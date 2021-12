RECENSIE. ‘Catherine the Great’: “Helen Mirren is dé belichaming van ‘great’”

De reeks is voorzien van voldoende sappige elementen, al wil dat niet zeggen dat het verhaal zonder tekortkomingen is. Aangezien er een grote brok geschiedenis in slechts vier afleveringen gepropt zit, rollen personages en gebeurtenissen met momenten nogal ééndimensionaal over het scherm, wat al enkele ondermaatse recensies opleverde. Ook het feit dat Mirren tweeëndertig jaar ouder is dan de Catharina die ze hier vertolkt (op het moment dat zoon Paul I in de reeks negentien wordt, is Catharina eigenlijk vierenveertig, terwijl Mirren zesenzeventig is) wordt niet overal even warm onthaald. Al schuilt daarin volgens ons net de kracht van deze reeks. Oudere vrouwen worden al sinds jaar en dag door jongere actrices vertolkt en dat maakt het net verfrissend om te zien dat het ook in de andere richting kan. Sterker nog, we willen graag geloven dat een vooruitstrevende tsarin als Catharina een progressieve casting zou hebben toegejuicht, wetende dat ze leeftijd zelf niet al te serieus nam en haar laatste minnaar een goeie veertig jaar jonger zou geweest zijn. Dat een ster als Mirren het klaarspeelde om deze rol binnen te rijven en de wereld mag tonen dat meisjes van zeventigplus eveneens jeugdigheid en sex appeal kunnen uitstralen, is wat deze reeks ondanks z’n onvolkomenheden alsnog ‘Great’ maakt. Mirren’s vertolking is bovendien zo aanstekelijk dat we de reeks in geen tijd achterover hebben geslagen en dit zonder dat we eigenlijk trek hadden in een historisch drama. Wat nog maar eens aantoont dat Catharina de Grote een verleidster pur sang is. En dat (leef)tijd daar niets aan kan veranderen.