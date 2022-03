Rebels nieuw personage maakt opwachting in ‘Familie’: maak kennis met Jools Jatta Janssens aka Naima

Voor actrice Jools Jatta Janssens is het haar eerste rol. “Op mijn eerste draaidag in januari was ik super zenuwachtig om op de set te staan”, vertelt ze. “Het is de eerste keer dat ik acteerwerk doe dus in het begin was het zeker wennen. Maar ik heb me met veel enthousiasme vastgebeten in de leuke verhaallijnen die ik mag spelen. Charlotte Sieben is mijn meter op de set. We hadden meteen een klik. Zij neemt me onder haar vleugels en staat altijd klaar voor mij wanneer ik een vraag heb. Ondertussen heb ik al helemaal mijn draai gevonden om de rebelse Naima een stem te geven. Maar Naima zal al snel voor een paar stevige verrassingen zorgen!”