RECENSIE. Atje voor de sfeer én schoentjes in de lucht: Goldband zorgt voor extreem broeierig feestje op CORE

Royalty Ghostwri­ter van ‘Reserve’ onthult dat hij knallende ruzie had met prins Harry: “Hij schreeuwde tegen me in een Zoomge­sprek”

J.R. Moehringer, de ghostwriter van prins Harry’s boek ‘Reserve’, heeft zijn boekje nu ook spreekwoordelijk opengedaan. In een interview met ‘Mirror’ bekent hij dat het niet altijd makkelijk was om met Harry samen te werken. Zo hadden ze klinkende ruzie tijdens een Zoomgesprek, over één zinnetje in zijn memoires.