RECENSIE. ‘Cruel Summer’: “Een trio van intrige waar menig soapkijker voor zal vallen”

TVMochten we niet meteen aan die topper van ‘Bananarama’ denken, dan zou ‘Cruel Summer’ klinken als een tv-thriller met een B-cast. Maar deze Amazon Prime-reeks van uitvoerend producent Jessica Biel, is een uitgekiende brok spanning in underdog-vacht. Of u deze reeks moet streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

U moet een beetje bij de pinken blijven, wanneer u op ‘Cruel Summer’ afstemt. Alvorens het verhaal zich uiteenzet -en vlak na de melding dat deze reeks beelden van huiselijk geweld bevat- krijgt u namelijk in getypte woorden op het beeldscherm te lezen dat de volgende feiten zich afspelen rond 21 juni 1993, 1994 en 1995.

Bekijk hier de trailer van ‘Cruel Summer’

We zien vervolgens Jeanette Turner, een muizig meisje met een bril en een beugel, ontwaken in een gloed van warme familietraditie: rond haar bedstee hebben haar ouders postgevat om haar zoals ieder jaar een gelukkige verjaardag te wensen. Exact een jaar later wordt die familietraditie doorbroken en wordt Jeanette gewekt door haar nieuwbakken lief Jamie. Jeanette is nu een opgebloeide zestienjarige met rechte tanden, geëpileerde wenkbrauwen en contactlenzen. Nog een jaar later is de warme gloed van de tienerkamer veranderd in een ijskoud blauw en wordt Jeanette, nu met stompe korte haren en donkere kringen onder de ogen, koeltjes gewekt door haar vader met de woorden ‘Je advocaat is hier’. De vraag ‘Wat is hier aan de hand?’ zal een wederkerend fenomeen worden in deze reeks, die meer bochten zal nemen dan Nina Derwael op goudmissie in Tokio.

De opkomst en ondergang van Jeanette is rechtstreeks gelinkt aan de verdwijning van Kate Wallis. Het populairste meisje van de school die plots van de aardbol verdwijnt en waarna Jeanette -al dan niet met voorbedachte rade- diens populariteit, vrienden en lief inneemt. Wanneer Kate na een jaar weer opduikt, beweert ze op nationale televisie dat Jeanette een aandeel had in haar kidnapping. Waarop Jeanette van haar pas verworven voetstuk valt en de meest verachte persoon van de Verenigde Staten wordt. Of dat terecht is? Dat moet blijken in aanloop naar een fel gemediatiseerd proces. Al wordt het duidelijk dat niet iedereen hier de waarheid spreekt.

Volledig scherm 'Cruel Summer' © Amazon Prime

Dit verhaal is niet gebaseerd op waargebeurde feiten. Zelfs het Texaanse stadje waar de reeks zich afspeelt is verzonnen. Ideaal dus voor wie middelmatige inzet wil, maar toch veel drama verwacht. De reeks verwacht als tegendienst wel een inspanning van de kijker. Gaandeweg worden de afleveringen meer en meer complex en wordt het soms ingewikkeld om de door elkaar lopende jaargangen en gebeurtenissen uit elkaar te houden. Al zal dat niet liggen aan Olivia Holt (Kate) en Chiara Aurelia (Jeanette) die de drie versies van hun personages over de jaren heen met glans neerzetten.

‘Cruel Summer’ lijkt gemaakt om het publiek van ‘Pretty Little Liars’ of ‘Riverdale’ te moeten bekoren, maar mikt ook verder dan dat. Op z’n beste momenten doet de reeks denken aan de film ‘Gone Girl’ en ook ‘Big Little Lies’. Met z’n timing lijkt ’Cruel Summer’ echter rechtstreeks in te haken bij soapliefhebbers die tijdens de dorre zomermaanden op hun kin moeten kloppen en niet kunnen wachten om nu hun tanden in een flinke brok intrige te zetten.

Streamen of skippen? Streamen! Omdat elke aflevering een andere kant van het verhaal belicht, gaat u constant twijfelen wie hier eigenlijk het slachtoffer is. En aangezien de reeks zich afspeelt in de beginjaren van het internet, krijgen irritante modemgeluiden hier een griezelige invulling. Ons oordeel? 8/10

‘Cruel Summer’ is te zien op Amazon Prime.

