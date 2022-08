Realityster Scott Disick betrokken bij auto-ongeval

Demonen in zijn kop, maar podium­beest overwint: Oscar and the Wolf geeft zich over aan 40.000 harten

Angststoornissen en een depressie, maar geen van beide haalt Oscar and the Wolf onderuit. “Jullie zijn de reden dat ik mij door deze periode sleur.” Max Colombie (31) sprak met de handen op het hart. Dankbaar en breed glimlachend, zestig minuten lang. Na twee maanden van rust, therapie en het annuleren van al zijn shows recht de wolf zijn rug. In een glitterpak, want ook al stormt het in zijn kop, een ster moet shinen.

21 augustus