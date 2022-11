REALITYCHECK. Veel nieuwe koppeltjes en ‘RuPaul’s Drag Race UK’-ster Baga Chipz laat in haar portefeuille kijken

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Nicolas uit ‘De Bachelorette’ is niet langer single

Volledig scherm 'De Bachelorette'-deelnemer Nicolas. © SBS

Hij probeerde tijdens ‘De Bachelorette’ nog het hart van Elke Clijsters te veroveren, maar daar slaagde sales manager Nicolas niet in. Na een date met Vincent besliste Elke immers om zowel Mike, Nicolas als Jeffrey naar huis te sturen.Dat zorgde voor een verrassing van formaat tijdens de roosceremonie. En zeker omdat Elke aangaf dat Nicolas in haar ogen niets fout had gedaan én dat ze hem een aantrekkelijke man vond. Helaas mocht dat, tot grote spijt van Nicolas, niet baten.

Gelukkig bleef de West-Vlaming na z’n exit wel in de liefde geloven. Zo vormt hij sinds kort een koppel met Laura, een knappe blondine. En ‘t is serieus, want Nicolas én Laura maakten het zelfs insta official.

Geproficiateerd!

Volledig scherm Nicolas uit 'De Bachelorette' is opnieuw verliefd. © RV

Volledig scherm Nicolas uit 'De Bachelorette' is nu gelukkig met Laura. © RV

Joyce ook...

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Joyce (BE). © RV

Ze trok als single naar ‘Temptation Island: Love or Leave’, maar helaas: tijdens die deelname bleef de relatiestatus van de Belgische Joyce ongewijzigd. Nochtans had de donk geen buitensporige eisen, zo vertelde ze in gesprek met weekblad TV Familie.“Innerlijk is belangrijk, maar het uiterlijk speelt toch ook een rol”, klonk het. “Megaknap moet m’n lief niet zijn, hij moet wel de juiste uitstraling hebben. Hij moet er stáán en weten wat hij wil. Ik wil ook iemand die trouw, eerlijk, respectvol en grappig is. Mekaar vrijheid gunnen om apart je dromen na te jagen, vind ik ook erg belangrijk. Iemand die vol is van zichzelf en constant over zichzelf praat? Nee, dank u!”

Ondertussen heeft Joyce die mister right ook gevonden. De ‘Swoop’-danseres is sinds een tijdje samen met Sander, een knappe fitnessboy. Dat het goed zit tussen beiden, mag wel blijken uit de romantische foto’s die Joyce met haar volgers deelt. En alsof dat nog niet genoeg was, nam Sander haar ook nog mee naar Parijs voor haar dertigste verjaardag.

Eerst en vooral: geproficiateerd!*

* en ten tweede: heeft Sander nog een broer? Asking for a friend...

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

... En voor Serayo idem!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave' -deelnemer Serayo. © SBS

Hij was al jarenlang single toen hij zich inschreef voor ‘Temptation Island: Love or Leave’, maar Nederlander Serayo bleef desondanks geloven in zijn perfecte match. Die vond hij niet tijdens het realityprogramma, maar in de echte wereld bleek die persoon gelukkig wél rond te lopen. Zijn misses right luistert naar de naam Soraya, en is werkzaam als visagiste. Zo was ze in 2018 achter de schermen nog betrokken de bikinishoot van Miss Nederland. Daarnaast heeft ze ook een eigen podcast met een vriendin. Geen wonder dus dat het klikt met Serayo, die als spoken word artist aan de weg timmert.

Geproficiateerd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

And last but not least: ‘Love Island’-deelneemster Lisa is eveneens verliefd!

Volledig scherm Lisa nam twee keer deel aan 'Love Island', maar dat leverde haar in beide gevallen geen liefde op. © SBS

Ook niet meer single: ‘Love ­Island’-deelneemster Lisa. Zij liet op haar Instagram Stories weten dat ze een nieuwe vriend heeft. Lisa post een foto met een knappe blonde jongeman. “Kan je het geloven?” meldt ze haar 122.000 volgers. “Ik heb iemand gevonden die net zo gek is als ik.” Haar papegaai Aaliyah - toch dé maatstaf - keurt Lisa’s lover alvast goed: “Ze heeft geen probleem met de situatie”, klinkt het.

Geproficiateerd!

Volledig scherm Lisa uit 'Love Island' heeft een nieuwe vriend. © RV

Volledig scherm Lisa uit 'Love Island' heeft een nieuwe vriend. © RV

Laure deelt haar wijsheid

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Laure (BE). © SBS

Ook ‘Temptation Island: Love or Leave’-gezicht Laure heeft iets te melden. Zo maakt de Belgische schone - die tijdens het programma voor de charmes van Nico viel, en hij voor haar - er geen geheim van dat ze soms worstelt met haar mentale gezondheid. Al lijkt het - getuige haar meest recente Instagrampost - de goede weg op te gaan. “Ik ben bezig met mijn innerlijke genezing en probeer trager te leven”, schrijft ze bij een yogafilmpje. “Maanden - of misschien zelf jaren - was ik altijd aan het jagen, doen, bewijzen... Altijd op de vlucht. Ik dacht dat de zin van het leven was om succesvol te zijn. Ik wilde veel geld hebben zodat ik kon doen wat ik wilde, vrij was en ‘echt’ gelukkig kon worden.”

“Maar ik was op de vlucht”, vervolgt Laure. “Op de vlucht voor mijn innerlijke wonden, die zeiden dat ik onwaardig ben. Het enige waar ik écht naar streefde was de bevestiging dat ik goed genoeg was. Zodat ik eindelijk het gevoel zou krijgen dat ik liefde verdien.”

Ondertussen beseft Laure dat geluk, liefde en vrijheid niet van externe factoren komen. “Het is iets dat je van binnenuit vindt en creëert”, stelt ze. “Je kan veel geld hebben. Maar als je nog steeds vastzit aan je emoties en overtuigingen uit het verleden, zul je nooit vrij zijn. Je zult altijd het gevoel hebben dat er ‘iets’ ontbreekt. Dat wil ik loslaten... Zodat ik kan vertragen, en genezen.”

Goed bezig!

Imke is het beu

Volledig scherm Imke was recent nog te zien in 'Chasing Beauty', een docureeks op Streamz over (de gevaren van) plastische chirurgie. © Streamz

Ze deed recent haar boekje open over plastische chirurgie in de docuserie ‘Chasing Beauty’ op Streamz, maar Imke is bij het grote publiek vooral bekend vanwege haar deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. In de nasleep van dat programma leerde ze ook haar huidige vriend Jerra kennen. De twee beleefden al enkele ups and downs, maar daar werd hun relatie alleen maar sterker van.

Toch is dat niet naar de zin van enkele trollen op het internet, blijkbaar. Zo deelt de Belgische blondine op Instagram een bericht van een onbekende dame, die zegt dat ze Jerra net met een ander meisje een hotel zag binnengaan. “Toen we net samen waren hadden we enorm veel boze ogen die neerkeken op onze relatie”, vertelt Imke. “Gelukkig lag hij gewoon naast me toen ik dat bericht kreeg. Zo zie je maar: mensen gunnen elkaar zo weinig. Geluk is zoiets moois, en nog mooier als je het kan delen met een ander. Maar helaas kan dat niet met iedereen.”

Voor Imke is het dan ook duidelijk dat er jaloezie in het spel is. “Dit is pure realiteit”, stelt ze. “Wanneer mensen je gelukkig zien met iemand, gaan ze vuile leugens verzinnen. Waarom? Omdat sommigen niets hebben in hun leven, en zich dan maar vastklampen aan online negativiteit... Gelukkig zijn wij als koppel hier zo sterk uitgekomen, dat ik het niet anders gewenst had. Een team, een taak.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

It’s good to be a (drag)queen

Volledig scherm Baga Chipz. © Getty Images

Afsluiten doen we deze week met een inkijkje in de financiën van dragqueen Baga Chipz, die bekend werd dankzij haar deelname aan ‘RuPaul’s Drag Race UK’. Sinds Baga Chipz - bij de burgerlijke stand gekend als Leo Loren - in 2019 te zien was in het eerste seizoen van de realityreeks, gaat het haar financieel voor de wind. “Het afgelopen jaar heb ik zo’n dertig miljoen euro verdiend”, vertelde de dragqueen in een interview. “Sinds ik meedeed aan ‘RuPaul’s Drag Race UK’, werd ik voor meerdere tv-shows gevraagd. Dat levert naturlijk op. Maar omdat ik nu een bekende dragqueen ben, kan ik ook veel meer vragen voor een optreden. Voor ‘RuPaul’s Drag Race UK verdiende ik zo’n 230 euro per uur. Nu kom ik twintig minuten op het podium, en krijg ik zevenduizend euro. En da’s niet het enige: fans betalen ook voor souvenirs. Tijdens een meet and greet vraag ik vijftig euro voor een foto. Dat duurt zo’n 40 seconden, en per show zijn er tot driehonderd mensen die dat willen. Samen met de andere inkomsten van merchandising, verdien ik daarmee alleen al zo’n 2500 euro per avond.”

Wie niet naar een show van Baga Chipz wil, kan haar ook via een persoonlijke videoboodschap in huis halen. De dragperformer is actief op filmpjesplatform Cameo, en verdient ook daarmee zo’n 2500 euro per week. “Als ik al mijn inkomsten bij elkaar optel, verdien ik zo’n vijfendertig à vijftigduizend euro per week”, klinkt het. “En dan reken ik de reclamecampagnes niet mee, want dan spreken we telkens over meer dan honderdduizend euro.”

Als je zoveel inkomsten hebt, kan je uiteraard ook flink wat geld uitgeven. En da’s precies wat Baga Chipz ook doet. “Ik ga heel graag naar dure restaurants”, klinkt het. “Zo’n vier keer per week ga ik eten met twee vrienden, en dan loopt de rekening telkens op tot zeshonderd euro. Daarnaast ben ik een kettingroker, dus daar geef ik ook veel geld aan uit. En mijn laatste telefoonrekening? Dat wil je niet eens weten.”

Wij kunnen alleen maar concluderen dat we de verkeerde job gekozen hebben...

LEES OOK