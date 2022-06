Rebel Wilson maakt nieuwe liefde bekend: “Wat ik nodig had, was een Disneyprinses”

Vorige maand vertelde Rebel al over haar nieuwe geliefde in het magazine ‘People’, al verklapte ze toen nog geen details. “We praatten wekenlang via de telefoon voor we elkaar in het echt zagen”, klonk het toen. “En dat was echt een goeie manier om elkaar te leren kennen. Het was wat ouderwets, maar ook érg romantisch. Ik denk dat wanneer je op zoek gaat naar meer eigenwaarde, dat wat je nodig hebt in een partner ook versterkt wordt", voegde de actrice eraan toe. “Het is zo geweldig om iemand te hebben die aanvoelt als een gelijkwaardige partner en om in een gezonde relatie te zitten. Er waren tijden - en ik zeg niet met al mijn exen, want ze waren geweldig - maar er waren momenten waarop ik dingen toeliet die ik niet zou moeten accepteren. Het voelt dus echt anders om nu in een heel erg gezonde relatie te zitten.”