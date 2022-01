RECENSIE. ‘Around the World in 80 Days’: “De knaldrang is zoek”

TVDe laatste keer dat we een Belgische omroep een adaptatie zagen doen van een Jules Verne klassieker gingen we de wereld rond met 80-jarigen op VTM. Ditmaal heeft RTBF de handen met enkele Europese spelers in elkaar geslagen om met ‘Around the World in 80 Days’ een ambitieuze avonturenreeks naar het kleine scherm te brengen. Of deze achtdelige reeks op BBC First ook uw zin voor avontuur zal aanwakkeren? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

‘Around the World in 80 Days’ kennen we het best van de losgeslagen Amerikaanse avonturenkomedie met Jackie Chan in de hoofdrol en Arnold Schwarzenegger in een bijrol. En dat had van ons part ook zo mogen blijven. Een nieuwe adaptatie stond even hoog op ons verlanglijstje als een kersttrui cadeau krijgen op 27 december. Maar aangezien de reeks een tikkeltje Belgisch kleurt, hebben we ons toch maar weer braaf vast geriemd om de tocht van voren af aan te ondernemen. Al betwijfelen we of dat wel een goed idee was.

Bekijk hier de trailer van ‘Around the World in 80 Days’

Toegegeven: ‘Around the World in 80 Days’ is enorm ambitieus. Het wil een fantastisch avonturenverhaal voorschotelen met dito decors en kostuums, geruggensteund door een cameravoering die het doorsnee tv-budget ver overstijgt. Daarnaast wil het ook trouw blijven aan het originele bronmateriaal van Verne, maar dan met het oog op hedendaagse quota. Zo is Fix in deze vertelling bijvoorbeeld een vrouwelijk personage en is ze geen detective maar een journaliste. Eén die zichzelf uitnodigt op de ongelofelijke reis van de excentrieke Phileas Fogg (David Tennant uit ‘Dr. Who’, red.) die na een doorsnee ochtendje borrelen in de herenclub een weddenschap aangaat om in tachtig dagen de wereld te omwentelen. De drijfveer voor deze impulsieve wedren is een gebroken hart en een gebroken ego. Beide aan diggelen geslagen door eenzelfde vrouw genaamd Estella. Naast Fix en Phileas klimt ook nog een bediende met de welluidende naam Passepartout mee aan boord. Een kelner/dief die zich uitgeeft voor ervaren butler en met zijn veeltalig- en vingervlugheid het reizend gezelschap beter van pas komt dan een Zwitsers zakmes. Samen doorkruist het trio land, zee en luchtruim om -als alles goed gaat- op kerstavond terug te zijn en £ 20.000 op te strijken.

Volledig scherm David Tennant als Phileas Fogg in 'Around the world in 80 days' © BBC / Slim 80 Days

Zien we daar een kerstmirakel aan de einder? We verklappen niets! Wat we wel kunnen zeggen is dat toekijken hoe anderen de benen vanonder hun lijf reizen om aan de eindmeet een zak geld buit te maken, ons normaal gezien eindeloos kan vermaken (we denken aan ‘De Mol’ en consorten), maar dat in dit geval de zit al even uitputtend is als de reis zelf. Bovendien zijn onze personages meer begaan met het voeren van idiote discussies, wat hen niet alleen vermoeiend maakt, maar ook blind voor de adembenemende nieuwe werelden die ze ontdekken. Al kan dat ook liggen aan het feit dat een aantal van deze vergezichten voor een groen scherm werd opgenomen, iets wat op een gegeven moment in een sloepje op de oceaan ook héél duidelijk te zien is. De reeks van het jaar gaat dit dus niet worden. Daarvoor ontbreekt het in deze vertelling te veel aan -en we duiken even de woordenlijst van vorig jaar in- knaldrang.

Streamen of skippen? Skippen. Het is ongetwijfeld het meeste reizen waar u in deze onzekere tijden aan zult toekomen, maar uw kijkvlijt is de tocht niet waard. Ons oordeel? 4/10

‘Around the World in 80 Days’ is te zien op BBC First.

