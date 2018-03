Reboot 'Roseanne' scoort gigantisch kijkcijfer in de States TC

29 maart 2018

10u16 0 Showbizz Tv-zender ABC wrijft zich in de handen. De reboot van de klassieke sitcom 'Roseanne' brak kijkcijferrecords. Maar liefst 18,2 miljoen Amerikanen stemden af op de eerste aflevering van de nieuwe reeks.

Daarmee scoort 'Roseanne' het beste kijkcijfer van de laatste vier jaar in de States. Het verdringt de seizoensopener van 'The Big Bang Theory' uit 2014 van de eerste plaats. En wat belangrijker is: 'Roseanne' scoort beduidend beter dan die andere recente reboot: 'Will and Grace'. Tv-kenners verwachten nu dat 'Roseanne' ook internationaal zal gaan scoren. Voorlopig blijft het koffiedik kijken of de serie binnenkort ook bij ons te zien zal zijn.