RECENSIE. ‘Anatomy of a Scandal’: “Wie heeft de xtc-bollen in dit script verstopt?”

TVWat hebben ‘House of Cards’, ‘Big Little Lies’ en ‘Succession’ met elkaar gemeen? Naast het feit dat ze gecombineerd een karrenvracht aan tv-prijzen hebben gewonnen, hebben enkele drijvende krachten achter deze reeksen nu de handen zelf in elkaar geslagen voor een gloednieuwe psychologische thriller met grensoverschrijdend gedrag als centraal thema. In ’Anatomy of a Scandal’ komt een Britse politicus namelijk in nauwe schoentjes terecht wanneer hij beschuldigd wordt van verkrachting. Of u zich schrap moet zetten voor dé Netflix-klapper van het jaar? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.