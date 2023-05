RECENSIE. Brussel blijft thuiskomen, maar Angèle etaleert wereldklasse op CORE

5 oktober 2018. Angèle Van Laeken lost met ‘Brol’ haar debuutalbum. Haar talent onmiskenbaar, de reviews laaiend enthousiast. En toch is de blondine onzeker, zo vertelt ze tijdens interviews. Vooral die grote festivalpodia boezemen haar angst in. “Ik weet niet of ik dat wel kan: zoveel mensen begeesteren”, klinkt het. Net geen vijf jaar later lijkt het alsof de Linkebeekse nooit iets anders deed. Wanneer ze - zoals het een echte diva betaamt - enkele minuten te laat het podium opstapt, ligt de lat meteen torenhoog. ‘Plus De Sens’ knalt loepzuiver door de speakers, gevolgd door ‘Tu Me Regardes’ en ‘Pensées Positives’. Angèle - van kop tot teen gehuld in Chanel - kronkelt ondertussen over de bühne, met een microfoon vol bling bling. Al is zij degene die het hardste glimt. “Goedenavond Brussel, ik ben zo blij om hier te zijn”, vertelt ze haar discipelen na de eerste nummers - mét een grote glimlach rond de mondhoeken. “Een festival hier: dat is het mooiste cadeau. C’est très chaud, Bruxelles.”