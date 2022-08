REALITYCHECK. Rosanna laat zich weer opmerken en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-vedette Romee verklapt budgettair geheim

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Rosanna maakt het weer bont

Volledig scherm Rosanna en haar vriend, Niels. © SBS

Ze hield zich een tijdlang gedeisd, maar onze favoriete schandaalprinses Rosanna is weer helemaal terug van weggeweest. De ster uit ‘Temptation Island’ trok onlangs naar het ‘Latin Village’-festival in de buurt van Amsterdam, maar werd daar van het terrein afgestuurd. Rosanna was volgens roddelkoningin Yvonne Coldeweijer in een gigantische ruzie verzeild, waarna de security ingreep.

Rosanna zag zich - door het uitlekken van haar akkefietje - genoodzaakt om te reageren op het hele voorval. “Er is inderdaad een ruzie geweest, waarop ik mee moest met de security. Ik moest mijn verhaal doen, en daaruit bleek dat ik in mijn recht stond. De security snapte me wel, en vervolgens mocht ik het feest weer op... Iedereen heeft wel een keer ruzie: vinden jullie het echt zo interessant wat er gebeurd is?”

Nou... JA.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Verraderlijk (@verraderlijk)

Nul, nada, noppes

Volledig scherm Romee nam deel als verleidster aan 'Temptation Island', en was nu te zien in het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © SBS

Ze was eerder al te zien in ‘Temptation Island’ - en wist daar het hoofd van Zach op hol te brengen -, maar ook tijdens het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ liet Romee zich niet onbetuigd. Toch kreeg ze daar, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, geen geld voor. Dat vertelt Romee in een filmpje van Supergaande. “Was het maar zo”, lacht ze. “Het is heel makkelijk: als je betaald zou krijgen, was het prostitutie. Dat mag gewoon niet.” Ook het gerucht dat je haast verplicht seks moet hebben, helpt Romee de wereld uit. “Je moet niets, maar je weet dat het kán gebeuren.”

Wie het hele filmpje wil bekijken, kan dat hieronder doen.

Love is in the air

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemsters Taier en Lakeisha zijn nu een koppel. © MTV

Ze probeerden hun gevoelens lange tijd verborgen te houden, maar sinds kort vormen de Nederlandse ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-kandidates Lakeisha en Taier een koppel. Tijdens haar eerder deelname aan het programma, maakte Lakeisha al duidelijk dat ze biseksueel is. Taier kwam daar aanvankelijk niet voor uit, maar wil haar relatie met haar reality-collega nu alle kansen geven. “Na ‘Ex on the Beach’ zijn we elke week samen geweest”, verduidelijkt Lakeisha. “Toen zijn er gevoelens tot stand gekomen. Op mijn verjaardag kreeg ik een ring van Taier, en vroeg ze of we het officieel wilden maken.”

“Ik heb al eerder met vrouwen gedatet, maar geen relatie gehad”, vult Taier aan. “Ik had wel lust, vond het wel leuk met vrouwen, maar zag er geen toekomst in. Maar met Lakeisha werd het plots wel heel serieus. Ik heb zin in de toekomst.”

Geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Love Reality (@loverealitynl)

Love is (again) in the air

Volledig scherm Amandine en Jules uit Love Island. © Streamz

Ze was de enige die voor ‘Love Island’ nog nooit een vriendje had gehad, maar vanaf het begin knetterde het tussen Amandine en Jules. Groot was de verrassing dan ook toen laatstgenoemde na Casa Amor naar de villa terugkeerde met bombshell Lisa aan z’n zijde. Hoewel Amandine aanvankelijk rustig bleef, besliste ze uiteindelijk een dag later om de villa te verlaten. Waarop het leek alsof haar sprookje met Jules in duigen viel.

Léék, want ondertussen hebben Amandine en Jules de draad weer opgepikt. Dat vertellen ze in de auto bij Youtuber Nick Eshuis. Zo geeft het tweetal aan hem toe dat ze al samen de nacht hebben doorgebracht, en dat er ook gezoend werd. Beiden willen alles op alles zetten om hun romance te laten ontluiken. “Ik heb gevoelens voor Amandine”, aldus Jules. “En ik heb haar gezegd dat ik voor haar wil gaan.”

Allemaal tezamen: oooooooooh!

Huh, verloofd?

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Joyce. © MTV

Ze was ongetwijfeld een van de grootste ruziemaaksters tijdens het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, maar ondertussen lijkt Joyce (een deel van) haar wilde haren kwijt. Bij Nick Eshuis - dezelfde als hier net boven, ja - onthulde ze namelijk dat ze verloofd is. De gelukkige/het slachtoffer* (schrappen wat niet past) luistert naar de naam Michael, en Joyce had het voor ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ ook al gezellig met hem. “Het is een heel verhaal, dat van hem en mij”, verduidelijkt Joyce. “Het speelt in feite al vijf jaar. Eerst wat het niet serieus, dan was het wel serieus, toen hadden we ruzie en ben ik vertrokken naar ‘Ex on the Beach’.”

Dat Joyce zich tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ seksueel gedeisd hield, heeft volgens haar daarmee te maken. “Ik blijf trouw”, stelt ze. “En toen we onlangs naar Spanje gingen, ging hij op z’n ene knie.”

Ook in dit geval: geproficiateerd, zeker? En voor wie benieuwd is naar de ring: die zie je in onderstaand filmpje, iets na de negende minuut.

Pech voor Jennifer

Volledig scherm Jennifer uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © MTV

Minder leuk nieuws dan weer voor Jennifer, die ook deelnam aan het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Toen de Belgische beauty na haar avontuur terug wilde gaan werken, bleek namelijk dat ze tijdens haar verblijf ontslagen was. Dat nieuws deelde Jennifer mee in een filmpje op TikTok. “Ik was nog maar acht uur terug in België”, klinkt het. “Ga ik terug happy naar werk, en moest ik meteen weer naar huis - want ik ben ontslagen.” Volgens Jennifer - die het op Gran Canaria erg rustig en netjes hield - moet niet al te ver gezocht worden naar de reden: zelf claimt ze dat haar deelname aan de realityreeks voldoende was voor ontslag.

Daarmee is Jennifer niet het eerste slachtoffer van een discutabel ontslag: ook Delphine - die te zien was in ‘Temptation Island: Love or Leave’ - verloor haar job vanwege het programma. Al kunnen we in haar geval wel zeggen dat het er iets spraakmakender aan toeging...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Verraderlijk (@verraderlijk)

Liefdesvakantie voor Jill

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Jill en Leroy zijn een koppel, en dat gaat goed. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met leuk nieuws deze week. Nederlanders Jill en Leroy - beiden bekend van ‘Big Brother’ - hebben er hun eerste liefdesvakantie opzitten. De twee trokken naar Kroatië, en dat beviel hen prima. “Wat was dit geweldig! We hebben echt genoten en gelachen”, schrijft Jill bij enkele kiekjes op Instagram. “Één keer was er een kleine irritatie, toen ik midden in de club van de barkruk viel. Hij reageerde: ‘wow, dit heb ik nog nooit meegemaakt’..”

Het uitstapje naar de Kroatische zon heeft de tortelduifjes goed gedaan. “Als je mij een half jaartje geleden had gevraagd wat verliefd zijn was, had ik gezegd dat het voelt als een hap van een heerlijk stukje taart... Maar er is zoveel meer bijgekomen. Ik kan mijn heerlijke leventje delen met een prachtman met een hartje van goud... We hebben elkaar zoveel beter leren kennen, en ben nog verliefder geworden dan ik al was.”

Zo moet dat!

