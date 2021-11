REALITYCHECK. ‘Temptation Island’-ster Yasmine krijgt commentaar en welke realityster werd mama?

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Yasmine onder vuur

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Yasmine krijgt commentaar op haar figuur. © aa

Ze werd bekend dankzij haar passages in ‘Temptation Island’, ‘Oh My God’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, waarbij ze als zelfverklaarde ‘psycho queen’ geen enkel conflict uit de weg ging. Daarnaast werd bovendien snel duidelijk dat Yasmine Pierards een voorliefde had voor plastische ingrepen. Zo trok de Belgische realityster al meermaals naar het buitenland om aan zichzelf te laten sleutelen. Daarbij liet ze ook aan haar kont werken. Zo vertelde Yasmine in het verleden al dat ze een BBL - een Brazilian Butt Lift - liet uitvoeren, een ingreep waarbij vet uit andere delen van je lichaam wordt verplaatst naar je billen.

Dat het resultaat ietwat onnatuurlijk oogt, is ook de vele volgers van Yasmine niet ontgaan. Zo krijgt ze op de laatste foto die ze deelde flink wat commentaar dat ze er vroeger beter uitzag. “Jammer van je billen”, schrijft een van haar volgers. gelukkig had Jassy wel een classy antwoord klaar: “Jammer van je hoofd.” In de kleuterschool zijn ze ongetwijfeld trots op dit volwassen antwoord.

Julie gaat ervoor

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidate Julie © SBS

Ze haalde de finale van ‘Big Brother’ nét niet, maar door haar deelname is de Belgische kandidate Julie wel een bekend gezicht geworden in realityland. Enkele weken geleden kon je in deze rubriek nog lezen dat de blondine het af en toe moeilijk heeft met de verwachtingen die daarmee gepaard gaan.

Maar... Ondertussen lijkt de schoonzus van tennisster Yanina Wickmayer haar dipje te boven. Zo deelde Julie op Instagram enkele vrolijke foto’s, met een inspirerend tekstje bij. “Lach elke morgen, zoek de dingen die je gelukkig maken en laat al die stress achterwege. Ik ben bezig en lach iedereen een fijne dag toe!” ‘Big Brother’-medekandidate Naomi is alvast opgetogen met deze kentering. “Die glimlach zie ik graag”, schrijft ze onder de post van Julie. En geef Naomi eens ongelijk.

Trotse mama

Volledig scherm Axelle was te zien in 'Pink Ambition'. © SBS

Axelle Aerts was een van de vijf gezichten die ‘Pink Ambition’ mee kleur gaf. Maar waar Yentl Keuppens, Freya Poppe en Jill De Greef uitgroeiden tot vaste waarden in BV-land, verzeilden An-Katrien Casselman en Axelle opnieuw naar het achterplan. Nadien toverde Axelle - die in het verleden ook deelnam aan ‘The Voice van Vlaanderen’ - zich om tot ‘The Lifting Lioness’, een echte fit girl die anderen eveneens aanspoort om sportief en gezond te leven. Leuk voor (de volgers van) Axelle, al heeft ze sinds kort een nog mooier project beet: ze is op 15 september namelijk mama geworden een dochtertje, Lucia. “In onze hartjes vanaf de eerste blik”, klinkt het.

Geproficiateerd!

#ForeverOnVacation

Volledig scherm Zo zag Megan er ten tijde van 'Temptation Island' uit. © SBS

Tijdens ‘Temptation Island’ voelde ze zich naar eigen zeggen nog een seutje, maar sindsdien heeft de Belgische Megan een serieuze glow up - én grow up - gehad. Zo liet ze haar uiterlijk stevig onder handen nemen, en verdient ze ook goed de kost met haar OnlyFans-account.

En wie veel geld heeft, kan dat geld ook laten rollen. Wie het Instagram-account van Megan bekijkt, krijgt immers de indruk dat de realityster voortdurend op vakantie is. Ook nu weer. Zo verblijft Megan momenteel in het exclusieve ‘Adam & Eve Adults Only’-hotel in Belek, een stad aan de Turkse Rivièra. En uiteraard laat Megan , vanuit de godheid van haar hart, ook haar talrijke instagramvolgers meegenieten.

WIJ.ZIJN.NIET.JALOERS.

Da’s verrassend!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Jimi en 'gewoon Donna'. © SBS

In ‘Temptation Island: Love or Leave’ loopt de temperatuur steeds hoger op tussen ‘gewoon Donna’ en de Belgische single Jimi. De twee deelden al meerdere zoenen uit, en ook de aankomende dream date lijkt passioneel te worden. Logisch dus dat ze bij het Nederlandse RumagTV Jimi maar al te graag wilden spreken over zijn Tempteesjon-avontuur.

Daar zorgde Jimi voor een serieuze verrassing. Hoewel hij een troostende schouder (en meer) bood aan ‘gewoon Donna’ - nadat ze tijdens het programma uit elkaar ging - en dus in theorie Nico’s grootste concurrent is , bleek dat na afloop van de opnames wel mee te vallen. “We hebben elkaar ontmoet”, klinkt het. “Ik vind hem een heel vriendelijke jongen. Het is niet dat we elkaar wel eens berichtjes te sturen. Maar we zijn gewoon leuk met elkaar.”

Zei er daar iemand ‘driehoeksverhouding’?

Chapeau, Herbert!

Volledig scherm 'Temptation Island'-koppel Jolien en Herbert. Ondanks zijn scheve schaats zijn de twee nog steeds samen, en hebben ze ook twee kindjes. © SBS

Hij kon tijdens ‘Temptation Island 2017’ al pronken met een afgetraind lichaam, maar tegenwoordig gaat de Belgische deelnemer Herbert een stapje verder. Zo neemt de personal trainer met Braziliaanse roots sinds een tijdje deel aan bodybuildingwedstrijden. Tijdens z’n eerste competitie haalde Herbert - die tijdens ‘Temptation Island’ een scheve schaats reed met de Belgische verleidster Saartje - het podium net niet, maar tijdens z’n passage op het Belgisch Kampioenschap verging het hem heel wat beter. Zo bemachtigde Herbert immers de eerste plaats, en dat met een line-up van tien atleten. “Bedankt aan iedereen die mij gesteund heeft tijdens dit traject”, schrijft Herbert bij z’n post. “En dan vooral mijn vrouwtje, die mij aankon in deze moeilijke periode.”

Waarop vrouwlief - Jolien, zoals we ze ook kennen - het volgende liet weten. “Ik ben trots op de toewijding die jij aan de dag legt. Alleen daarom al dikke chapeau, maar dan ook nog eens die eerste plaats... Wow! Ik ben zo blij voor jou, proficiat schat. Of zoals ons zoontje Emilio het zegt: ‘Mijn papa is nummer een, de kampioen!’”

Geproficiateerd!

Helaas, pindakaas

Volledig scherm 'De Buurtpolitie'-acteur Henny Seroeyen nam het op tegen 'Temptation Island'-deelnemer Sidney tijdens 'Boxing Influencers'. © RV

Afsluiten doen we dan weer met minder fijn nieuws voor ‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen. Hij deed mee aan ‘Boxing Influencers’, waarbij hij het opnam tegen ‘Temptation Island’-gezicht Sidney Bout. Helaas bleek Sidney een maatje te groot, en verloor Henny z’n partij. Volgende keer beter, nietwaar?

