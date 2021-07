RECENSIE. ‘Clarice’: “Teleurstellend oppervlakkig”

TVDertig jaar geleden mocht Hannibal Lecter met veel grimmige binnenpret FBI-cadet Clarice Starling op het scherm verwelkomen. Dat ‘The Silence of the Lambs’ sindsdien uitgroeide tot horrorklassieker, hoeven we u niet te vertellen. Evenmin dat het een serieuze red flag is wanneer u op date met een onbekende plots favaboontjes en chianti zou voorgeschoteld krijgen. Maar moet u deze nieuwe Streamz-reeks daarom ook streamen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Hoewel er in drie decennia geen kans onbenut werd gelaten om het succes van ‘The Silence Of The Lambs’ te reanimeren - zo was er ‘Hannibal’, de film waar Julianne Moore de fakkel van Jodie Foster overnam en meer recentelijk ook ‘Hannibal’ de tv-reeks - doet nu CBS een gooi naar de heropleving van het boek van Thomas Harris met een spin-off van ‘Clarice’. Daarin speelt ‘Pretty Little Liars’-actrice Rebecca Breeds de rol van de fictieve FBI-agente Clarice Starling één jaar na de vangst van vrouwenviller Buffalo Bill.

Bekijk hier de trailer van ‘Clarice’

Clarice is nu opgejaagd wild door de roddelpers en is persona non grata binnen de FBI. Haar bijzondere werkwijze waarmee ze Bill wist te vatten heeft haar reputatie geen deugd gedaan en dat levert haar bijnamen op als ‘de bruid van Frankenstein’. De serie begint met een psychiater die Clarice als verloren zaak opgeeft en op non-actief wil zetten wanneer een oude bekende haar plots komt opeisen om de volgende seriemoordenaar in rij te vatten. Senator Ruth Martin, de moeder van het laatste Buffalo Bill-slachtoffer dat dankzij tussenkomst van Clarice overleefde, is nu procureur-generaal van de VS en wil de mediapopulariteit van Clarice op één of andere manier inzetten om zelf politiek te scoren. Maar twee vermoorde vrouwen in een rivier, maken nog geen seriemoordenaar en dus wie volgt haar buikgevoel? Juist, Clarice! Ongeacht hoe vaak haar betweterige mannelijke FBI-collega’s haar wijsmaken dat ze emotioneel labiel is en beter niet te hoog van de toren blaast. Het komt de herinnering aan een personage, van wie wij dachten dat ze de geschiedenisboeken was ingegaan als heldin, niet ten goede.

Volledig scherm Een beeld uit 'Clarice' © RV

Maar om het met de woorden van Clarice 2.0 te zeggen over een zaak met een luchtje aan: “It always gets worse”. Het verhaal en de dialogen zijn van een teleurstellende oppervlakkigheid en voorspelbaarheid dat we er ijl van worden. Ongeacht hoeveel motten er artistiek gefilmd tegen een lamp vliegen, verwijzingen naar handlotion we moeten uitzitten en flashbacks naar Buffalo Bill en de waterput we te zien krijgen, één iemand zal altijd uitblinken in afwezigheid: Hannibal Lecter. Wegens problemen met de rechten mag die naam in deze reeks zelfs niet genoemd worden. Maar wat is Clarice zonder gemuilkorfde sparringpartner? Belle zonder Beest. Maar ook gewoon de zoveelste vrouw die door haar omgeving zelf gemuilkorfd wordt, zo blijkt uit deze reeks.

Streamen of skippen? Skippen. Fans van CBS-reeksen zoals ‘CSI’ en ‘NCIS’ hebben mogelijk een hogere tolerantie opgebouwd voor het stereotiepe misdaadgenre en zullen er mogelijk wel warm voor lopen dat iedere aflevering met een nieuwe ‘zaak van de week’ komt. Ons oordeel? 3/10

‘Clarice' is nu te bekijken op Streamz.

Tijd over? Lees hier al onze andere streamingtips.

LEES OOK: