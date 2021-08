REALITYCHECK. Rosanna uit ‘Temptation Island’ heeft een nieuwe look en zo gaat het nu met ‘Big Brother’-winnares Jill

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

De meest positieve Jill die we (denken te) kennen...

Volledig scherm 'Big Brother'-winnares Jill. © kristof ghyselinck

Na een spannende finale won Jill Goede (23) vier maanden geleden ‘Big Brother’, en mocht ze met de bijhorende prijzenpot van 70.405,50 euro naar huis. Sindsdien is haar leven heel erg veranderd. “Maar het gaat wel echt hartstikke goed met mij”, vertelt Jill in een gesprek met uw favoriete gossip queen. “Aanvankelijk vond ik het wel heel erg wennen om terug te keren naar mijn dagdagelijkse leven. Ik had er onvoldoende rekening mee gehouden dat ik nu een bekend persoon ben, en dat mensen dan ook met je op de foto willen of een handtekening vragen. Dat was... overweldigend. Maar ondertussen ben ik eraan gewend. (lacht)”

Sinds Jill zich mocht kronen tot winnares, ziet haar leven er heel anders uit. Zo zit ze - letterlijk en figuurlijk - eerst en vooral beter in haar vel. En dat draagt de Nederlandse studente ook uit op Instagram. Daar post ze met regelmaat beeld en tekst om body positivity te promoten. “Er zijn ondertussen zelfs mensen die zeggen dat ik een rolmodel ben. Een mooi compliment, maar daar doe ik het niet voor. Body positivity is écht iets waar ik in geloof, en wat ik bijgevolg ook een belangrijke boodschap vind. Zoveel meiden en jongens worstelen daarmee, en ik wil hen tonen dat dit niet nodig is. That being said: ik heb daar zelf ook lang mee geworsteld, zelfs in het ‘Big Brother’-huis. Maar het is ook de plek waar ik erachter ben gekomen dat ik van mezelf hou zoals ik ben. En ik zou het zo mooi vinden als ik, zelfs al is het maar bij één iemand, ook zo’n boodschap kan overbrengen.”

Samen op de foto

Toch kwam Jills zelfvertrouwen er met vallen en opstaan, geeft ze toe. “In het huis heb ik serieuze stappen gezet op het vlak van zelfontwikkeling. Ik voelde me echt groeien. En toen was ‘Big Brother’ gedaan en viel ik in een zwart gat. De eerste weken na het programma wist ik het allemaal even niet meer. Onder andere dankzij de steun van de vele lieve fans ben ik daar uitgeklommen. Ik ben echt trots op de persoon die ik nu ben.”

En dat trekt blijkbaar ook de aandacht van heel wat mannen. “Ik krijg regelmatig berichtjes op Instagram van heren die interesse hebben. Maar die kelk laat ik aan mij voorbijgaan. Ik ben happy single, en qua mannen kan niemand tippen aan mijn vader en mijn opa. Als ik met een droomvent op stap wil, dan kies ik een van hen. Weet je wat supergrappig is? Als mensen me vragen om op de foto te gaan en papa of opa is erbij, dan gaan ze gewoon lekker mee op de foto. Onlangs waren we in Spanje en wilden er mensen met mij op de foto. Nou, niet zonder mijn vader. (lacht)”

Schenking aan kinderziekenhuis

Sinds ‘Big Brother’ is Jill aan de slag als influencer. “Ik werk dus wel, voor iedereen die hier aan twijfelde”, knipoogt ze. “De content die ik maak gaat vaak over body positivity, omdat ik dingen wil brengen die dicht bij mezelf liggen. Het zou niet kloppen als ik ineens reclame zou maken voor een sportschool, want daar vind je mij echt héél zelden. (lacht)”

Van haar prijzengeld, dat dus 70.405,50 euro (ook gekend als: meer cash dan er ooit al op de bankrekening van yours truly heeft gestaan) bedroeg, heeft Jill nog een aanzienlijk bedrag over. “Het leeuwendeel van dat geld heb ik op een spaarrekening gezet, met als bedoeling om hiermee later een eigen huisje te kopen. Daarnaast heb ik een nieuwe auto gekocht en ik heb mijn studieschuld terugbetaald aan mijn opa.”

Ook de schenking aan het Prinses Maxima Centrum - een kinderziekenhuis dat gespecialiseerd is in zorg voor kindjes die ongeneeslijk ziek zijn - is ondertussen gebeurd, weliswaar ver weg van de spotlights. “Dat was een bewuste keuze”, zegt Jill. “Dit is een goed doel waar ik echt om geef, dus ik wilde met deze schenking niet de publiciteit opzoeken. Het draait ook niet om mij, maar om die kindjes die nu geholpen kunnen worden.”

Een frietje

Naast de prijzenpot hield Jill ten slotte ook heel wat mooie vriendschappen over aan haar deelname. “Mijn medekandidaten zijn echt stuk voor stuk vrienden voor het leven geworden”, klinkt het. “Afgelopen week was ik nog met Naomi, Nick, Matt en Mike op stap. We gingen naar Bobbejanenland - of nee wacht, zo zeg je dat niet hé? -, supergezellig was dat. En ‘t is niet dat ze dat verwachtten, maar ik heb hen ook getrakteerd. Op een frietje weliswaar, maar toch. Ik denk dan: beter een frietje dan geen frietje! (lacht)”

“Als ik terugblik op ‘Big Brother’, dan kan ik alleen maar besluiten dat ik ontzettend dankbaar ben. Voor het avontuur, de winst, de vriendschappen en alles wat nadien volgde”, besluit Jill. “Ik kan slechts hopen dat de nieuwe lichting kandidaten er net zo veel plezier aan mag beleven als ik. En dat er misschien eindelijk kippen mogen rondlopen in de tuin. (lacht)”

Wie zich wil inschrijven voor de editie van volgend jaar, kan dat trouwens hier doen.

Sandertje, Sandertje toch...

Volledig scherm Sander uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' © RV

Wat zou een aflevering van deze rubriek zijn zonder de aanwezigheid van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Sander? Juist ja, niets. En dus maakt de Nederlandse kleurplaat ook deze week zijn opwachting. Dit keer met een fikse sneer aan het adres van z’n ex-vriendin, ‘Love Island’-deelneemster Kelly. Tijdens een Q&A-sessie op Instagram kreeg Sander de vraag voorgeschoteld van welke tattoo hij het meeste spijt had. Waarop hij een foto postte van z’n pols, waarop de naam van Kelly prijkt. ‘Grootste fout. Ik zoek nog een bedrijf om dit weg te laseren’, aldus Sander.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Sander uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' heeft spijt van één tattoo... © RV

Niet dat we willen judgen - oké ja, toch wel -, maar waarom zou je in godsnaam een naam op je lijf laten vereeuwigen? Of het moet zijn dat je voor de rest van je leven relaties wilt met vrouwen genaamd Kelly, maar in alle andere gevallen lijkt dit gewoon een geval waarbij je je gezond verstand aanspreekt en dit niet doet.

*Drops mic*

Een nieuwe vriend voor Barbie. Alweer ja.

Volledig scherm Samantha 'Barbie' de Jong. © ANP Kippa

Als er een ding is waar je Samantha ‘Barbie’ de Jong niet van kunt beschuldigen, is het wel dat ze een saai liefdesleven heeft. De blonde realityster heeft namelijk (alweer) een nieuwe man in haar leven, en dat deelt ze ook graag met haar 158.000 volgers op Instagram. ‘Met mijn hartje op boevenpad’, schrijft ze bij een korrelige foto met haar nieuwe aanwinst.

Voor wie vergeten was hoe snel het in de liefde gaat bij Barbie, recapituleren we hieronder even. Een klein half jaar geleden moest de blondine onverwacht afscheid nemen van haar vriend Gelmore, die een hartstilstand kreeg. Barbie beweerde toen dat haar hart voor altijd gebroken was. Maar een maand later maakte ze wereldkundig dat ze een nieuwe relatie had met een zekere Dave. Die werd ondertussen ook buiten gebonjourd voor dit nieuwe exemplaar. Wij zijn alvast bijzonder benieuwd hoelang deze romance stand zal houden.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een nieuw lief voor Jaimy

Volledig scherm Jaimy , verleider Temptation Island 2019 © Vijf

Tijdens het voorlaatste seizoen van ‘Temptation Island’ was Amsterdammer Jaimy een van de mannen die probeerde om de vrouwelijke koppelhelften het hoofd op hol te brengen. Jaimy scoorde bijna bij Milou - toen nog ‘die van Heikki’ -, maar verliet het programma uiteindelijk zonder een verovering op z’n scorebordje.

Na z’n deelname probeerde Jaimy het eventjes met de Nederlandse bachelorette Gaby Blaaser, maar ook dat draaide op een sisser uit. Ondertussen heeft hij het liefdesgeluk wél al enkele maanden gevonden. De gelukkige in kwestie is Mira Soeteman. In België niet zo’n heel bekende naam, maar toch is ook Mira geen onbekende in realityland. Zij nam een tijdje geleden immers deel aan ‘Temptation Island VIPS’, en schopte het daarna ook tot Playmate. Well done Jaimy, well done!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De ene Playmate is de andere niet.

Volledig scherm Rosanna en Niels namen in 2017 deel aan 'Temptation Island'. © SBS

Vraag maar aan Rosanna, die ooit ook de Nederlandse editie van het blootblad sierde. Hoewel zij - in tegenstelling tot Mira - de voorbije jaren meermaals in het nieuws kwam door een overdaad aan plastische ingrepen (en vechtpartijen, maar dat geheel terzijde), bleef ze er wel steeds als een persoon van vlees en bloed uitzien. Tot nu dan toch. Op een van haar meest recente foto’s lijkt de Nederlandse realityster volgens heel wat fans nu immers op een pop. Met zoveel plastic in haar lijf was dat slechts een kwestie van tijd, toch?

ANYWAY: oordeel vooral zelf of Instagramaccount Juicechannel gelijk heeft.

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelneemster Rosanna. © RV

De moedige bekentenis van Marit

Volledig scherm Marit nam deel aan het tweede seizoen van 'Love Island'. © RV

Ze was een van de singles in Casa Amor tijdens het meest recente seizoen van ‘Love Island’ en ze nam deel aan verschillende missverkiezingen, maar zelfs een beauty zoals Marit kampt af en toe nog met onzekerheden. Al durft de Nederlandse - in tegenstelling tot heel wat andere vrouwen, onder wie yours truly - daar wel eerlijk over te zijn. Zo deelde Marit op Instagram enkele foto’s waarop ze haar acne laat zien. “Onder het mom van: geef je bloot. Mijn huidprobleem valt me heel zwaar”, schrijft Marit erbij. “Ik typ dit dan ook met tranen in m’n ogen, want elke dag word ik hiermee geconfronteerd als ik in de spiegel kijk. Het maakt me ontzettend verdrietig en het voelt alsof mijn lichaam me in de steek laat. Voor mij is dit iets waar ik mega-onzeker over ben.”

“Ik kamp met de angst dat mensen het lelijk vinden. Want ja, met make-up op lijk ik net op een Magnum Almond. Je blijft het zien, je kan het niet wegwerken. Al kom je met een goede cursus Photoshop ook een eind”, vervolgt ze. “Het klinkt gek, maar ik wil acne bespreekbaar maken. Er zijn nog zoveel andere jongens en meiden die dit ook hebben. Ik wil andere mensen met dit probleem een hart onder de riem steken en zeggen dat het allemaal ooit goed komt. Misschien na een maand, misschien pas na een jaar, maar er is licht aan het einde van de tunnel!”

“Mensen begrijpen niet wat voor een impact het kan hebben”, besluit Marit. “Je doet er alles aan en je past alles aan, maar het gaat gepaard met veel tegenslagen en pijn. Jullie mogen best weten dat ik avonden huilend in bed lig. Acne wordt gezien als vies, smerig en onverzorgd. Maar ik kan je een ding vertellen: mensen met acne zijn de schoonste mensen die er zijn.”

Andere ‘Love Island’-deelnemers spraken alvast hun steun uit voor de strijd van Marit. Zo plaatsten onder anderen Raphaëlla, Rowèna, Kelly en Fabiënne een lieve comment op de post van Marit.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De een zijn (bijna) dood, is diezelfde zijn brood?

Volledig scherm Dusty uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Afsluiten doen we dan weer met ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Dusty. Via zijn familie werd er de voorbije week een nieuwe update over z’n gezondheid gelost. De ster uit het recentste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ kreeg enige tijd geleden een zwaar ongeluk met z’n scooter, waarna hij in het ziekenhuis belandde en in een kunstmatige coma werd gehouden. Dusty moest daarnaast ook een zware hersenoperatie ondergaan. Om maar te zeggen: het leven van de Nederlander hing aan een zijden draadje.

“We zijn inmiddels drie weken verder. En we kunnen zeggen dat het drie zware weken waren. We zijn iedereen superdankbaar voor de lieve berichtjes, bloemen, kaarten en de steun via sociale media”, schrijft de familie van Dusty. “Zoals we eerder hebben aangegeven zijn we voorzichtig met positief nieuws uitbrengen, omdat het nog steeds een onzekere tijd is… Dusty is gelukkig een echte tijger en geeft niet zomaar op. De artsen zijn nog steeds stomverbaasd hoe snel Dusty aan het herstellen is. We hebben nog een lange weg te gaan, maar zijn dankbaar voor alle vorderingen die al zijn gemaakt. Deze week mocht Dusty eindelijk uit het ziekenhuis en naar een revalidatiecentrum om volledig te herstellen.”

Uiteraard leven wij mee met Dusty - we zijn geen onmensen -, maar over de manier waarop de familie van Dusty communiceert beginnen wij ons toch stilletjes aan vragen te stellen. Zo gebruiken ze namelijk het privéprofiel van z’n zonnebrandolie Dusty Cream om de updates wereldkundig te maken. En dat voelt helaas toch een beetje aan als op sensatie beluste klanten willen lokken. Gelukkig hebben de jongens en de meisjes van parratv de beelden ook, denken we dan.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK