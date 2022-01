RECENSIE. ‘Archive 81’: “Een knetterende hommage aan het horrorgenre”

TVHebt u last van een blokkade in uw bingegedrag? Leidt niets u nog af zoals het zou moeten? Geef ‘Archive 81’ dan eens ’n kans. Deze nieuwe achtdelige reeks op Netflix rijgt bovennatuurlijk mysterie, sci-fi, fantasy en psychologische horror naadloos aan elkaar en zou zomaar eens het volgende konijnenhol kunnen zijn, waarin u zich volledig kunt verliezen. Of het meer is dan een tweede ‘The Blair Witch Project’? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Geen betere psychische voorbereiding op de gehypete VTM-spelshow ‘De Verraders’ dan een portie mentale spelletjes en een wirwar aan cassettebanden die allen een stuk van een geheimzinnige, onrustbarende puzzel verhullen. In ‘Archive 81’ moet een archiefdeskundige een reeks beschadigde cassettes zien te herstellen die vijfentwintig jaar geleden ei zo na waren vernietigd in een brand in een appartementsgebouw in New York. Als hoofdpersonage Dan erin slaagt de banden op te lappen, krijgt hij een beloning van 100.000 dollar in het handje. Het feit dat de opdrachtgever zich in mysterie hult en Dan deze job in z’n eentje moet uitvoeren in een villa in het midden van een bos is niet eng. Helemaal niet eng...!

Volledig scherm 'Archive 81' © Netflix

Van zodra Dan de tapes begint te restaureren, kijken we niet alleen mee over zijn schouder naar de inhoud ervan, we worden ook recht in het beeldmateriaal gekatapulteerd dat dateert van midden jaren ’90. Daarin zien we dat de maker van de tapes een vrouw is, Melody, die voor een geschiedenisproject het flatgebouw filmt en z’n (op z’n zachtst gezegd) rare bewoners interviewt. Het duurt niet lang alvorens Dan iets eigenaardigs ontdekt aan de tapes en de plaats waar hij werkt. En ook Melody heeft andere motieven dan ze doet uitschijnen.

Volledig scherm 'Archive 81' © Netflix

Als deze reeks één doel heeft, dan is het om de spanningsbouten traag doch efficiënt aan te schroeven om u acht afleveringen lang op het puntje van uw fauteuil te houden. De horror is niet van de bloederige soort, maar wel psychologisch. Elke aflevering worden er nieuwe elementen van intrige, spanning en mysterie toegevoegd waardoor het verhaal zich blijft ontwikkelen en u de vraagtekens opstapelt. Rust er een vloek op deze tapes? Is dit een storing in de Matrix? Zitten we in een psychologisch experiment? Iedere aflevering eindigt niet alleen met een knoert van een cliffhanger, de reeks bevat ook een catalogus aan horrorknipogen. Het feit dat Dan afgesloten van de buitenwereld aan deze tapes zit te werken, wakkert een vleugje ‘The Shining’ aan. De videotapes an sich doen dan weer denken aan ‘The Ring’ en ‘The Blair Witch Project’. Strooi daar nog een ietsepietsie ‘Poltergeist’ en ‘Rosemary’s Baby’ over en u hebt een meer dan roesverwekkende tv-cocktail om luidop van te slurpen.

Doordat deze reeks zo doordrongen is van een zekere analoge old-schoolatmosfeer is de reeks dan ook op haar best wanneer ze niet te geforceerd de digitale toer opgaat. Sommige trucages zijn randje anticlimax. Gelukkig komen die niet al te vaak voor en zijn die dus makkelijk onder de mat te vegen.

Streamen of skippen? Streamen. In deze reeks vragen de hoofdpersonages zich voortdurend af wat hier in godsnaam aan de hand is. En u samen met hen. Tot de laatste scène. Ons oordeel? 8/10

‘Archive 81’ is integraal beschikbaar op Netflix.

