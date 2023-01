REALITYCHECK. Ronny Retro waarschuwt z’n fans en er valt weer veel te vertellen over ‘Big Brother’

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Ronny Retro heeft een waarschuwing...

Volledig scherm Ronny Retro/Nick Kraft. © RV/Photonews

Na z’n passage in het ‘Big Brother’-huis, z’n aanval op de hitlijsten met ‘Zuipte Wa Teveel’, een gesmaakte dj-set op Tomorrowland afgelopen zomer én een eigen biertje, schakelt Ronny Retro - het muzikale alter ego van Nick Kraft - een versnelling hoger. Met een eigen ‘Bal Amical’, op 29 april in de Antwerpse Lotto Arena.

Dat loopt uitermate goed, zo blijkt. Zo waarschuwt Ronny Retro z’n fans namelijk dat de ‘Dikke Nekke Tickette’ (VIP-kaarten waar hij 45 euro per stuk voor vraagt, red.) bijna volledig zijn uitverkocht.

U weze gewaarschuwd!

Ronny Retro’s Bal Amical gaat door op 29 april 2023 in de Lotto Arena. Meer info en tickets via ronnyretro.be

Jill weet wat ze wil

Volledig scherm 'Big Brother'-winnares Jill. © SBS

We leerden haar kennen als een blondine, maar tegenwoordig heeft ‘Big Brother’-winnares Jill een heel andere look. Tegenwoordig gaat de Nederlandse namelijk door het leven met donkere lokken. “Ik ben mega blij met deze verandering”, schrijft Jill op haar Instagram Stories. “Nu laat ik mijn haar weer eventjes met rust, maar ik kon het echt niet laten. Het is wel eventjes wennen, want ik kom echt van p*rnoblond. Maar ik ben blij!”

Awel, wij ook dan!

Volledig scherm 'Big Brother'-winnares Jill heeft een nieuwe look. © Instagram

Spijt komt altijd te laat...

Volledig scherm Lena uit het vierde seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. © MTV

Ze liet de afgelopen jaren behoorlijk aan haar lichaam sleutelen, maar dat wil niet zeggen dat ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Lena blij is met ieder eindresultaat. Zo schoof ze onlangs aan tafel in de Nederlanse talkshow ‘Jinek’, waar de realityster onthulde dat ze spijt heeft van haar Brazilian Butt Lift (ook gekend als BBL, red.). “Op een bepaald moment kreeg ik de kans om die ingreep te laten doen”, aldus Lena. “Ik heb lang getwijfeld. Ik heb me wel goed ingelezen en alle risico’s opgezocht en wat er allemaal mis kon gaan. Het was voornamelijk dat ik mijn heupen op wilde vullen.”

De Nederlandse had er echter geen rekening mee gehouden dat haar lichaamsbouw hierdoor volledig zou veranderen, en dat ze minder lenig zou worden. Dit verbeterde er niet op toen Lena een tweede operatie liet uitvoeren. “Daar heb ik nu spijt van”, zegt ze. “Die arts heeft mijn lichaam nogal verminkt. Ik ben momenteel niet per se doodongelukkig met mijn billen, maar ik vind het wel zonde dat ik er überhaupt ooit aan ben begonnen. Als ik het terug kon draaien had ik het nooit gedaan.” Tjah...

Daar is de eerste snurkruzie!

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Lindsey en Ilse hebben ruzie over nachtelijk geknor. © SBS

We hebben er dit seizoen eventjes op moeten wachten, maar sinds deze week is de eerste ‘snurkruzie’ bij ‘Big Brother’ een feit. Voor degenen die het gemist hebben: Ilse maakte Lindsey wakker omdat de Nederlandse stevig aan het ronken was - ietwat hypocriet, aangezien de Belgische vijftiger in datzelfde bedje ziek is, maar kom. Pas toen Ilse het presteerde om Lindsey een paar keer Lesley te noemen, liep de situatie uit de hand. De Nederlandse kandidate werd boos, wat - uiteraard - allesbehalve bevorderlijk was voor de sfeer en gezelligheid.

Nu ja, wij gaan er - komt ie - onze slaap niet voor laten...

Een fijne ontmoeting voor Chelsea

Volledig scherm Chelsea moest als tweede het 'Big Brother'-huis verlaten. © SBS

Ze moest afgelopen zaterdag als tweede bewoner het ‘Big Brother’-huis verlaten, en dat viel Chelsea erg zwaar. Zo verstopte de Nederlandse blondine haar emoties niet tijdens de liveshow, en gaf ze aan dat ze haar exit nog wilde ontleden met haar naasten. En hoewel ze samen slechts kort aan het programma deelnamen, behoort de Antwerpse Judy - die als eerste afviel - ook tot dat kliekje. Op Instagram deelde Judy alvast een foto van hun vriendinnenmoment. “Op date met de liefste Chelsea”, schreef ze erbij. “Zo blij om onze emoties en gevoelens te kunnen delen met elkaar.”

Switch it up!

Volledig scherm Het logo van 'Big Brother'. © SBS

Morgen is het de eerste editie van de Kastaars, de gloednieuwe mediaprijzen. En omdat die show simultaan wordt uitgezonden op VTM, Een en Play4, heeft dat gevolgen voor de live-uitzending van ‘Big Brother’. Die gaat nog steeds door, maar is uitzonderlijk te bekijken op Play5.

U weze wederom gewaarschuwd!

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Rob, Ilse en Danny zijn deze week genomineerd. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. Zowel de Belgische kandidate Ilse als Nederlanders Rob en Danny maken immers kans op een exit. Voor beide heren is het al de tweede keer dat ze bedreigd worden met een exit. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending op Play5. Spannend!

