REALITYCHECK. ‘Temptation’-Delphine is 20 kilo kwijt en wat heeft Vincent uit ‘De Bachelorette’ met Fabrizio?

De snitch heeft nog het een en ander te zeggen. Jawel!

Vincent uit 'The Bachelorette'

Hij haalde de finale van ‘De Bachelorette’ net niet, maar stoere single Vincent uit Zemst had aan z’n plek in de top vijf genoeg om zich te ontpoppen tot een van de meest besproken kandidaten van het programma. Ook vijf maanden na datum wordt hij nog steeds aangesproken op z’n deelname aan de show. “Heel gek, maar mensen weten nog steeds wie ik ben. Ik had verwacht dat die aandacht ondertussen wel zou afgenomen zijn: niet dus”, lacht Vincent. “Al had ik het ergens ook wel kunnen vermoeden: ik heb een gezicht dat mensen onthouden, en ik heb me tijdens het programma wel laten opmerken. Ik ben iemand die er niet voor terugdeinst om z’n mening te verkondigen, en daar maak je niet altijd vrienden mee. Met Nicolas - die me een snitch noemde - zal ik bijvoorbeeld nooit een goed contact hebben. Dat was ook meteen de reden waarom ik een tijdje terug niet naar het grote reüniefeest ben gegaan dat hij organiseerde. Ik heb geen ruzie met hem, maar ik hoef hem niet per se in mijn leven. Met andere gasten zoals Ivan, Wouter, Django en Jeffrey - die ik al eerder kende - heb ik die klik wel, en met hen spreek ik wel af.”

“Weet je wat wel grappig is? Door die hele snitch-heisa heb ik onrechtstreeks wel Fabrizio leren kennen, die binnenkort aan z’n bachelor-avontuur begint. Ik was op een feestje in Hasselt, en ineens stapte hij op me af: ‘Hey, zijt gij niet de snitch?’, vroeg hij me. Waarop ik begon te lachen, en we vervolgens aan de praat zijn geraakt. Geloof me: Fabrizio is een topkerel. Sinds die ontmoeting hebben we al een paar keer met elkaar gebeld, en gingen we ook al meermaals samen op stap. Ik hoop dan ook van harte dat hij een goede partner kan vinden tijdens ‘De Bachelor’. Of ik eventueel mee wil om hem ter plaatse goede raad te geven? Hij mag mij altijd naar voren schuiven, maar ik kan niet garanderen dat mijn advies altijd het beste is. (knipoogt)”

Opnieuw single

Hoewel Vincent goed in z’n vel zit, loopt het op liefdesvlak wat stroever. “Zoals jullie in het programma allemaal gezien hebben, kwam ik goed overeen met Elke (Clijsters, nvdr). Maar die romantische vonk voelde ik niet. En ook na mijn deelname heeft het even geduurd voor ik verliefd werd. Het is wel gebeurd en ik was een tijdje van ’t straat, maar dat is ondertussen alweer gedaan. Hoe jammer ik dat ook vind: we zaten niet volledig op dezelfde golflengte, en dan kan je beter afstand nemen. We zijn wel nog steeds vrienden, en daar ben ik dankbaar om.”

“Ik heb de hoop op mijn mrs. right nog niet opgegeven”, vervolgt Vincent. “Ik ben er zeker van dat ik de juiste persoon voor mij hier ergens rondloopt, ik ben haar gewoon nog niet tegengekomen. Maar bewust wil ik niet naar haar op zoek gaan. Ik geloof namelijk dat je die persoon dan zeker niet gaat vinden. Maar stel nu dat ze mij bij SBS vragen voor een volgend seizoen van ‘de Bachelor’: dan ga ik uiteraard wél met veel plezier op zoek naar de liefde. Met mij krijg je sowieso drama. Maar #dramaisnotacrime, nietwaar? (lacht)”

Heeft hij al iemand anders?

'Temptation Island: Love or Leave' - Bert en Delphine.

Na de heftige aflevering van ‘Temptation Island: Love or Leave’ vorige week vrijdag, zag het er op romantisch vlak allesbehalve positief uit voor Delphine en haar partner Bert. Delphine verklapte toen namelijk dat Bert tijdens hun relatie twee keer naar een dame van lichte zeden was geweest, waarop Bert counterde dat er niets gebeurd was... ‘omdat hij niet durfde’.

Of dat nu bedrog is of een helder moment: daarover gaan we ons niet uitspreken, maar het lijkt er wél op dat Bert die ontboezeming van Delphine niet met de mantel der liefde heeft toegedekt. Zo doet er op sociale media al enkele dagen een foto de ronde waarop Bert het wel heel gezellig heeft met een dame die duidelijk niet Delphine is. Dat Delphine daar ook nog eens op reageerde in gesprek met onze favoriete Nederlandse roddelkoning FawryNotSawry en stelde dat het ‘wel héél snel gaat bij dat ventje’, doet het ergste vermoeden.

'Temptation Island: Love or Leave': Bert werd gespot in het gezelschap van een andere dame.

Maar is dit ook echt een spoiler over de relatiestatus van het Belgische stel? Tegenover LoveReality.nl verklaarde Bert in ieder geval het volgende: “Wat of hoe het is tussen ons hou ik privé. Ook wil ik haar identiteit niet bevestigen. Het is niet omdat ik met iemand overeenkom, dat dit automatisch betekent dat wij een relatie hebben.”

“Ik weet ondertussen dat mijn privé niet meer echt privé is, maar ik hoop dat mensen die nog foto’s willen nemen van mij het gewoon even vragen voortaan. In plaats van op deze manier een half uurtje insta fame te pakken met een ‘nieuwtje’ waar niemand wat aan heeft.”

Maar Bert, misschien wilden ze het wel vragen, maar durfden ze niet. Moet uitgerekend jij wel begrip voor hebben, toch?

Revenge is a dish... Of een appel.

Delphine & Bert - 'Temptation Island: Love or Leave'.

Ook Delphine had deze week trouwens het een en ander te melden. Zo liet de realityster op haar Instagram Stories namelijk weten dat ze - na tien jaar trouwe dienst - ontslagen is bij de plaatselijke Delhaize. “Na tien jaar ontslag gekregen op mijn werk. Omdat ik meedoe aan Temptation”, schrijft Delphine. “Ze hebben mij verplicht een onderling akkoord te tekenen.” Niet leuk natuurlijk, maar Delphine blijft in tussentijd niet bij de pakken zitten. Zo gaf ze tegenover FawryNotSawry al aan dat ze druk aan het solliciteren is.

'Temptation Island: Love or Leave': Delphine in gesprek met FawryNotSawry.

Dat doet Delphine ondertussen ook met een andere look. Zo liet de Oost-Vlaamse via een vragenrondje op Instagram Stories weten dat ze maar liefst twintig kilo is afgevallen. Dat deed Delphine door het zogenaamde appeldieet - ja, dat bestaat echt - te volgen. Daarbij is het de bedoeling dat je voor iedere maaltijd een appel naar binnen speelt. Je hongergevoel neemt hierdoor af, waardoor je niet zoveel hoeft te eten.

'Temptation Island: Love or Leave': Delphine.

Hoe dan ook: de transformatie van Delphine doet denken aan de glow up van Elke, nadat zij in het vorige seizoen van ‘Temptation Island’ aan de kant werd geschoven door haar (toenmalige) partner Arda. Wij waren toen lid van #TeamElke, en zijn deze keer ook te vinden voor de transformatie van Delphine. Als ze nu nog haar jaloezie onder controle krijgt, zijn we volledig om!

De bekentenis van Nick

'Big Brother'-finalist Nick.

Hij won ‘Big Brother’ net niet, maar sinds z’n deelname aan het programma mag Nick niet klagen over alle leuke dingen die op z’n pad komen. Zo mocht Ronny Retro, het alter ego van de dj uit Herentals, afgelopen weekend nog een gesmaakte set draaien tijdens Moose Bar XXL in het Sportpaleis. Die leuke momenten deelt Nick uiteraard op z’n Instagrampagina, al is hij niet te beschaamd om toe te geven dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is. Via een post op z’n Instagram Stories wil Nick dan ook een evenwichtiger beeld creëren. “Ik geniet van het leven, werk heel hard aan mijn toekomst en neem ook af en toe rust”, klinkt het. “Maar het leven bestaat niet alleen uit mooie dingen. Ik heb ook slechte dagen waarop ik me minder voel en k*topdrachten moet doen, of moet werken tegen mijn zin. Maar dat ga ik - noch de rest van de wereld - posten.”

“Denk daarom na over het gevaar van social media. Niet alles is mooi en positief en iedereen heeft slechte dagen. Ga jezelf dus nooit vergelijken met anderen op basis van foto’s en filmpjes. Maar doe wat jou gelukkig maakt. Rijkdom is meer dan alleen foto’s op mooie plekken, auto’s, vliegtuigen, op reis gaan, een knap lief, geld,... Gelukkig zijn is echte rijkdom. Het maakt niet uit hoe je eruitziet, hoeveel geld en hoeveel vrienden je hebt. It’s your life, make your own happy decisions.”

'Big Brother'-finalist Nick lucht z'n hart.

Amber zet Instagram in vuur en vlam

Amber en Arda met zoontje Amari.

Met een vriend die personal trainer is hoeft het niet te verbazen dat voormalig ‘Temptation Island’-verleidster Amber amper negen maanden na haar bevalling alweer een lijf heeft om ‘u’ tegen te zeggen. En omdat de Belgische schone maar wat trots is op haar killer body, plaatst ze met regelmaat sexy foto’s op haar profiel. Ook nu weer. Amber trakteert haar volgers namelijk op onderstaand, sexy kiekje.

WIJ.ZIJN.NIET.JALOERS*

*en moffelen de zak chips gauw weg.

Honey Boo Bo(o)yfriend

'Here Comes Honey Boo Boo'. Alana draagt het kroontje.

De geruchten circuleerden al een tijdje, maar ‘t is officieel: zes maanden nadat Alana Thompson (16) - bij het grote publiek bekend als Honey Boo Boo - volgens verschillende Amerikaanse media een nieuw vriendje had, is dat nu ook insta official gemaakt door de realityster. Het kersverse liefje van Alana is een zekere Dralin Carswell. Volgens de Britse krant The Sun is Dralin een 20-jarige student die in de staat Georgia woont, vlak bij Alana en haar familie. Een bron beweert bovendien dat de twee tortelduifjes onafscheidelijk zijn.

Vreemd genoeg is die liefdevolle foto - die maandag online werd geplaatst - ondertussen alweer verwijderd. Vermoedelijk zit de leeftijd van de meerderjarige Carswell daar voor iets tussen. Gelukkig kon een oplettende volger de foto van Alana nog screenshotten, en deelde die vervolgens op Twitter. Merci oplettende volger, merci!

Wat leuk!

'Love Island UK'-koppel Teddy en Faye gaat samenwonen.

Afsluiten doen we deze week dan weer met leuk nieuws van over het Kanaal. Daar beslisten Faye en Teddy - beiden te zien in het recentste seizoen van ‘Love Island UK’ - immers om te gaan samenwonen. Momenteel zijn Faye, die uit Devon komt, en Londenaar Teddy druk bezig met de zoektocht naar een eigen woonst. “Een eigen stekje vinden is moeilijker dan het lijkt”, vertelde Faye al op haar Instagram Stories. Al is het met de brandstofellende in het Verenigd Koninkrijk ook gewoon slim dat je geen honderden kilometers moet rijden om je lief te zien...

