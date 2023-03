RECENSIE. Buiten bevriezen, binnen bakken én hakken: Goldband zorgt voor heet feestje in de Lotto Arena

Royalty Idris Elba klapt uit de biecht: “Meghan Markle ging los op het avondfeest van haar huwelijk”

Op 19 mei 2018 gaven prins Harry en Meghan Markle elkaar hun jawoord in St. George’s Chapel, voor de ogen van een miljoenenpubliek. Maar na de ceremonie vond nog een afterparty plaats in intieme kring, waar ook dj en goede vriend ‘Luther’-acteur Idris Elba (50) op aanwezig was. Hij verklapt nu aan ‘ET Canada’ wie de beste dansbenen had én zich volledig liet gaan op de dansvloer.