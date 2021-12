REALITYCHECK. Verrassende bekentenissen van ‘Temptation Island’-gezichten Laura en Bert

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Da’s euh... weinig verrassend?

'Love Island'-deelnemer Matthy.

Hij deed mee aan het eerste seizoen van ‘Love Island’ om eindelijk de ware liefde te vinden. Of dat beweerde de Nederlandse kandidaat Matthy toch tijdens z’n passage in het realityprogramma. Nu de show - en z’n romance met mede-islander Kelly - al een tijdje achter hem ligt, geeft Matthy toe dat het *gespeelde verbaasdheid* hem toch vooral om de faam te doen was. “Ik was voor mijn deelname al een paar jaar dj”, vertelt hij aan Veronica Superguide. “Ik deed mee aan Love Island om extra boekingen te genereren en meer naamsbekendheid te creëren. Dat is gelukt. Ik kan wel zeggen dat ik meedeed om de liefde te zoeken, maar dat was een bijkomstigheid.”

In datzelfde gesprek doet ook Matthy’s mama Jolanda haar boekje open. Zij vertelt dat ze niet meteen dolenthousiast was toen zoonlief meedeelde dat hij z’n opwachting zou maken in een realityreeks. “We waren heel nerveus voor de eerste aflevering”, klinkt het. “Onze dochter had verteld dat de jongens de villa binnenkwamen en dan door vrouwen gekozen moesten worden. Ik dacht: stel dat Matthy niet gekozen wordt?” Maar dat gebeurde dus niet, aangezien Matthy goed in de markt lag. Volgens Jolanda omdat haar kind altijd zichzelf was.

Minus zijn beweegreden om zich in te schrijven, is dat ongetwijfeld waar!

Daar is ie!

Imen nam deel aan het tweede seizoen van 'Love Island'.

Iemand bij wie we wél zeker weten dat er sprake is van ‘vonken en vuur’: Imen, die te zien was in het tweede seizoen van ‘Love Island’. Zij kreeg onlangs tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories de vraag of ze ‘al een nieuwe lover’ heeft. Die had de Nederlandse schone naar eigen zeggen toen (nog) niet, al gaf ze wel toe dat ze al een tijdje aan het daten is. Sinds die bekentenis maakte die nieuwe lover enkele keren z’n opwachting op haar Instagram Stories, maar z’n identiteit bleef geheim.

Tot nu. Want jawel: Imen deelde op Instagram ein-de-lijk een foto van haar nieuwe vriend, die luistert naar de naam Sam. “Ik liep hem op een festival tegen het lijf, en ik ben nooit meer bij hem weggegaan”, verklaarde Imen aan LoveReality. “Hij is lief, leuk, knap en schattig. Hij maakt mij echt super gelukkig.”

En da’s de Nederlandse schone gegund, na haar dramatische passage op ‘Love Island’. Imen voelde toen vanaf de eerste dag een sterke aantrekkingskracht met de Nederlandse surfer Remco, en na een tijdje leek dat ook wederzijds. Tot Imen, vlak voor de finale, een ijskoude douche over zich heen kreeg. Remco biechtte toen op dat hij al een vriendin had in Nederland. Waarop Imen aangaf dat ze haar geloof in de liefde kwijt was. Dat heeft ze precies toch teruggevonden ondertussen...

Ook Sam deelde ondertussen trouwens een eerste kiekje met z’n nieuwe vriendin. Hij is zo mogelijk nog korter van stof dan z’n geliefde. Als caption hield hij het namelijk bij één hartje. Maar dat zegt genoeg, toch?

De grote ‘Bert & Delphine’-soap, deel 13348489847979793667373.

'Temptation Island: Love or Leave': ons Delphine en Bert deden als koppel mee, maar hun romance overleefde de 'ultieme relatietest' niet'.

Hun passage tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ kenmerkte zich vooral door een niet-aflatende stroom aan pikante onthullingen, en ook na het programma blijven ons Delphine en Bert de gemoederen bedaren. Vooral laatstgenoemde dan. Zo was Bert onlangs namelijk te gast bij Rumag TV, waar hij nog wat extra details vrijgaf over z’n conflictueuze relatie met ons Delphine.

En wat blijkt? Ondanks hun knallende ruzie tijdens het laatste vuurkamp zou het ex-koppel nadien toch nog gekust hebben. “We werden nadien ergens naartoe gebracht om te overnachten”, aldus Bert. “En we konden zelf kiezen of we samen wilden slapen of apart. In het busje kregen we ruzie, waarna zij bij aankomst boos wegliep. Ik ben achter haar aangegaan, en toen heeft ze een verhaal verteld dat niet overeenkwam met de beelden die ik heb gehad. Ze zei dat het totaal vriendschappelijk was, waarna we nog hebben gekust op het strand. Ik weet niet waarom. We waren blij om elkaar terug te zien. Ze kwam zo overtuigend over dat ik haar geloofde.”

Allez dan.

Tempteesjon Gaetan gaat trouwen

'Temptation Island'-verleider Gaetan.

Hij kon het in 2019 tijdens ‘Temptation Island’ bijzonder goed vinden met de Nederlandse Demi, de vriendin van Sidney. Maar ondertussen heeft verleider Gaetan z’n hart al een hele tijd aan de knappe Maddy verpand. Meer zelfs: de Belg met Congolese roots heeft z’n vriendin ten huwelijk gevraagd. Dat nieuws maakten ze beiden bekend door - weliswaar - hetzelfde romantische filmpje te delen op hun instagramprofiel.

Originaliteit is misschien dood, maar romantiek duidelijk niet.

Raphaëlla versus hacker: 1 - 0.

Raphaëlla Deuringer en haar partner, voetballer Dante Vanzeir.

Ze is influencer, nam deel aan het tweede seizoen van ‘Love Island’ en stond enkele jaren geleden in de finale van Miss België. En dus is Raphaëlla Deuringer gegeerd goed op Instagram. Net als haar account zélf trouwens. Zo probeerde een of andere onverlaat het account van de donkerharige beauty te hacken. Die persoon kwam echter van een kale kermis thuis, aangezien Raphie de tweestapsverificatie heeft aangezet. Een beauty mét brains, dames en heren!

Raphaëlla Deuringer werd bijna gehackt.

Amai, Laura...

Laura en Roger deden in 2019 als koppel mee aan 'Temptation Island'.

Ze vertelden het eerder al, maar ze lijken het meer dan ooit te menen: ‘Temptation Island’-stel Laura en Roger - nochtans volgens vele kijkers het ‘saaiste koppel ooit’ - willen graag een trio. Laura gaf eerder al aan dat het stel op zoek was naar vrouwen tussen 22 en 30 jaar, en gaf nu wat meer details op haar Instagram Stories.

Zo komen we te weten dat Roger - naast zijn lieve, zorgzame, stoere, lompe en gamende kant - ook de meest conservatieve van hun tweetjes is. Volgens de Belgische realityster was zij namelijk degene die een jaar geleden voorstelde om een extra persoon bij hun slaapkamerrituelen te betrekken. “Ik had hier altijd wel fantasieën over”, klinkt het. “Dus ik ben blij dat mijn vriend hier na zes jaar ook voor openstaat.” Volgens Laura - die de uiteindelijke bedpartner kiest - is een triootje niet per se nodig, maar kan het een leuk extraatje zijn. Dat, en heel wat andere overbodige info, weten we dan ook weeral.

'Temptation Island'-deelneemster Laura geeft meer uitleg over de triootjes die ze met haar partner Roger heeft.

'Temptation Island'-deelneemster Laura geeft meer uitleg over de triootjes die ze met haar partner Roger heeft.

'Temptation Island'-deelneemster Laura geeft meer uitleg over de triootjes die ze met haar partner Roger heeft.

Run, Diaz run!

'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Diaz, die ook te zien was in 'Celebs Gaan Daten'.

Afsluiten doen we dan weer met onze favoriete realitytijger Diaz. De ster uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Celebs Gaan Daten’ demonstreerde afgelopen week hoe wij proberen om dat vieze coronavirus te ontlopen...

