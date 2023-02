REALITYCHECK. Vlaamse queens scoren bij ‘Drag Race Belgique’ en de ‘Big Brother’-onthulling van Gert Verhulst

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Een discrete hint van Naomi

Volledig scherm De Nederlandse Naomi nam deel aan het tweede seizoen van 'Love Island'. © SBS

Ze was slechts een paar dagen te zien in het tweede seizoen van ‘Love Island’ - waar ze gekoppeld werd met Koen -, maar dat was voldoende voor Naomi om indruk te maken. De Nederlandse met Cubaans bloed werkt nog steeds als model, en vliegt de wereld rond voor haar glamoureuze job. Op liefdesvlak wilde het echter niet zo vlotten voor Naomi.

Daar lijkt nu verandering in gekomen. De realityster geniet momenteel van een deugddoende vakantie in Dubai, en postte ook enkele kiekjes vanuit de oliestaat. Wie goed kijkt naar de laatste reeks, ziet daar echter een voet in beeld die niet van haar is. Subtiel, noemen ze zoiets.

Hoe dan ook: geproficiateerd!

En ook Ayleen is verliefd (of dat denken we toch)

Volledig scherm Ayleen nam in 2019 deel als verleidster aan 'Temptation Island'. © SBS

Ze maakte haar opwachting in ‘Temptation Island’ - waar ze het Heikki lastig maakte - en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en daar had de Nederlandse Ayleen telkens maar één missie: zoveel mogelijk hartjes breken. “Ik ben single, dus waarom niet?”, verduidelijkte ze indertijd die keuze. Maar ondertussen lijkt dat plan opgeborgen. Zo deelde Ayleen op Valentijnsdag een story op Instagram, waarop ook een man te zien is. Wie die lover is, blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim...

Maar ook in dit geval: geproficiateerd!

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelneemster Ayleen heeft een vriendje, of zo lijkt het toch. © Instagram

Start your engines!

Volledig scherm Valenciaga, Mocca Bonè en Susan zijn de Vlaamse queens in 'Drag Race Belgique'. © RTBF

Vorige week ging op RTBF eindelijk het eerste seizoen van ‘Drag Race Belgique’ van start. Tien queens strijden om de hoofdprijs: een cashprijs van twintigduizend euro, en een ravissante kroon en scepter. Omdat de show zich - helaas - over de taalgrens afspeelt, zijn het merendeel van de dragartiesten bij ons minder bekend. Gelukkig zijn er ook drie Vlaamse performers waarvoor je kan supporteren: Valenciaga, Mocca Bonè en Susan. Vorige week kenden ‘onze’ dames alvast een straffe start, en stuurden ze Brittany Von Bottoks - een queen uit Bergen - naar huis. Deze week was het eventjes spannend voor Valenciaga, die samen met Amanda Tears onderaan eindigde. Door een betere lip sync kon Valenciaga zichzelf gelukkig redden, en moest Amanda - een 21-jarige queen uit Moeskroen - naar huis. Two down, five to go.

Wie wil kijken: iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering op Auvio, het online streamingplatform van RTBF. Enkele dagen later - op zondag om 20u05 om precies te zijn - komt diezelfde aflevering op tv.

De bekentenis van Gert Verhulst...

Volledig scherm Gert Verhulst. © SBS

Hij heeft het zelf meer dan druk genoeg met ‘De Tafel Van Vier’, maar toch vindt Gert Verhulst nog de tijd om naar ‘Big Brother’ te kijken. Dat vertelde hij aan presentatrice Tatyana Beloy, die afgelopen week te gast was in z’n dagelijkse talkshow. Gert heeft ook een verrassende favoriet, zo blijkt. Het voormalige baasje van Samson is namelijk dol op Rob, de mopperende ouderdomsdeken van dit seizoen - die voortdurend in de lappenmand ligt. “Voor Ellen en mij mag Rob winnen”, aldus Verhulst resoluut. “Ja, wij zijn Rob-fans. Rob: volhouden! De vraag is altijd: wat is zijn volgende kwaal? En de vraag is ook: komt hij er levend uit? Of komt hij eruit tussen zes plankjes? Rob, jij bent top!”

Ontroering bij Michelangelo

Volledig scherm De Belgische 'Big Brother'-deelnemer Michelangelo heeft Italiaanse roots. © SBS

Afgelopen week zorgde een van de ‘freeze’-opdrachten bij ‘Big Brother’ voor flink wat emoties. Met dank aan de oma van Michelangelo. Zij stapte namelijk het huis binnen met zijn favoriete Italiaanse pasta - om de opdracht extra moeilijk te maken. Zijn nonna had wel enkele mooie woorden veil voor haar kleinzoon. “Schoonheid, je zit in mijn hart”, sprak ze hem toe in het Italiaans. “Je weet de goede weg te kiezen. Ik hoop dat je gelukkig bent met alles wat je doet. Veel succes. We houden zoveel , zo veel, zo veel van je. Zoveel. We willen dat alles goed met je is. Een dikke kus. Heel veel succes.”

We’re not crying, you are!

Chayron wil nog iets zeggen

Volledig scherm Chayron moest vorige week ‘Big Brother’ verlaten. © SBS

Vorige week was de Nederlander Chayron de minst populaire genomineerde, waardoor hij de deur van het ‘Big Brother’-huis achter zich moest dichttrekken. In de reeks ‘Big Brother: Confessions’ van RTL deed hij de voorbije week nog enkele onthullingen. Daarbij moet z’n Nederlandse medekandidate Chiara het ontgelden. “Ze is heel vals”, klinkt het. “Ik zei ook wel eens tegen mensen dat ze andere afsnauwde op een bepaalde manier, maar dat niemand daarop reageerde. Ik denk dat haar vrouwelijke charmes haar daarbij hielpen, op een of andere manier - en dat het ervoor zorgde dat mensen het van haar slikten. Bij mij heeft ze dat nooit gedaan. Maar ze heeft later ook uitgesproken dat ik veel mensenkennis heb. Toen ze dat zei, wist ik ook waarom ze dat bij mij niet flikte.”

“Ze heeft leuke kanten, maar ze heeft er meer vuile laten zien”, aldus Chayron. “Als ik had mogen nomineren, had ik Chiara er zeker opgezet - naast Michelangelo en Bart. En dan ben ik er honderd procent zeker van dat Chiara de exit kreeg.”

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Ali, Lindsey en Charlotte zijn deze week genomineerd. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. Zowel de Belgische kandidaten Charlotte en Ali als de Nederlandse Lindsey maken kans op een exit. Voor hen allemaal is het de tweede keer dat ze genomineerd zijn, voor Ali en Lindsey zelfs op twee weken tijd. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

