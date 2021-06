REALITYCHECK. ‘Temptation’-Lisa laat haar dieet varen en verleidster Yasmine gaat op de vuist

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

No more diet for Lisa

Wie herinnert zich ‘sneaky’ Lisa uit ‘Temptation’ nog? In een intussen ver verleden onderging ze de ultieme relatietest met Merijn, die jammerlijk faalde. Aan het einde vertrok hij naar huis met Pommeline, en Lisa bleef alleen achter. Met een hoop mentale issues, zo blijkt nu. De laatste tijd heeft ze daar echter hard aan gewerkt. “Ondertussen ben ik 10 kilo aangekomen, niet meer op een streng dieet, gelukkiger, geleerd om van mijzelf te houden en mentaal sterker dan ooit”, meldt ze op Instagram. Waar die tien kilo dan zit, is ons een raadsel, want Lisa ziet er gewoon fantastisch uit.

“Ik werd zelf enorm onzeker van het “perfecte” wereldje hier op de gram en heb besloten dat ik daar niet meer aan mee ga doen”, verduidelijkt ze nog. “In de afgelopen maanden ben ik in therapie gegaan voor mijn mentale gezondheid, trauma’s van vroeger en negatieve gedachtes om te zetten naar positieve.” En die mentale reis wil ze nu ook met anderen delen, want haar pagina wordt vanaf nu ‘een platform voor positiviteit, mentale issues, motivatie en tips’, al zullen er hier en daar ook nog wel wat outfits tussen zitten. Afwisseling moet er zijn!

Knokpartij bij Yasmine

Dat verleidster Yasmine uit ‘Temptation Island’, ook bekend van ‘Ex on the Beach’ geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, bewees ze afgelopen weekend nog maar eens. De zelfverklaarde ‘psycho queen’ raakte slaags met een bende andere meiden toen ze een terrasje deed. Volgens haar omdat ze een slachtoffer van pestgedrag én haar eigen vriendin wilde verdedigen, en ze haalt stevig uit naar de mensen die erbij stonden en ernaar keken. “Ik kan absoluut niet tegen onrecht en vind dat ik dit goed heb afgehandeld”, aldus moeder Teresa... euh, Yasmine.

Goede bedoelingen of niet, Yasmine heeft in het verleden al laten blijken dat ze niet vies is van een knokpartijtje - zie onderstaande fragment vanaf 2:50.

Haters gonna hate

Ze kreeg tijdens haar verblijf in het ‘Big Brother’-huis al heel wat kritiek van de zogenaamde moedermaffia omdat ze haar kindjes achterliet, en de storm is nog steeds niet gaan liggen voor deelneemster Julie. Zij trok voor een korte vakantie naar Ibiza, wat ze uiteraard ook op Instagram deelde. Dat ze haar kindjes - die ze tijdens haar deelname aan ‘Big Brother’ erg miste - thuis liet, schiet bij heel wat volgers in het verkeerde keelgat. “Ben je nu weer weg zonder de kinderen?”, reageert iemand. En een ander: “Ze is enkel met zichzelf bezig en niet met de kinderen.” Waarop een derde volger instemt: “Zo is het.” Wij zijn dan weer vooral jaloers dat Julie een streepje zon kon meepikken. *Vraagt verlof aan bij de baas*.

Trammelant in realityland

Een tijdje geleden kon je in deze rubriek lezen dat ‘Love Island’-kandidate Kelly het erg gezellig heeft met Sander, die momenteel te zien is in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Net als z’n ex Isidora, die het maar moeilijk kan verkroppen dat de relatie met Sander voorbij is. Of het dan verstandig is van Kelly om Isidora uit haar kot te lokken? Niet echt, lijkt ons. Zo stuurde Kelly onlangs een foto naar de Servische schone waarop te zien is dat de ‘Love Island’-kandidate en Sander een matching de tattoo lieten zetten. Waarop Isidora vervolgens bij Rumag vertelde dat ze de kersverse love birds maar schijnheilig vond.

Tot zover kunnen we de ruzie nog enigszins begrijpen. Maar wat er enkele dagen geleden gebeurde, tart dan weer alle verbeelding. Isidora, Sander, Kelly en haar BFF Rowèna - die ze op ‘Love Island’ leerde kennen - waren iets gaan drinken op dezelfde locatie in ons schone Belgenlandje. Dat staat te lezen op het Instagramaccount Juicechannel. In een gesprek met hen vertelt Isidora dat Kelly het nodig vond om tegenover haar uit te pakken en liep de situatie zodanig uit de hand dat Rowèna zelfs een vol glas met drank over haar heen gooide. Disclaimer: zouden wij nooit doen, met een vol glas gooien.

Anyway: Kelly bevestigt inderdaad dat ze verhaal is gaan halen bij Isidora. Dat deed ze naar eigen zeggen dan weer omdat Isidora over haar zou roddelen. En hoewel ze dat in eerste instantie wel alleen wilde doen, liepen er heel wat andere mensen met haar mee ‘omdat ze Isidora zo haten’. Nou nou...

Als laatste nam Juicechannel ook contact op met Rowèna. Zij zegt het niet met zoveel woorden, maar uit haar reactie kan een goede verstaander dan weer opmaken dat er effectief met drank gegooid is.

Wie er gelijk heeft en wie niet zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar wij hebben wel een vraag voor al deze dames: what did the booze ever do to you?

Trammelant in realityland, part two

Nop, ook bij de mannen gaat het deze week niet veel beter. Zo blijkt ‘Temptation Island’-deelnemer Zach het absoluut niet te kunnen vinden met Dusty, die in het huidige seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ z’n ding mag doen. Dat werd duidelijk uit een Q&A-sessie op Instagram Stories. Wanneer Zach daar de vraag krijgt of hij niet eens met Dusty de ring in zou willen tijdens de volgende editie van ‘Boxing Influencers’, laat het antwoord weinig aan de verbeelding over: “Sowieso, heb met die kneus nog wel een appeltje te schillen (als hij niet dodged). Pussyboy. Als ‘Boxing Influencers’ dit waar kan maken zorg ik dat er in Round 1 een knock-out komt! Dusty, klein mongooltje.”

Wat er precies tussen beide heren is voorgevallen, is voorlopig een goed bewaard geheim. Maar aangezien ze beiden erelid zijn van ‘F*ckboy Airlines’, lijkt ruzie om een dame hoogst waarschijnlijk...

‘t Is een genie, dames en heren!

Remember the days dat Kim Kardashian dacht dat ze advocate kon worden, maar haar ‘baby bar’-examen niet haalde? Kim is duidelijk niet de enige realityster die voor zichzelf een grote toekomst als bolleboos ziet. Ook ‘Teen Mom’-ster (en porno-actrice, voor de volledigheid) Farrah Abraham heeft grootse plannen. Zij beweert namelijk stellig dat ze binnenkort mag starten aan Harvard, een van dé prestigieuze universiteiten van Amerika. Farrah zou er een cursus creatief schrijven gaan volgen, zo liet ze weten op de sociale netwerksite LinkedIn. Al geloofden de factcheckers van dat bedrijf daar duidelijk even veel*/weinig* (*schrappen wat niet past) van als wij, want zij verwijderden die update eventjes later. Volgens het bedrijf kon Abraham immers niet aantonen dat ze effectief ingeschreven was. Niet dat Farrah zich hierdoor liet tegenhouden, want even later postte ze de update opnieuw. “Want ik betaal om daar te studeren”, luidde de zeer geleerde verklaring. Zou ze weten dat een toog en een toga niet hetzelfde zijn? #askingforafriend

The Diaper Situation

Mike Sorrentino, een van de sterren uit ‘Jersey Shore’, heeft tegenwoordig heel wat andere dingen aan z’n hoofd dan feesten, drinken en in aanraking komen met het gerecht. Mike en z’n vrouw Lauren werden namelijk de trotse ouders van hun eerste kindje. Het werd een zoon, die de naam Romeo Reign meekreeg. Toepasselijk, aangezien kleine Romeo nu degene is die heerst over het leven van Mike. Wij stellen bij deze dus graag een naamsverandering aan Mike voor, van ‘The Situation’ naar ‘The Diaper Situation’.

Ge kunt dat altijd weg laten laseren!

Onlangs kon je in deze rubriek nog lezen over het verrassende liefdesnieuws uit de ‘The Real Housewives of Atlanta’-stal. Housewife Porsha Williams heeft zich namelijk verloofd met zakenman Simon Guobadia. Hij was echter tot voor kort getrouwd met Falynn, die ook te zien was in ‘The Real Housewives of Atlanta’. Een en ander deed mensen dan ook twijfelen aan de oprechte gevoelens tussen Porsha en Simon, die nog geen drie maanden samen zijn. Om alle geruchten de kop in te drukken, besliste Porsha om haar liefde voor Simon permanent vast te leggen... met een tattoo. “Ik denk dat zoiets een mooie manier is om te laten zien dat je van iemand houdt”, aldus Porsha. “Ik heb ervoor gekozen om de tweede naam van mijn echtgenoot (Iyore, nvdr) in mijn nek te laten plaatsen. Ik koos voor die plek omdat het weinig pijn deed. Ik heb een hekel aan pijn”

Hopelijk valt de pijn om die tattoo, die we overigens nog niet te zien kregen, te laten weglaseren mee. Zeker wanneer - we zeggen maar iets - binnenkort blijkt dat een andere ster uit ‘The Real Housewives of Atlanta’ er met Simon vandoor is...

