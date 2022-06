Rebel Wilson’s coming-out was niet haar eigen keuze: “Het was een moeilijke situatie”

CELEBRITIESToen Rebel Wilson (42) enkele dagen geleden uit de kast kwam, was dat niet haar eigen keuze. Een Australische krant zette de actrice onder druk door haar twee dagen de tijd te geven om te reageren op een nog niet gepubliceerd artikel over haar eerste lesbische relatie. Dat blijkt uit een opiniestuk in The Sydney Morning Herald.

Rebel Wilson maakte afgelopen week het nieuws bekend dat ze voor het eerst een relatie heeft met een vrouw. “Ik dacht dat ik op zoek was naar een Disneyprins, maar misschien had ik al die tijd een Disneyprinses nodig”, schreef ze onder een foto met haar nieuwe geliefde, Ramona Agruma.

Zaterdag verscheen er een artikel waaruit blijkt dat Wilson’s coming out niet geheel vrijwillig was, maar dat ze onder druk werd gezet door de Australische krant Sydney Morning Herald. Een columnist van de krant schreef in een opiniestuk dat de ‘Pitch Perfect’-ster vlak voor haar coming-out een ultimatum kreeg waar ze twee dagen de tijd had om te reageren op een artikel waarin haar relatie met een vrouw bekendgemaakt zou worden. Als reactie daarop kondigde de Australische actrice het nieuws zelf aan.

Het verhaal achter haar coming-out levert Wilson veel steunbetuigingen op via sociale media. Via Twitter laat ze weten dat ze het moeilijk heeft en bedankt ze iedereen voor de steun. “Bedankt voor jullie opmerkingen, het was een heel moeilijke situatie, maar ik probeerde het elegant aan te pakken.”

Ook YouTube-ster Nikkie De Jager reageerde verslagen op het nieuws. “Dit breekt mijn hart. Niemand heeft het recht om iemand te outen voordat zij er klaar voor zijn”, schrijft de visagiste bij een artikel over de columnist van de krant. De Jager spreekt uit ervaring, want zij heeft in 2020 een gelijkaardige situatie meegemaakt. De YouTube-ster maakte in een video bekend dat ze transgender is en vertelde dat ze gechanteerd werd.

Bevan Shields, de hoofdredacteur van de Sydney Morning Herald, heeft intussen op de commotie over de coming-out gereageerd en schrijft in een tweede opiniestuk dat de krant Wilson enkel heeft gevraagd of ze een reactie wilde geven over haar nieuwste liefde. “Zeggen dat de krant Wilson wilde outen, is verkeerd.”

