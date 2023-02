Rebel Wilson over haar nieuwe schoonfamilie: “Ze zijn niet echt accepterend”

Celebrities “Onze reactie was onvoldoen­de”: Oscarorga­ni­sa­tie geeft toe dat ze tekort schoten tijdens Will Smiths klap

Janet Yang, het hoofd van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) gaf aan het begin van de Oscars Nomines Luncheon 2023 toe dat de organisatie niet goed omging met het welbekende Oscarincident vorig jaar. Will Smith sloeg toen presentator van dienst, Chris Rock, vol in het gezicht na een 'grap’ over zijn vrouw die in het verkeerde keelgat schoot. “We hebben hieruit geleerd dat we volledig transparant en verantwoordelijk moeten zijn over en voor onze acties.”