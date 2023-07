Realityster Imke Roose laat haar lipfillers verwijderen: “Zoveel beter”

Ter promotie van haar passage in ‘Chasing Beauty: Perfectie Te Koop?’ vertelde Imke al over de ingrepen die ze liet uitvoeren. Zo koos ze ervoor om haar wenkbrauwen te laten bijwerken met permanente make-up, heeft ze fillers in haar neus en - tot voor kort - ook in haar lippen. “Op mijn achttiende verjaardag heb ik mijn lippen laten bijwerken, omdat ik dezelfde mond wilde als Kim Kardashian”, legde ze indertijd uit . “Maar geloof me: met de 250 euro die je per keer in je lippen spuit, kan je zoveel andere dingen doen die véél toffer zijn.”