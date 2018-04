Reboot voor 'One Tree Hill'? Tyler Hilton laat de fans hopen TC

21 april 2018

10u00 0 Showbizz De ene klassieke tv-reeks na de andere krijgt tegenwoordig een reboot. De volgende in de rij zou wel eens 'One Tree Hill' kunnen zijn. Volgens acteur Tyler Hilton liggen de plannen op tafel.

Tyler Hilton, die de rol van Chris Keller speelde in de reeks, gaf in een interview aan dat een comeback van de reeks al enkele keren ter sprake is gekomen. "Ik weet uit goeie bron dat er plannen op tafel liggen. Logisch. De fans dromen ervan en de meeste acteurs staan te trappelen om er aan te beginnen. Dus waarom niet? Ik denk dat zo'n reboot zeker niet ondenkbaar is. Als je ziet welke reeksen allemaal een nieuwe kans krijgen, dan zou 'One Tree Hill' niet in dat rijtje misstaan." De reeks, die bij ons werd uitgezonden op KANAALTWEE en die in herhaling op Vijf te zien was, ging over twee sexy halfbroers, Lucas en Nathan Scott, en hun amoureuze perikelen in het fictieve stadje Tree Hill. De hoofdrollen werden vertolkt door Chad Michael Murray, James Lafferty, Sophia Bush en Bethany Joy Lenz.