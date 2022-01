RECENSIE. ‘Anne Boleyn’: “Een royaal gemiste kans”

We worden voor het eerst behoorlijk aan de machtigste vrouw van Engeland voorgesteld bij een partijtje kaarten. So far so good, want de Tudors hielden van tijd verdrijven en geld vergokken. Wat echter meteen opvalt is dat Anne Boleyn, die hier nog zwanger is van een zoon die niet levend ter wereld zal komen, niet haar minzame zelve is, maar eerder als een bullebak wordt afgebeeld. Ze is gemeen tegen haar hofdames en op een gegeven moment kust ze in een ongemakkelijk machtsvertoon liefdesrivale Jane Seymour vol op de mond. We zouden kunnen verdedigen dat historische feiten soms ondergeschikt zijn aan entertainmentwaarde, ware het niet dat ‘Anne Boleyn’ weinig entertaint en het ons een mysterie is waarom deze reeks zo een inspiratieloos hoopje is. Zo veel in dit script lijkt ingegeven door de negatieve publiciteit die Anne Boleyn plaagde en doet weinig om haar persoonlijk verhaal te vertellen met als doel de tweede vrouw van Hendrik VIII in een krachtig, feministisch daglicht te plaatsen. En dus wordt de huidskleur van deze Anne Boleyn naarmate de reeks vordert wel een tikkeltje problematisch. Want het casten van een zwarte vrouw in een reeks die een sensationeel loopje neemt met de waarheid, is net een reden om de raciale gemoederen te doen oplopen. Het enige wat kijkers bij deze reeks te winnen hebben, is dus een hoop frustraties en verwarring.