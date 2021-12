RECENSIE. ‘De Kraak’: “Gene Bervoets beschikt dan wel over het nodige charisma, El Professor is hij nu ook weer niet”

TVGene Bervoets die de grootste bankroof ooit wil plegen? Jawel, da’s de verhaallijn van de nieuwe Streamz -reeks ‘De Kraak’. De acteur kruipt in de huid van de gewiekste bendeleider Alidor Van Praet, die graag zo’n 350 miljoen euro rijker wil worden. Een flauw afkooksel van ‘La casa de papel’ en ‘Ocean’s Eleven’ of straffe Vlaamse fictie? Bram De Brabander zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

“De wereld wordt gerund door het grote geld, zo’n 1 procent van de bevolking. Wij zijn slechts poppetjes. Maar jij hoeft geen poppetje te zijn. We gaan niet stelen, we herverdelen de poen enkel.” Het had evengoed een zinsnede uit de blockbuster ‘Ocean’s Eleven’ of de Netflix-hit ‘La casa de papel’ kunnen zijn, ware het niet dat de woorden uit de mond van Gene Bervoets kwamen in plaats van een zwoele Spanjaard met Bambi-ogen en een sixpack. De 65-jarige Antwerpenaar mag dan wel beschikken over het nodige charisma, El Professor is hij nu ook weer niet. George Clooney evenmin.

Toch geeft Bervoets in de achtdelige misdaadreeks ‘De Kraak’ op een erg geloofwaardige manier gestalte aan ‘crimineel met een geweten’ Alidor Van Praet. Samen met z'n bonte bende wil die de grootste bankroof aller tijden plegen, goed voor een buit van op de kop 350 miljoen euro. De man lijft daarvoor het 20-jarige computerwonder Jeremy (Tijmen Govaerts) in, die tussen de soep en de patatten al eens graag een website hackt. De jongeman heeft echter zo z'n eigen motieven om de bankensector een loer te draaien: hij wil de dood van z’n vader wreken. Die belandde in de put na een heleboel foute investeringen - op aanraden van een gladde personal banker - en beroofde zich uiteindelijk van het leven.

Niet veel nieuws onder de zon, denkt u misschien bij het lezen van deze synopsis. En inderdaad, we kunnen de straten van een middelgrote gemeente plaveien met tv-reeksen en films waarin delinquenten ambiëren om de grootste roof sinds mensenheugenis op hun conto te schrijven. Toch blijft ‘De Kraak’ - zeker als Nederlandstalige serie - stevig overeind in z’n genre, met dank aan enkele voortreffelijke acteerprestaties. Bervoets is zoals gezegd in topvorm als het gladde criminele meesterbrein, Govaerts bewijst definitief dat hij terecht in het rijtje rising stars thuishoort en ook Ella-June Henrard speelt de pannen van het dak als de ravissante boevendochter Ada.

Knoeien met Miss België

Wie echter hoopt op een heerlijke portie bloederig geweld en over the top-vechtscènes à la ‘Ocean’s Eleven’ - een franchise die de makers duidelijk goed bestudeerd hebben - is eraan voor de moeite. De dievenbende slaat z'n slag in de virtuele wereld en houdt zich vooral bezig met het binnendringen in netwerken en doorbreken van firewalls, met hulp van rock devices, yagi guns en ander onbegrijpbaar jargon voor computerleken. “Ik snap de helft van de tijd niet waarover het gaat”, moppert een bendelid in aflevering drie, en ook wij begrepen er bij momenten geen knijt van. Wat wel duidelijk wordt, is dat de technologische vooruitgang niet heilig is. In een hilarische scène hackt Jeremy bijvoorbeeld de elektrische wagen van een zelfingenomen bankdirecteur - nooit eerder keek Axel Daeseleire zo machteloos. In een volgende aflevering sjoemelt de twintiger dan weer met de resultaten van de Miss België-verkiezing waardoor “een lelijk meisje met vadsige enkels” uiteindelijk het kroontje mee naar huis mag nemen. Als Gert Verhulst zo’n computerwonder was geweest, zou Amy nu naast Marthe en Hanne pronken.

Door de wel erg ambitieuze doelstelling van de dievenbende, het overtollige hackersjargon en het bij momenten zeer hoge tempo oogt de serie wat hollywoodiaans en soms ook ongeloofwaardig. ‘De Kraak’ kan zo bijvoorbeeld niet tippen aan de inventiviteit van ‘De Dag’, die andere Vlaamse reeks over een bankoverval, die net iets subtieler en genuanceerder te werk ging. Aan een rijk gelaagde karakterstudie moet u zich in deze nieuwe Streamz-serie dus niet verwachten, maar desondanks behoort dit misdaadepos tot de betere Vlaamse tv-worpen die we dit jaar voor de kiezen kregen. Met dank aan de boeventronie van Bervoets.

Streamen of skippen? Streamen! ‘De Kraak’ struikelt soms over z'n hollywoodiaanse ambities, maar al bij al zorgt de reeks voor onderhoudend entertainment dat je af en toe op het puntje van je stoel doet zitten. Ons oordeel? 7/10

‘De Kraak’ is nu volledig te zien op Streamz.

