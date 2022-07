REALITYCHECK. ‘Temptation Island’-verleidster Yasmine zit op OnlyFans en ‘Love Island’-afvallers Kimbery en Mehti reageren op hun exit

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Kimbery heeft haar exit verteerd

Volledig scherm Kimbery moest als eerste het huidige seizoen van 'Love Island' verlaten... © Streamz

Kimbery moest dit seizoen als allereerste islander de ‘Love Island’-villa verlaten in Gran Canaria. Een rondvraag bij de kijkers leerde dat ze - samen met Mehti - de minst populaire deelnemer was. Na een soort eilandraad werd Kimbery definitief uit de groep gegooid. “Ik had niet verwacht dat mijn avontuur er al zo snel zou opzitten”, vertelt de Belgisch-Filipijnse beauty in een gesprek met jullie favoriete reality queen. “Ik heb het gevoel dat ik niet volledig de kans kreeg om mezelf te tonen. Ik ben een rustig iemand, en heb wat meer tijd nodig om mezelf open te stellen. Hierdoor was ik wat stiller dan de andere meisjes, maar ik zag daar zelf niet zoveel problemen in. De kijkers duidelijk wél. (lacht)”

Toch heeft Kimbery geen spijt van haar avontuur. “Ik heb de liefde niet gevonden, maar ik hield er - hoe gek op zo’n korte tijd misschien - wel een hoop nieuwe vrienden aan over. Dat is veel meer dan waar ik op had kunnen hopen. Ik gun iedereen echt een mooie relatie, en hoop oprecht dat er heel wat koppeltjes ontstaan.”

Zelf liet Kimbery aanvankelijk haar oog vallen op Merijn, en leek ook de Nederlander wel interesse te hebben in de voormalige Miss Exclusive. “Maar na enkele dagen merkten we al dat het tussen ons bij vriendschap zou blijven”, legt Kimbery uit. “We hebben daar een open gesprek over gehad, dus ik neem Merijn niets kwalijk. Heel fijn ook dat hij nu zo’n band aan het uitbouwen is met Sunita. In de villa was zij echt als een zusje voor mij, dus ik gun haar het allerbeste. Of ik zelf nog in de liefde geloof? Tuurlijk wel. Het is niet omdat de juiste er voor mij niet tussen zat op ‘Love Island’, dat mijn mister right niet ergens rondloopt. Hij is alleen eventjes de weg kwijt. (lacht)”

Mehti wacht op Jotti

Volledig scherm ... en Mehti volgde niet veel later. © Streamz

Na de exit van Kimbery gingen de deelnemers ervan uit dat ‘Love Island’ eventjes écht om liefde zou draaien. En dat leek ook zo, tot bombshell Rick de boel kwam oppoken. De Nederlander liet z’n oog vallen op Jotti, die een koppel vormde met Mehti. Hoewel de Belgische blondine aangaf dat ze een goede klik had met Mehti, viel dat in dovemansoren bij Rick. Toen hij z’n keuzemoment kreeg, werd Jotti z’n uitverkorene. Hierdoor moest Mehti z’n biezen pakken, met veel traantjes bij Jotti (en de andere islanders) tot gevolg. “Sinds gisteren voel ik me weer beter door de absurd veel lieve reacties sinds mijn terugkeer”, deelt hij met jullie favoriete reality queen. “Maar ik heb het wel even moeilijk gehad met mijn exit. Ik lag naar mijn gevoel goed in de groep, en begon met Jotti ook écht iets uit te bouwen. Ik begrijp uiteraard dat Rick een keuze moest maken, maar ik had niet verwacht dat hij voor haar zou kiezen. Toen hij binnenkwam, was Manon namelijk z’n favoriete kandidate. Bij het keuzemoment dacht ik dan ook dat hij haar zou noemen, en dat dit het einde van Marvin zou betekenen. Niet dus.”

Een paar dagen tevoren kreeg Mehti bovendien te horen dat hij, net als Kimbery, niet bij de kijkers in de smaak viel. “Daar schrok ik wel even van”, klinkt het. “Maar ik begrijp het ergens wel. De kijker moest immers na twee dagen al stemmen en de eerste dagen was ik inderdaad een beetje stiller dan de anderen omdat ik nog moest wennen aan het hele circus. Ik ben daarnaast ook een rustig persoon. Ik vermoed dat die twee factoren een rol speelden. Maar goed ja: uiteindelijk is het Rick die me naar huis stuurde, en niet de kijker. Ik hoop vooral dat ik later nog de kans krijg om Jotti beter te leren kennen. Voor haar gaat het avontuur nu nog verder, dus de kans bestaat dat ze met iemand anders eindigt. Maar ik heb ondertussen de online commentaren gelezen, en daaruit merk ik dat mensen echt geloven in Jotti en Mehti. En ja, ze mag gerust weten dat er in Nederland een leuke vent voor haar klaarstaat... met een bord broccoli. (lacht)”

De nieuwe carrière van Yasmine

Volledig scherm Yasmine werd bekend dankzij haar deelname aan 'Temptation Island'. © SBS

Ze werd bekend dankzij haar passages in ‘Temptation Island’, ‘Oh My God’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, waarbij ze als zelfverklaarde ‘psycho queen’ geen enkel conflict uit de weg ging. Sinds de opkomst van OnlyFans opende Yasmine met grote regelmaat het vuur op mensen die via die website aan de kost kwamen. Volgens de Belgische realityster stond een carrière op OnlyFans zo ongeveer gelijk aan prostitutie.

Maar goed, consistency is ook niet altijd key. Zo besliste Yasmine recent namelijk om ook haar geluk te beproeven op de site. “Ik zei dat ik het nooit zou doen, maar zeg nooit nooit”, schrijft ze. “Het doel is om meer geld te verdienen dan vorig jaar. Maar... we houden het klassevol.”

Je bent classy Jassy of je bent het niet, natuurlijk...

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Yasmine zit nu ook op OnlyFans. © RV

Michel in de lappenmand...

Volledig scherm Michel nam deel aan het eerste seizoen van het vernieuwde 'Big Brother'. © SBS

Dikke pech voor ‘Big Brother’-deelnemer Michel. Hij is momenteel op vakantie in Italie, maar zag daar z’n tripje met de motor op een onfortuinlijke manier ten einde komen. Zo kwam Michel terecht in een zware crash, en moest hij gisteren met een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden gebracht. “Heb veel geluk gehad, en het dragen van beschermende kleding heeft enorm bijgedragen”, schrijft hij. “Heb gelukkig niks gebroken. Helaas wel wat interne schade. Moet komende dagen blijven en mag niet uit bed. Ze doen komende tijd diverse onderzoeken, om alles te checken en dingen uit te sluiten. De pijn is, door de medicatie, behoorlijk onder controle. Ik ben enorm geschrokken, maar besef dat dit erbij hoort. Ik hou enorm van avontuur en uitdagingen, en dan zit een ongeluk soms in een klein hoekje.”

‘Big Brother’-kameraad Nick probeert in de comments de ellende van Michel alvast te verlichten met een grapje. “Als je een nieuwe nier nodig hebt, call me”, schrijft hij. Matt - een andere collega uit het huis - steekt z’n onfortuinlijke kameraad eveneens een hart onder de riem.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Michel Hennipman (@hennipy) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

... en Sem ook.

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': kandidate Sem. © MTV

Niet alleen Michel heeft deze week pech, ook ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-kandidate Sem bleef niet gespaard. Zo deelt de Nederlandse nu dat ze een zwaar auto-ongeluk had, samen met haar vriend Jason. “Ik kwam in een greppel terecht langs de weg, waar kiezels lagen”, legt Sem uit op haar Instagram Stories. “Hierdoor verloor ik de macht over het stuur, en zijn we met hoge snelheid tegen twee lantaarnpalen en een betonnen viaduct geknald. We werden opgehaald met de ambulance, en hebben 2,5 uur in het ziekenhuis gelegen. We zijn nu oké, tijd om te herstellen.” Beeldmateriaal van het ongeval wil Sem niet delen, zo zegt ze nog. “Het is al erg genoeg”, schrijft de Nederlandse. “Deze foto’s horen niet op Instagram. Mijn auto is total loss en naar de sloop.”

Volledig scherm Sem uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' had een ongeluk. © RV

Vijfde keer, goede keer!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Lesley. © MTV

Ze was vorig jaar een van de opmerkelijkste kandidates van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en ook nadien liet Lesley van zich spreken. Vooral haar bedavontuurtjes - zo geeft Lesley zonder schroom toe dat ze graag véél seks heeft, en liefst met verschillende mannen - zorgden voor heel wat gespreksstof. En dat is ook nu weer het geval, getuige een recente Q&A-sessie op haar Instagram Stories. Daar kreeg Lesley de vraag of ze dan ook iedere keer veilige seks heeft. “Het laatste half jaar wel. Na vijf keer chlamydia heb ik er eindelijk van geleerd”, schreef ze. En dus heeft Lesley sinds een tijdje steevast condooms op zak. “Eigenlijk bevalt me dat prima, want ik krijg nu veel minder snel een blaasontsteking dan eerst.”

We zijn een beetje aan het twijfelen of dit nu zo’n #proud-moment is of niet.

Harrie zkt hengstin!

Volledig scherm Harrie Snijders werd beroemd/berucht dankzij 'Ex On The Beach: Double Dutch'. © MTV

Ten slotte eindigen we deze realitycheck met leuk nieuws voor onze Nederlandse lezers. Zo brengt Discovery+ vanaf 11 augustus namelijk het gloednieuwe realityprogramma ‘Daten op het Kamp: Harrie zoekt een Vrouw’ in stelling, met ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-legende Harrie in de hoofdrol. Zestien dames zullen proberen om ‘Harrie de hengst’ te veroveren, én tegelijkertijd de rest van z’n familie te charmeren.

Iets zegt ons dat we echter niet moeten rekenen op een positieve uitkomst, aangezien Harrie momenteel ook te zien is in het nieuwe seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. En da’s niet meteen dé liefdesshow bij uitstek...

LEES OOK