Rebel Wilson over eerste filmkus met een vrouw voor haar outing: “Het veranderde mijn liefdesleven”

CelebritiesAfgelopen juni maakte Rebel Wilson (42) bekend dat ze een relatie heeft met een vrouw, Ramona Agruma. Maar maanden voordat ze publiekelijk uit de kast kwam moest ze voor het eerst met een vrouw kussen op de filmset van ‘The Almond and the Seahorse’. Aan ‘The Hollywood Reporter’ vertelt ze over deze ervaring. “Als ik die ervaring niet had gehad, weet ik niet of ik Ramona ooit had ontmoet”, biecht ze op.

In december krijgen de fans van Rebel Wilson een hele andere kant van de komische actrice te zien. Ze speelt mee in de dramatische film ‘The Almond and the Seahorse’. Ze speelt een archeologe wiens echtgenoot een traumatisch hersenletsel oploopt, waardoor ze een affaire begint. Aan ‘The Hollywood Reporter’ verklapt ze dat dat personage oorspronkelijk een man had moeten zijn, maar ze zelf voorstelde om een vrouw te casten. “Pierce Brosnan zou de rol spelen, maar de schema’s kwamen niet overeen. Ik vond dat we het moesten openstellen voor een vrouw. Vervolgens boden ze Charlotte de rol aan.”

Ze vervolgt: “Ik weet niet waarom ik dat zei, maar ik voelde gewoon dat het zou kunnen werken. Ik had eerder een situatie met een vrouw gehad, geen seksuele relatie en we hadden niet gezoend of zoiets. Maar toen kwam dus plots de kus met Charlotte ter sprake.” Deze ervaring veranderde alles. “Door haar in mijn professionele leven te kussen, dacht ik: ‘misschien moet ik dat echt in mijn persoonlijke leven doen en kijken hoe het gaat’. En dat is precies wat ik deed.” De filmkus vond plaats in 2021. “Op het einde van dat jaar ontmoette ik Ramona.”

Ramona en Rebel vormen intussen al een gehele tijd een koppel. Maar zonder haar kuservaring op de filmset, had alles helemaal anders kunnen lopen. “Als ik de ervaring op de set of de ervaring met die andere vrouw niet had gehad, weet ik niet of ik Ramona ooit had ontmoet. Het opende mijn hart voor de mogelijkheid. Ik ben dankbaar, want het heeft mijn liefdesleven compleet veranderd. Het is geweldig.”

‘The Almond and the Seahorse’ verschijnt vanaf 16 december.

