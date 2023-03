REALITYCHECK. ‘Temptation Island’-deelneemster Simone gaat trouwen en een eerste drama bij ‘Drag Race Belgique’

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Géén troetel-bear-tje

Volledig scherm Stephen Bear en Georgia Harrison. © GettyImages

Deze week beginnen we deze geweldige rubriek met gerechtigheid vanuit Groot-Brittannië. Daar werd realityster Stephen Bear - een ex-lief van ‘Geordie Shore’-fenomeen Charlotte Crosby - veroordeeld voor het verspreiden van wraakporno. Bear had op OnlyFans namelijk een (stiekeme) sekstape gedeeld met z’n ex, ‘Towie’-gezicht Georgia Harrison. Iets dat Bear weliswaar veertigduizend pond opleverde, maar hem nu nog duurder komt te staan. Zo gaf Georgia namelijk meermaals aan dat ze de beelden niet online wilde zien verschijnen, maar had de Brit daar geen oren naar - waarop Georgia gewag maakte van wraakporno en naar de rechtbank stapte.

De Britse beauty kreeg gelijk, en ondertussen kent Bear ook z’n straf. De realityster moet 21 maanden brommen, en kreeg ook een contactverbod van vijf jaar opgelegd. Als kers op de taart - nu, ja - staat hij tevens geregistreerd als zedendelinquent. Tijdens het vonnis gaf de rechter Stephen ook nog een fameuze bolwassing: “Het was je intentie om stress te veroorzaken bij Georgia, en haar publiekelijk voor gek te zetten. Dit is duidelijk op te maken uit het feit dat Georgia je meerdere keren heeft verzocht alles offline te halen - en je daar geen oren naar had.”

Justice = served.

Tammy maakt indruk

Volledig scherm Tammy Slaton © RV

Tammy Slaton - een van de zussen uit realityreeks ‘1000-lb Sisters’ - zette afgelopen week een belangrijke stap. Vanwege haar overgewicht moest de Amerikaanse zich steevast verplaatsen met een rolstoel, en was het onmogelijk geworden om zelfstandig recht te staan. Tot nu. Op een foto van de ‘Southern Indiana Combat Production’, een sportclub die focust op mixed martial arts, staat Tammy te glunderen zonder rolstoel.

Om dat doel te bereiken, viel het TLC-gezicht enorm veel af. Op haar zwaarste punt woog ze 325 kilo. De Amerikaanse wilde toen graag een operatie ondergaan om af te vallen, maar daarvoor mocht ze maximaal 249 kilo wegen. Het lukte Tammy om die kilo’s kwijt te spelen, en afgelopen zomer ging ze onder het mes. Dat leverde al resultaten op: naar verluidt weegt de realityster momenteel 181 kilo.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Simone gaat trouwen

Volledig scherm Simone nam indertijd met haar toenmalige lief Zach deel aan 'Temptation Island'. © SBS

De Nederlandse Simone nam samen met haar toenmalige lief Zach enkele jaren geleden deel aan ‘Temptation Island’. Haar relatie met de zelfverklaarde ‘CEO van F*ckboy Airlines’ overleefde die passage niet, maar daar bleef de blonde beauty niet om treuren. Meer zelfs: sinds kort is Simone verloofd met haar nieuwe partner, Rawa. De vastgoedondernemer vroeg haar tijdens een citytrip in de Italiaanse hoofdstad ten huwelijk.“I said Yes in Rome”, schrijft Simone op Instagram - bij een reeks foto’s van het aanzoek.

Op Instagram reageerden enkele van haar ‘Temptation Island’-collega’s alvast erg enthousiast. “Gefeliciteerd babe. Je verdient het beste van de wereld”, schreef Melissa. Karim ging voor “Waaauw, congrats” en z’n ex-lief Roshina schreef dan weer: “Schatje, gefeliciteerd! You deserve it all, and more. Geniet!”

Allez, we zullen het dan ook maar zeggen zeker? Geproficiateerd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Start your engines!

Volledig scherm Valenciaga, Mocca Bonè en Susan waren de Vlaamse queens in 'Drag Race Belgique'. © RTBF

Het eerste seizoen van ‘Drag Race Belgique’ heeft op RTBF z’n start niet gemist. Tien queens gingen de strijd aan om de hoofdprijs: twintigduizend euro, en een ravissante kroon en scepter. Omdat de show zich - helaas - over de taalgrens afspeelt, zijn het merendeel van de dragartiesten bij ons minder bekend. Gelukkig waren er ook drie Vlaamse performers waarvoor je kon supporteren: Valenciaga, Mocca Bonè en Susan. De voorbije weken stuurden ze Brittany Von Bottoks, Amanda Tears en Edna Sorgelsen naar huis. Deze week verging het hen een stuk minder goed: Valenciaga was weliswaar safe, maar Susan en Mocca Bonè bengelden onderaan het klassement. Tijdens het lipsyncen kon eerstgenoemde zich redden, waardoor we afscheid moesten nemen van Mocca Bonè. We were rooting for you!

Wie wil kijken: iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering op Auvio, het online streamingplatform van RTBF. Enkele dagen later - op zondag om 20u05 om precies te zijn - komt diezelfde aflevering op tv.

Het eerbetoon van Nick

Volledig scherm Nick werd tweede in het eerste seizoen van de hernieuwde 'Big Brother'. © Joel Hoylaerts / Photo News

Hij ontpopte zich tijdens z’n deelname aan ‘Big Brother’ als grappenmaker, en die humor is Nick duidelijk niet kwijtgespeeld buiten het huis. Zo plaatste hij afgelopen woensdag, op internationale vrouwendag, een ode aan de dames op z’n profiel. “Ik zou graag alle vrouwen in de bloemetjes willen zetten op vrouwendag, heel de dag en liefst elke dag”, schrijft hij bij een lichtjes - ahum - bewerkte foto van hemzelf. “Just saying: zonder vrouwen zijn wij mannen evenveel waard als het kwadraat van nul. We zagen wel altijd op jullie denkwijze over bepaalde dingen. Zoals voetbal kijken met de venten, en darten en op café gaan en zuipen als varkens. Maar zonder jullie zouden we echt niks zijn en zou het niet goed komen met ons... In ieder geval hebben jullie eventjes geluk dat ik een man ben, en geen vrouw.”

Waarop Nick z’n kwaliteiten als ‘Nickita’ in de verf zet. “Keep your men inside”, gaat hij verder. “Of your girls ook, hier zou ik spontaan op vrouwen beginnen vallen als vrouw, of niet? Ik zou mezelf op date vragen voor een goeie pizza en geile seks, en hopelijk lust ik dan geen pizza. Als ik mezelf zo bekijk, zou ik echt techno DJ zijn, een coole griet godverdomme. Ik ben echt jaloers op mijn tweelingzus.” De Belgische realityster besluit z’n tongue in cheek betoog met enkele lieve woorden. “Vrouwen verdienen het allemaal om goed behandeld te worden. Alleen maar complimenten voor jullie.”

Merci Nick, merci!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ias wil nog iets zeggen

Volledig scherm De Belgische deelnemer Ias moest vorige week het 'Big Brother'-huis verlaten. © SBS

Afgelopen zaterdag moest deelnemer Ias de deur van het ‘Big Brother’-huis achter zich toetrekken. Hoewel andere afvallers daar al eens scherp durfden uit te halen, blijkt Ias juist heel tevreden met z’n afgelegde parcours. “Ik heb heel veel nieuwe vrienden leren kennen voor het leven”, klinkt het. “Met de personen die er nu inzaten kwam ik heel goed overeen. Wij hebben een erg goede band opgebouwd, heel veel gelachen. De mensen begonnen mij ook te appreciëren in het huis, en begonnen mijn humor te snappen. Ik denk dan ook dat ik vrij goed in de groep lag. Daardoor ben ik - volgens mij - ook maar één keer genomineerd. Jammer genoeg heb ik dan ‘Big Brother’ direct moeten verlaten.”

Ias stond samen met Jolien en Ali op het nominatiebord, en zij bleken een maatje te populair voor de Antwerpenaar. “Op voorhand dacht ik dat ofwel Jolien, ofwel ik het huis zou verlaten”, blikt hij terug. “Wij zijn namelijk twee speciale types. Toen bleek Jolien plots als eerste safe, en stond ik naast Ali. Toen wist ik dat het moeilijk ging worden, en jammer genoeg klopte mijn gevoel.” Toch moest Ias niet met lege handen naar huis. De jongeman hield aan z’n deelname namelijk tienduizend euro over. “Ik ben op zoek naar een eigen woning, dus dat geld komt goed van pas”, besluit hij.

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidaten Jason, Bart en Michelangelo zijn deze week genomineerd. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. Deze week wist de teruggekeerde deelnemer Danny de ‘power of nomination’ te bemachtigen, en mocht hij dus nomineren. Danny koos voor Jason, Bart en Michelangelo. Voor Bart is het de eerste keer dat hij kans maakt op een exit, terwijl Jason en Michelangelo respectievelijk hun vierde en tweede nominatie moeten overleven. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

LEES OOK