REALITYCHECK. Wouter uit ‘De Bachelorette’ blikt terug en Aleksandra over haar Poolse ‘Love Island’-avontuur

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Wouter uit ‘de Bachelorette’ blikt terug. En vooruit.

Volledig scherm Wouter uit 'De Bachelorette'. © SBS

Hij haalde de finale van ‘De Bachelorette’, maar Wouter bleek tijdens de allerlaatste roosceremonie toch niet de man waar Elke Clijsters van droomde. “Ondertussen is alles weer wat rustiger geworden en blik ik met veel plezier op dit avontuur terug”, klinkt het. “Maar na de laatste aflevering kende ik echter een pittige periode. Mensen spraken me vaak aan om hun mening te geven over het programma. En ja: ik heb best vaak gehoord dat Elke de verkeerde keuze had gemaakt. (lacht) Maar dat klopt niet. Ze had een boon voor Ivan, en niet voor mij. Dan is het logisch dat Elke voor hem kiest. Ik vind het jammer voor hen dat het niets geworden is.”

“Na ‘De Bachelorette’ heb ik nog eventjes contact gehad met Elke, maar dat is ondertussen verwaterd. We horen elkaar slechts heel sporadisch. Zo hebben we onlangs nog berichtjes gestuurd toen bekend raakte dat Fabrizio de nieuwe bachelor is. Maar voorts is er dus weinig contact, en da’s oké. Zij heeft haar leven, en ik het mijne.” Ook de meeste heren - met uitzondering van Ivan, Vincent en Devlin - heeft Wouter al een tijdje niet meer gezien. “Al komt dat door mij. Of beter gezegd: door mijn rug. Ik heb al twee maanden een serieuze hernia, die mijn leven bemoeilijkt. Mijn bijberoep als personal trainer uitoefenen gaat momenteel niet. Als ik honderd meter wandel, moet ik gaan zitten omdat ik verga van de pijn. Gelukkig hoef ik voor mijn hoofdberoep (Wouter is jurist bij brouwerij Alken-Maes, nvdr) niet de hele dag rond te huppelen. En kan ik af en toe een pintje drinken na het werk. Al is ons nieuwe product wel een alcoholvrij biertje, helaas. (lacht)”

Op zoek naar misses right

Hoewel z’n gezondheid momenteel niet optimaal is, gaat het op romantisch vlak een stuk beter. “Vlak na het programma kreeg ik best wel wat vrouwelijke aandacht. Waardoor ik ook meerdere dates had. Ik heb me geamuseerd de voorbije maanden, maar de juiste zat er niet tussen”, klinkt het. “Sinds een tijdje gaat het op dat vlak de goede richting uit. Wie weet wat ik binnenkort kan vertellen...”

Wouter zou het ten slotte niet erg vinden om nog eens op tv te komen. “Ik heb me enorm geamuseerd tijdens ‘De Bachelorette’, dus ze mogen mij zeker vragen voor een ander programma”, besluit hij. “Maar niet in iets à la ‘Temptation Island’. Ik denk ook dat ik als 41-jarige papa te oud ben. En ‘Temptation Island voor senioren lijkt me ook maar niets. (lacht)”

Bon, vrienden van SBS: maken jullie dan werk van een tweede tv-passage van Wouter? MERCI!

Aleksandra blikt terug op haar Poolse ‘Love Island’-avontuur

Volledig scherm Aleksandra won het eerste seizoen van de Vlaams-Nederlandse editie van 'Love Island'. Tijdens de Poolse versie had ze minder geluk. © SBS

Nu haar ex-lief Denzel Slager al enige tijd een koppel vormt met zangeres Famke Louise - en het Nederlandse stel zelfs een kindje verwacht -, was ook voormalig ‘Love Island’-winnares Aleksandra Jakobczyk klaar voor een nieuwe liefde. Die hoopte de 27-jarige beauty met Poolse roots als bombshell te vinden tijdens het vierde seizoen van ‘Love Island Polen’. Helaas kwam Aleksandra van een kale reis terug. “Ik vind het uiteraard jammer dat ik er de liefde niet vond, maar ik was daar op voorhand realistisch in: het had wel heel bijzonder geweest als ik een tweede keer iemand had gevonden”, vertelt ze in een exclusief gesprek met jullie favoriete reality queen.

“In de villa belandde ik in een koppel met Jurek. Ik vond hem onmiddellijk leuk en interessant, waardoor ik hem beter wilde leren kennen. Ik ontdekte dat hij een heel puur iemand is, maar die extra vonk om verliefd te worden ontbrak me. Jurek kreeg daarentegen wel gevoelens, maar ik wilde hem niet aan het lijntje houden. Vandaar dat ik hem, vlak voor de finale, gezegd heb dat ik niet verliefd was. Waarop we ons eruit lieten stemmen. Veel mensen hebben me al gezegd dat dit stom was. Zij vinden dat ik Jurek nog enkele dagen aan het lijntje had moeten houden, want dan waren we misschien met 25.000 euro naar huis gegaan. Maar sorry, zo zit ik niet in elkaar. Magdalena en Wiktor zijn de terechte winnaars geworden. Hun liefde is oprecht.”

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen gold digger

Aleksandra kijkt - ondanks het gebrek aan liefde - trouwens met een positief gevoel terug op haar Poolse ‘Love Island’-passage. “Ik had zo’n positieve ervaring gehad met het eerste seizoen van de Vlaams-Nederlandse versie, dat ik dit graag wilde verder zetten. Ik heb dan ook geen seconde getwijfeld om dit te doen”, klinkt het. “Al besefte ik wel net zo snel dat er gemene reacties zouden komen. ik ben bekend als influencer en deed al eens eerder mee aan de reeks: dan bestempelen mensen je al snel als een opportunistische gold digger. En jawel, dat was ook precies wat er gebeurde. Mijn familie vertelde me dat ik, toen ik pas in de villa zat, op die manier werd neergezet. De Poolse kijkers hebben gelukkig snel beseft dat dit niet klopte. Meer zelfs: ze sloten me in hun hart en stemden op mij als de populairste bewoner. Dat ik dat bereikte door gewoon mezelf te zijn: daar ben ik ontzettend fier op.”

Een deelname aan nog een andere editie van ‘Love Island’ ziet Aleksandra niet snel gebeuren. “Ik heb enorm genoten van de Vlaams-Nederlandse versie omdat ik toen oprecht verliefd was, maar het is een heel ander gevoel wanneer je dat niet bent”, zegt ze. “Ik heb beiden meegemaakt, dus ik denk niet dat het een meerwaarde is als ik me nog eens opgeef. Andere programma’s zie ik daarentegen wel zitten. Laat die zenders maar bellen! (lacht)”

#ThrowBackFriday

Volledig scherm Yasmine als verleidster, ten tijde van 'Temptation Island'. © SBS

Ze werd bekend dankzij haar passages in ‘Temptation Island’, ‘Oh My God’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, waarbij ze als zelfverklaarde ‘psycho queen’ geen enkel conflict uit de weg ging. Daarnaast werd ook al snel duidelijk dat Yasmine Pierards een voorliefde had voor plastische ingrepen. Zo trok de Belgische realityster al meermaals naar het buitenland om aan zichzelf te laten sleutelen.

Maarrrrrrrr... Er is uiteraard ook een tijd geweest dat classy Jassy nog helemaal pur natuur was. Iets dat wij ons - net als een van haar volgers - nog maar moeilijk kunnen voorstellen. En dus greep die onbekende volger zijn/haar/hun kans tijdens een Q&A-sessie die Yasmine hield op Instagram Stories. M/V/X vroeg immers of Yasmine nog beeldmateriaal had waarop ze nog puur natuur was. Dat bleek het geval, waarop Yasmine onderstaande collage deelde. Waardoor jullie favoriete reality queen zich nog maar eens afvraagt waarom zo’n mooie vrouw het nodig vond om verschillende schoonheidsoperaties te ondergaan...

Volledig scherm Zo zag 'Temptation Island'-verleidster Yasmine er vroeger uit. © RV

De transformatie van Herbert

Volledig scherm 'Temptation Island'-koppel Jolien en Herbert. © SBS

Hij kon tijdens ‘Temptation Island 2017’ al pronken met een afgetraind lichaam, maar tegenwoordig gaat de Belgische deelnemer Herbert een stapje verder. Zo neemt de personal trainer met Braziliaanse roots sinds kort ook deel aan bodybuildingwedstrijden. Tijdens z’n eerste competitie haalde Herbert - die tijdens ‘Temptation Island’ een scheve schaats reed met de Belgische verleidster Saartje - het podium net niet, zo vertelt hij in een post op Instagram. “Ik heb het beste van mezelf gegeven, tegenover een heel sterke line-up. Ik heb een mooie vierde plaats weten te bemachtigen, tegenover acht deelnemers. Ik ben hier trots op. Op naar de volgende!”

Herberts vriendin Jolien - met wie hij ondertussen zoon Emilio en dochter Analuisa deelt - is in ieder geval ontzettend fier op haar partner. “Schat, ik ben zo trots op jou”, schrijft ze bij Herberts post op Instagram. “Enkel met je lach alleen al had je gewonnen. Goed gedaan! Op het Belgisch Kampioenschap zal je knallen.”

(voor de geïnteresseerden: die gaan door van 22 tot en met 24 oktober)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pif poef paf, ‘t is echt af!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Shani en Davey vormden een koppel. Not anymore. © RV

Minder leuk nieuws dan weer voor ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-sterren Shani en Davey. Hoewel ze als koppel uit de realityreeks kwamen, bleek hun romance toch niet bestemd tegen de buitenwereld. Nadat ze eerder al de pauzeknop indrukten - en ook al hun foto’s samen verwijderden - is er nu definitief gekozen voor een breuk.

Dat liet de immer volwassen Davey weten via z’n Instagram stories. “Via deze weg wil ik zeggen dat het tussen mij en Shani over is”, aldus de Nederlander. “We hebben mooie tijden meegemaakt! Maar hier stopt het uiteindelijk!” En nee, wij hebben ook geen idee waarom die boodschap twee uitroeptekens bevat. Dat! Slaagt! Werkelijk! Nergens! Op! Volgens! Jullie! Favoriete! Reality! Queen!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Davey liet via z'n Instagram Stories weten dat de relatie met Shani voorbij is. © RV

Een baby voor Sharon

Volledig scherm De Nederlandse tweeling Sharon & Esmee uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' © MTV

Ze werd bekend dankzij ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, maar sindsdien heeft het leven van de Nederlandse Sharon een heel andere wending genomen. Sinds enkele dagen is Sherun namelijk de trotse mama van dochtertje Zaya, haar eerste kind. Dat liet de Nederlandse weten via Instagram. “Onze dochter Zaya is geboren! 11-10-2021 om 15.43 uur. Ze weegt 3.260 gram en is 47 cm lang”, schrijft ze bij een foto van het geboortekaartje. “Ik heb teveel berichtjes om ze allemaal te kunnen beantwoorden, maar ik wil iedereen super erg bedanken voor alle lieve berichtjes!” Onder andere ‘Temptation Island’-oudgediende Pommeline en ‘Love Island’-gezicht Chey stuurden hun gelukwensen. Wat meteen bewijst dat het realitywereldje een grote pot nat is, nee?

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het bijzondere talent van Lisa

Volledig scherm Lisa deed mee aan het tweede seizoen van de Vlaams-Nederlandse versie van 'Love Island'. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met een opmerkelijk feitje dat we deze week leerden over ‘Love Island’-deelneemster Lisa. Zij vertelde tijdens een Q&A-sessie op Instagram Stories namelijk dat ze braille kan lezen. “Ik kan het lezen op het oog”, aldus de Belgische schone. “Als ik het alleen mag voelen, lukt het nog niet. Toch niet als de braille heel klein is.”

Hoe dan ook: straf!

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lisa heeft een opvallende vaardigheid. © RV

LEES OOK