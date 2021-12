RECENSIE. ‘And Just Like That’: “En zomaar ineens... staan we met onze mond vol tanden”

TVZeventien jaar nadat de laatste aflevering van ‘Sex and the City’ over het scherm rolde, zijn de hartsvriendinnen terug van weggeweest. Zelfde stad, zelfde fashion statements, zelfde lunchrituelen en dezelfde vertrouwde gezichten. Nu ja, minus Samantha dan, die met haar vertrek ook het libido uit deze hele installatie heeft gezogen. Of deze reboot, te bekijken op Streamz , überhaupt nog z’n trouwe fanbasis kan bevredigen? Of na twee geflopte films de grootste mislukking in de geschiedenis van deze franchise kan worden genoemd? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘ Kijkgids ’ voor u uit.

“Waar is de vierde musketier?!”, schatert een oude bekende wanneer een opgedirkte Carrie, een grijze Miranda en een verrassend jeugdig ogende Charlotte staan te wachten om een tafel in één van de nieuwste lunchplekken te bemachtigen. “Ze is niet langer bij ons”, pruilt Charlotte. Waarop de groep de sombere toon van het gesprek onderbreekt en eraan toevoegt dat Samantha dezer dagen in Londen vertoeft. Om vervolgens de benen gezwind onder tafel te schuiven, Carrie een ’krwoowk madaaaame’ te horen bestellen, Miranda over het seksleven van haar tienerzoon Brady te laten uitweiden en Charlotte zich zien te verdedigen voor het donker kleuren van haar grijze haren. “Er zijn belangrijkere zaken in de wereld dan er jong uitzien”, herinnert Miranda haar vriendinnen aan hun 55 lentes.

Bekijk hier de trailer van ‘And Just Like That’

En laten we hier al eens even naar adem happen. De dames zijn ouder geworden, daar is geen ontkomen aan en daar gaat kritiek op komen. Er is al tonnen kritiek op gekomen. En doordat de makers exact hebben aangevoeld waar de pijnpunten zouden liggen, hebben ze ervoor gekozen om die zo vroeg mogelijk in de reeks te pareren en de vele olifanten in de kamer aan te pakken. De kritiek die ‘SATC’ door de jaren kreeg op het overduidelijke witte karakter van de reeks, bijvoorbeeld, zal eveneens vroeger dan later in de serie het zwijgen worden opgelegd. Met andere woorden: van de eerste minuten van ‘And Just Like That’ gaat een groot gevoel van ‘anticiperen’ uit. Anticiperen om haat te vermijden. Anticiperen met als doel om meteen geliefd te worden. Terwijl ‘SATC’ vroeger net afkeer én lof uitlokte door te provoceren. En laat dat laatste, samen met het personage die het gros van de provocerende uitspraken voor haar rekening nam (Samantha, nvdr.), het meest schitteren in afwezigheid. En ook het meest bitterheid uitlokken.

Volledig scherm Sara Ramirez en Cynthia Nixon © GC Images

Zo is Carrie geen columniste meer, maar doet ze tegenwoordig podcasts. Samen met een non-binaire, biseksuele host genaamd Che Diaz praat ze over seks, relaties en gender. Een plekje aan de microfoon dat ze verdiende door in de jaren ’90 het sekspositieve baken te zijn geweest voor vele vrouwen. Maar in deze nieuwe realiteit loopt Carrie wat verloren. Ze moet veel leren over hoe mensen anno vandaag seksualiteit en gender beleven en dat remt haar af. Zo wil ze bijvoorbeeld niet verder uitweiden over waar ze voor het laatst gemasturbeerd heeft. Wetende dat Samantha zo een vraag met veel poeha zou hebben beantwoord en de woke-generatie met open mond zou hebben achterlaten, zegt Carrie het volgende: “Al dat grafische gedoe, die ranzige sekspraat, dat ben ik niet”. Het lijkt als een vlijmscherpe steek onder water richting Samantha. En dat is niet de enige keer dat Carrie zich een tikkeltje rancuneus uitlaat over haar vroegere BFF. In een gesprek met Miranda komen we te weten wat er echt aan de basis lag van Samantha’s vertrek en zegt Carrie dat ze zich door Samantha aan de deur gezet voelt als vriendin en dacht ze dat ze ‘meer was voor haar dan gewoon een bankautomaat’. Auwtch. We weten dat er achter de schermen veel is misgelopen, maar laat jullie persoonlijke vetes bij de deur, we proberen hier van een show te genieten!

Máár opnieuw werd er geanticipeerd. Want de makers konden toch niet riskeren dat de geest van Samantha hier de hele reeks zou blijven overschaduwen? En wat is een betere bliksemafleider voor een gapend gat, dan een nog grotere krater in het scenario te slaan? Laten we zeggen dat we behoorlijk aan de grond genageld waren toen we ontdekten hoever de makers willen gaan om Samantha te doen vergeten. Bovenop het feit dat er vier nieuwe personages hun intrede moesten doen om haar afwezigheid op te vangen, is er dus ook een plotwending gekomen die alle verbeelding tart en die uw emotioneel kompas alle windrichtingen zal uitsturen.

Letterlijk alles aan deze reboot is dus verwarrend. Er komt zo veel op u af. Van lockdown-grapjes over ouderdomsdoofheid tot een maffe masturbatiescène. Het is allemaal zo weinig subtiel en zo lachwekkend en zo om van te huilen en zo om het behang van de muren te trekken dat we het hartstochtelijk haten…, maar tegelijkertijd straalt er zoiets vertrouwds van af -alleen al het orthopedisch gemak waarmee Carrie op hakken van vijftien centimeter door New York schrijdt alsof jicht en eeltknobbels niet bestaan- en doet het deugd om te zien hoe goed deze acteurs hun personages na al die jaren nog meester zijn. Ook al is de energie van deze reeks in niets te vergelijken met het origineel en zijn we niet zeker waar deze hele aangelegenheid naartoe gaat, willen we eigenlijk wel aan boord blijven om te zien hoe het afloopt. En dus, zomaar ineens, stonden we met onze mond vol tanden en moesten we even bekomen van al het goeie, slechte en schaamteloze waar nostalgische televisie toe in staat is.

Streamen of skippen? Streamen. Niets is nog hetzelfde en toch voelt alles nog vertrouwd. Wie verwacht dat deze reeks goed is, zal teleurgesteld worden, wie zich aan het ergste verwacht, zal verrast worden en wie niet met ‘SATC’ vertrouwd is, moet hier vooral ver van wegblijven. Maar voor de diehardfans onder ons: deze reeks gaat de tongen losweken en u zult erover willen ventileren, zoveel is zeker. Ons oordeel? 6/10

‘And Just Like That’ krijgt elke vrijdag een nieuwe aflevering op Streamz.

Tijd over? Je leest al onze recensies in de Kijkgids.

