RECENSIE. ‘Cooking With Paris’: “Paris Hilton met een roze bunsenbrander is de nachtmerrie van elke chef-kok”

TVParis Hilton die haar eigen kookprogramma draagt en daarbij Pascale Naessens en Sandra Bekkari het nakijken geeft, het is een scenario waar we niet in de verste verte rekening mee hadden gehouden. In het nieuwbakken ‘Netflix’-programma ‘Cooking With Paris’ nodigt de socialite enkele van haar bekende vrienden uit voor een potje klooien in de keuken. Overstag gaan of overslaan? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

In een roze baljurk met mondmasker uit dezelfde stof, zien we Paris Hilton vertraagd door de gangen van een supermarkt schrijden. Op de achtergrond speelt zeemzoete popmuziek en we nemen ons voor om nooit nog te klagen over het kookprogramma te veel. “Zagen alle kookprogramma’s er maar zo uit”, denken we. Maar dan valt de muziek weg, zoomt de camera uit en lijkt het productiebudget van deze glamoureuze intro opgesoupeerd. Tijd om als normale sterveling voor de camera inkopen te doen. Nu ja, ‘normaal’. “Excuseer, hoe ziet bieslook eruit?”.

Bekijk hier de trailer van ‘Cooking with Paris’

Ze kan niet koken, zegt de 40-jarige hotelerfgename zelf in de voice-over. Maar ze wil haar repertoire vergroten. Iedere aflevering organiseert ze daarom een kookpartijtje met een bekende ster en kleedt ze niet alleen zichzelf maar ook haar hele villa aan. De souschef in de eerste aflevering is niemand minder dan Kim Kardashian. Paris voormalige assistente keek er naar eigen zeggen naar uit om een keertje onder volwassenen te zijn, na thuis de hele tijd tussen vier kinderen te hebben gezeten. Maar dan nodigt Hilton haar uit om marshmallow-wolkjes in elkaar te flansen met een scheut blauw kleurmiddel en eetbare glitters erdoor. Opmerkelijk, hoe snel een Kardashian verbleken kan naast de opgedreven Barbie-persoonlijkheid van Paris Hilton. Ze zag eruit alsof ze net haar vuilnisbak had buitengezet. En dan doelen we niet op Kanye West.

Paris Hilton met een roze bunsenbrander tekeer zien gaan, we dachten dat we het gingen besterven. De wentelteefjes maken een duo van, sorry, we hernemen: het duo maakt wentelteefjes gepaneerd in cornflakes, Paris breekt de knop van haar fornuis af en Kim ziet het allemaal niet meer zitten: “Ik zou bang zijn als wij samen zouden stranden op een onbewoond eiland”, lacht Kim groentjes. Maar Paris heeft het te druk met de mixer op te vrijen: “Blend this, bitch”.

Volledig scherm Cooking With Paris - Paris Hilton met Kim Kardashian © RV

Ze kan geen keukentang identificeren en staat te koken in een witte satijnen jurk: wie nog durft te beweren dat vrouwen achter het fornuis thuishoren, moet dit een keertje uitzitten. Op dat vlak is Paris Hilton een feministisch boegbeeld, ongeacht wat u van haar moogt denken. Ze is ook iemand die haar marktwaarde als geen ander weet te omarmen en daar niemand kwaad mee doet. Tenzij zichzelf. In recente interviews gaf de hotelerfgename immers al aan dat haar kenmerkende hese babystemmetje een act is en dat ze graag een meer volwassen tijdperk in wil gaan. Nu ze in verwachting is van haar eerste kind (daar is in het programma nog geen spoor van) vragen we ons toch af wat haar bezielt om met een Swarovski-omhulde bakspaan paprika’s te grillen en Chanel logo’s in ossenhaasjes te prikken. Al vermoeden we dat Hilton nog één keertje haar imago van extravagant popcultuur-icoon alle eer wilde aandoen alvorens Kim Kardashian te vervoegen in een meer volwassen levensstijl van moederschap. En eerlijk: wij vonden het wel leuk om teruggekatapulteerd te worden naar meer simpele tijden. ‘Cooking With Paris’ is het dichtste dat millennials bij ‘The Simple Life’, die realitysoap met Paris Hilton en Nicole Richie van begin jaren 2000, zullen komen. En de TikTok-tieners die smullen wegens acute nostalgie naar dingen van voor hun tijd sowieso ook mee. Kortom: we hoeven Hilton de ingrediënten van haar eigen succesrecept niet te leren.

Streamen of skippen? Streamen. Als u afstemt voor compacte kooktips, dan heeft u zichzelf erin geluisd. Het is niet de inhoud, maar de aankleding die hier telt en het wordt pas echt chaotisch en decadent wanneer moeder Kathy en zus Nicky haar in de laatste aflevering komen vergezellen. Ons oordeel? 6/10

‘Cooking With Paris’ is te zien op Netflix.

