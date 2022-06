REALITYCHECK. Wouter uit ‘Temptation Island: Love or Leave’ bespreekt zijn seksleven en Madieke uit ‘De Bachelor’ showt haar troeven

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Marit is (al effe) van’t straat!

Volledig scherm Marit nam deel aan 'Love Island'. © SBS

Ze nam deel aan het tweede seizoen van ‘Love Island’, maar helaas: voor sexy single Marit leverde dat geen relatie op. De Nederlandse schone moest het programma snel verlaten, zonder een aangepaste status op Facebook.

Maar kijk, het kan verkeren. Zo is Marit al iets langer dan een jaar gelukkig met Tom van Dieren, een 24-jarige Nederlandse ondernemer. En da’s een echte catch. Hij is de grondlegger van SEA’SONS, een merk met (zwem)kledij die van kleur kan veranderen. Daarnaast is hij mede-oprichter van discounter MeubelBaas.nl en is hij actief als public speaker.

Geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Marit Beets (@maritbeets) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Géén uil. We herhalen: géén uil.

Volledig scherm 'Big Brother'-bewoner Patrick. © SBS

De Belgische fietsenhandelaar Patrick was een van de smaakmakers tijdens het eerste seizoen van ‘Big Brother’. Tijdens z’n (eerder korte) verblijf in het huis zorgde Patje steevast voor ambiance. Een kunst die hij ook buiten het huis nog niet verleerd is, zo blijkt. Patrick postte namelijk deze grappige foto op z’n Instagramprofiel. Wij kunnen alleen maar besluiten dat Patje geen uil is. Toch?

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Patrick Van Staeyen (@van.staeyen.patrick) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Peachy!

Volledig scherm Madieke uit 'De Bachelor'. Ze kreeg de laatste roos van Fabrizio, maar de relatie bleef niet duren. © SBS

Ze wist tijdens ‘De Bachelor’ het hart van Fabrizio Tzinaridis te veroveren, maar helaas: enkele weken na de opnames bleek de match tussen Madieke en de voormalige ‘Temptation Island’-verleider toch niet sterk genoeg. Pech voor de Nederlandse schone, maar die vond gelukkig dé perfecte manier om haar verdriet te kanaliseren: een trip naar het Caribische Bonaire. Daar horen ook heel wat emootsies bij, zo blijkt. “Wat was het veel de afgelopen tijd, veel moois”, schrijft ze bij een fotoreeksje waarop haar bilpartij de show steelt. “Fijn om te realiseren wat een mega zelfontwikkeling ik heb doorgemaakt, en dat ik zo gegroeid ben. Ik ben immens trots op mijzelf.”

Mooie woorden, maar volgens ons is dit toch vooral een (weinig) subtiele kiss my ass richting haar ‘ex-lief’...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝙼𝙰𝙳𝙸𝙴𝙺𝙴 ♡ (@madiekeee) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Allez dan...

Volledig scherm Julia & Wouter - 'Temptation Island: Love or Leave'. © SBS

Een nieuwe week, een nieuw rondje voetjes onder tafel in ‘Eating With My Ex: Going Dutch’. In dat realityprogramma - dat momenteel enkel in Nederland op Discovery+ te bekijken valt - is het deze keer de beurt aan ‘Temptation Island: Love or Leave’-deelnemers Julia en Wouter om samen te dineren. En dat verloopt, zoals we het bij deze serie ondertussen gewoon zijn, behoorlijk onwennig.

Zo krijgt Wouter onder andere de vraag voorgeschoteld of hij Julia mist. “Je mist van alles”, laat de Nederlander zich ontvallen. “Iemand die je belt als je wat wil delen, dingen samen doen, samen zijn en goeie wip-sessies.” Wij zouden ons bij dat laatste vooral verslikken in onze hors-d’œuvre, maar Julia moet daar vooral mee lachen. Waarop het ego van Wouter een klein deukje krijgt, en hij zichzelf in vraag stelt. Gelukkig stelt z’n ex-lief hem gerust, waarop Wouter z’n zelfvertrouwen terugvindt. “Als ik onze bedavontuurtjes op OnlyFans zou zetten, had ik nooit meer hoeven werken”, besluit hij.

Nou moe!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door discovery+ Nederland (@discoveryplusnl) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat we daar nooit aan gedacht hebben...

Volledig scherm Stephanie Matto. © RV

Af en toe belanden in deze rubriek berichten waar we zelf niet van kunnen geloven dat we het typen. Met dank alweer aan Stephanie Matto, die te zien was in het zesde seizoen van ‘90 Day Fiancé: Before the 90 Days’. Stephanie vormde toen een koppel met de Australische Erika, maar hun relatie bleek niet het gedroomde sprookje. Door haar passage in de TLC-reeks werd Stephanie wel behoorlijk bekend. Dat loont zich blijkbaar ook op de meest vreemde manieren. Zo verkoopt Matto haar... borstzweet, jawel. “Geen gemakkelijk werk”, zo stelt Stephanie op Instagram. Zo heeft ze namelijk een kwartier nodig om een flesje te vullen - als ze eenmaal aan het zweten is. Volgens de realityster is dat een lucratieve bezigheid. Zo zou ze per week 5000 dollar (zo’n 4667 euro, red.) verdienen met haar sweatshop.

Matto is trouwens dezelfde vrouw die een tijdlang haar scheten verkocht. Daar was ze mee gestopt, maar ondertussen heeft ze ook die zakelijke activiteit nieuw leven... euh, ingeprot. Stephanie verkoopt opnieuw potjes met haar scheten, én verkoopt ze haar uitlaatgassen ook als NFT’s. Ze noemt haar digital fart arts een ‘unieke bijdrage’ aan de NFT-kunstmarkt.

Wij proberen hier dan weer te beslissen wie het gekste is: Stephanie of de mensen die hier geld voor betalen...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Stephanie Matto (@stepankamatto) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Go baby, go!

Volledig scherm Jamie en Camilla werden een koppel in 2017 tijdens het toenmalige seizoen van 'Love Island UK'. Nu zijn ze getrouwd en hebben ze twee kindjes. © RV

Van over het Kanaal is er dan weer vrolijk ‘Love Island’-nieuws. Daar zijn Camilla en Jamie, die elkaar in 2017 leerden kennen tijdens de realityreeks en in 2020 in het huwelijksbootje stapten, de trotse ouders geworden van een tweede kindje. Hun dochtertje Nell Sophia kreeg er met Nora Belle op 27 mei een zusje bij.

Geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jamie Jewitt (@jamiejewitt_) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Go baby, go (part two)

Volledig scherm Spencer Pratt, Connor Pratt en Heidi Pratt. © WireImage

Afsluiten doen we deze week met realityster Heidi Montag. De blondine - die we nog kennen van de MTV-serie ‘The Hills’ - is zwanger van haar tweede kindje. Heidi en haar echtgenoot Spencer (die ook te zien was in ‘The Hills’ en met wie ze sinds 2008 getrouwd is, red.) droomden al langer van een broer of zus voor hun vierjarige zoon Connor. Maar dat was blijkbaar niet evident... tot Heidi haar voedingspatroon radicaal omgooide. Onder andere hart, rauw vlees en zelfs bizontestikels stonden naar verluidt op haar menu. “Ik at zo min mogelijk fruit, at eigenlijk geen granen en slikte een paar supplementen”, aldus Heidi. “Toen ontdekte ik ook een glijmiddel dat goed zou zijn voor de vruchtbaarheid. Dat alles - en het plan van God - heeft ervoor gezorgd dat ik zwanger ben.” Geproficiateerd en whatever works, zullen we maar zeggen zeker?

LEES OOK