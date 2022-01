RECENSIE. ‘Billie vs Benjamin’: “Mogelijk het meest oprechte liefdesverhaal dat u dit jaar op tv zal zien”

"Love is a battlefield” zong Pat Benatar in 1983, en gelijk had ze. Eenieder die al eens tot over z’n oren verliefd is geweest, weet dat de kans zowat 70 procent bedraagt dat een romance eindigt in een laatavond-sessie janken op de badkamervloer, halfvolle fles witte wijn in de ene hand, smartphone met daarop de Instagrampagina van uw intussen ex-lover in de andere. Het gevaarlijkst wordt het als u echt compleet ondersteboven bent, als de vlinders tegen 100.000 kilometer per uur door uw dikke darm razen. “Love is blind”, kweelden ook een dozijn andere zangeressen.

(Lees verder onder de trailer.)

Billie (Charlotte Timmers) en Benjamin (Ward Kerremans) weten er alles over. Stapelgek zijn ze op elkaar, maar de verschillen tussen beiden ogen even groot als het ego van Kanye ‘Ye’ West. Zij is een linkse griet, die in de Kringwinkel werkt en veganistische schuimwijn en tofublokjes verkiest boven een sappige chateaubriand. Hij is een rechtse knul, met een beginnende carrière in de immosector en vrienden die koude rillingen krijgen wanneer ze een niet-witte medeburger kruisen. Die komen namelijk het land leegplunderen en onze cultuur kapotmaken, u kent de discussies wel van uw tijdlijn op Facebook. “Dit is geen liefdesverhaal”, waarschuwt Triggerfinger-frontman Ruben Block, de verteller van dienst. “Dit verhaal gaat vooral over angst.”

Subtiele invloed

Die angsten zijn diep ingeworteld in de tegengestelde visies van de protagonisten. Met als gevolg een heleboel - bij momenten soms clichématige - discussies, onder andere over de bestrijding van terrorisme en het nut van het leger. Gelukkig schuilt de sterkte van ‘Billie vs Benjamin’ vooral in het blootleggen van de subtiele invloed die iemands wereldbeeld heeft op het dagdagelijkse denken. “Ik heb het gevoel dat ik een tweede kans heb gekregen van het universum en dat ik nu iets moet terugdoen voor de wereld”, vertelt Billie wanneer ze het heeft over de niertransplantatie die ze recent onderging. Benjamin denkt dat hij haar redenering begrijpt, maar formuleert het anders: “Dat zijn waarschijnlijk de momenten waarop je echt beseft dat je goed voor jezelf moet zorgen en voorzichtig moet zijn.” Benjamin focust op zichzelf, Billie richt haar blik naar buiten en wil iets doen voor haar medemens. Ook in de kleinste nuances schuilen soms grote verschillen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jeroen Perceval, Ward Kerremans, Charlotte Timmers en Joke Emmers. © Streamz

De serie kijkt echter ook verder dan de verschillen. Benjamin is niet enkel “een rechtse zak”, Billie is meer dan “een linkse foef”. Dat maakt dat de reeks in eerste instantie toch weer een liefdesverhaal wordt, misschien wel het meest oprechte dat u de komende tijd op uw tv-scherm zal aanschouwen. Een superlatief van de bovenste plank dat volledig toe te schrijven is aan de voortreffelijke cast. Charlotte Timmers acteert met een zelden geziene naturel en nestelt zich zo definitief in het rijtje topactrices dat ons land rijk is. Ward Kerremans rijft met overtuiging de titel van “meest charismatische rechtse lul” binnen. Ruben Block is geniaal als sarcastische verteller die songteksten uit Spice Girls-nummers tot kunst verheft. En dan hebben we het nog niet over de bij momenten hilarische oneliners gehad. Of de introductie van de meest droge openingszin wanneer je aan het strand bent: “Ik ben op zoek naar heel veel zand, weet u waar ze dat hier hebben?”

Jawel, love is a battlefield, maar sommige slagvelden zijn in al hun wreedheid soms onweerstaanbaar schoon.

Streamen of skippen? Streamen! De kans is namelijk groot dat dit meteen al de beste Vlaamse tv-serie is die u in 2022 op uw scherm te zien zal krijgen. Ons oordeel? 8,5/10

‘Billie vs Benjamin’ is nu volledig te zien op Streamz, later ook op VTM.

Tijd over? Je leest al onze recensies in de Kijkgids.

Lees ook: