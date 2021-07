REALITYCHECK. Pommeline verklapt hoe het gaat met Cirio en ‘Double Dutch’-gezicht Olivia heeft een opmerkelijke vraag

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

De bijzondere tattoo van Barbie

Volledig scherm Samantha 'Barbie' de Jong. © ANP Kippa

We hebben het al vaker gedacht en gezegd, maar sommige mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden. Of héél ver wegblijven van een tattooshop. Neem nu Samantha ‘Barbie’ de Jong. De Nederlandse, die bekend werd dankzij haar deelname aan ‘Oh Oh Cherso’, liep tot voor kort rond met onderstaande tattoo.

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor wie het niet goed kan lezen - of last heeft om de ogen op de juiste hoogte te houden - : Samantha liet de naam ‘Gelmore’ vereeuwigen. Dat deed ze voor de man eind april overleed aan een plotse hartstilstand. Enfin, veel tranen en drama. Wat we perfect begrijpen.

Maar het leven gaat ook verder. Ondertussen heeft Barbie een nieuwe vriend, en die wilde duidelijk niet de hele tijd op de naam van haar ex-vriend staren. Waar andere mensen dan zouden kiezen voor een lasersessie om de kleurplaat te laten verwijderen, besliste de blondine om het op te lossen via een cover-up. En dat werd dus onderstaande ‘meesterwerk’:

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met dit eindresultaat mag het niet meteen als een verrassing komen dat zowel Samantha als Kenny, de eigenaar van de tattooshop flink werden uitgelachen met het eindresultaat. Of om het mooi te laten allitereren: Kenny kan het ni...

De babykwellingen van Jørney

Volledig scherm Odim & Jørney - EOTBDD S7 © RV

Vorige week kon je in onze realitycheck nog lezen dat ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Jørney wel degelijk zwanger is van medekandidaat Odim. Aan die relatie kwam - weinig verrassend in realityland, maar kom - ondertussen een einde. En ook de zwangerschap zelf verloopt minder vlot dan de Nederlandse blondine had gehoopt. “Het was een hele heftige periode voor mij. Ik was zo moe en misselijk”, vertelt Jørney voor de camera van Shownieuws. “In het begin moest ik alleen in de ochtend overgeven, maar later ook ‘s middags en ‘s nachts. Het werd steeds erger.”

Omdat de realityster niets kon binnenhouden, vlogen de kilo’s er pijlsnel af. Niet ideaal als er een baby’tje in je bui groeit, en dat besefte Jørney zelf (gelukkig) ook. Ze liet zich opnemen in het ziekenhuis om aan te sterken, e lag er uiteindelijk een week aan een infuus. “Na één dag aan het infuus was ik al een halve kilo aangekomen. Dat ging gelukkig heel snel”, blikt ze hierop terug. “Ik merkte dat ik het echt nodig had en voelde me echt weer mens worden.”

Als Jørney iets heftigs meemaakt, rookt ze normaal een sigaretje om stoom af/uit*(*schrappen wat niet past) uit te blazen. Dat gaat - omwille van haar zwangerschap - momenteel niet. “Dat vond ik wel pittig in het begin en ik werd er echt heel chagrijnig van”, aldus de blondine nog . Haar dokter gaf haar vervolgens het advies niet in een keer te stoppen, maar langzaam af te bouwen. Mét succes, want ondertussen is Jørney helemaal rookvrij. Kan ze dat vrijgekomen budget meteen spenderen aan babyspullen.

Er bestaan geen domme vragen. Of toch.

Volledig scherm 'Ex on the beach: Double Dutch'-deelneemster Olivia © RV

“Er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden”, zo orakelde onze bomma zaliger vroeger al wel eens. Bless her heart dus dat ze de - ahum - ‘geniale’ vraag van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Olivia nooit voorgeschoteld kreeg. Tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories vroeg Olivia zich namelijk af of je... grotere borsten kan krijgen door het coronavaccin. “Ik hoorde dat van Pfizer je cupmaat tot 2 maten kan groeien”, aldus Olivia. “Toen kreeg ik een lichtelijke inzinking. Is er iemand die hier iets meer over weet? Ik hoop dat dit een grap is, want ik heb een afspraak om dat vaccin te krijgen.”

Jep, dat was dus effectief de vraag. Maar wie dacht dat de blonde, ietwat meer sexy evenknie van Marc Van Ranst het daarbij zou houden, kwam bedrogen uit. Even later liet Olivia namelijk weten dat zulke bijwerkingen wel degelijk zouden bestaan. “Girls, ik heb 100 DM’s over dat het niet waar is en dat de meeste meisjes/vrouwen er niks van ondervinden. MAAR ik heb ook DM’s over dat het wel kan. En jongens, jullie moeten al zeker niet met mij discussiëren, want jullie mening boeit me niet. Conclusie: Normaal niet, maar kan wel. En nu genoeg erover!”

Ook al vroeg onze nieuwste virologe om erover op te houden, we zouden graag toch nog één ding duidelijk stellen. Namelijk: ‘borsten die twee cupmaten groeien’ staat absoluut niet in het lijstje van mogelijke bijwerkingen. Of ‘t moest zijn dat die van ons maar héél traag groeien natuurlijk...

Really? Nico?

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Nico © RV

Nico deed in 2018 mee aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en wist toen niet meteen een goede indruk na te laten, maar dat is blijkbaar geen belemmering om het te maken als realityster. Zo zou de Belg samen met z’n vriendin binnenkort z’n opwachting maken in het vernieuwde ‘Temptation Island’. En wij maar denken dat we met ex-deelnemers Laura en Roger van de vleesgeworden saaiheid vanaf waren...

Da’s dan duidelijk.

Volledig scherm Pommeline en partner Cirio © Kristof Ghyselinck

Aandachtige volgers van ‘Temptation Island’-babe Pommeline hebben het ongetwijfeld al gemerkt: tegenwoordig duikt haar vriend Cirio nog slechts sporadisch op in haar Instagram Stories en blijven ook de romantische kiekjes op haar profiel uit. En dan gaan de alarmbellen af: is de tattoo-artieste nog wel samen met de ondernemer?

Toch wel, zo blijkt uit een Q&a-sessie die Pommeline onlangs hield. Daarin vraagt een van haar fans of ze nog steeds een koppel vormt met Cirio. “We zijn niet uit elkaar”, schrijft de blondine. “Het is niet omdat we weinig posten dat we uit elkaar zijn. We hebben gewoon elk ons leven en ons werk. We hebben het gewoon super druk. Maar we zijn nog altijd samen.”

Kleine tip van het huis: misschien toch af en toe een beetje quality time inlassen?

Not funny, part one

Volledig scherm Sander uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' © RV

Sander, een van de deelnemers uit het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, leek tot voor kort een abonnement te hebben op deze rubriek dankzij de vele (al dan niet verbale) vechtpartijen waarin hij verzeild raakte. De voorbije weken bleef het echter stil rond de Nederlander.

Het had natuurlijk gekund dat ie z’n leven had gebeterd, maar de waarheid blijkt - helaas voor hem - een stuk minder vrolijk. Zo raakte Sander besmet met het coronavirus en moest hij met een ambulance naar het ziekenhuis worden gevoerd. De realityster kreeg te weinig zuurstof binnen, waardoor er ook een beademingstoestel aan te pas kwam.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Sander uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' raakte ernstig besmet met het coronavirus. © RV

Ondertussen is Sander aan de beterhand, zo laat hij weten op z’n instagrampagina. En ook in een gesprek met de Nederlandse website LoveReality stelt Sander dat hij zich beter voelt. “De koorts is gezakt van 40 naar 38 graden”, klinkt het. “Dus ik voel me wel wat beter. Maar ik kan nog niet veel doen, alleen maar liggen. Want als ik ga lopen voel ik me minder goed. Hopelijk kan ik snel naar huis, maar ik heb nog lange herstel weg te gaan. Al mijn energie is weg.”

Volledig scherm Sander uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' raakte ernstig besmet met het coronavirus. © RV

Not funny, part two

Volledig scherm Zara McDermott © BBC / Summer Films / Slater King

Het rijk van de vrijheid mag dan (zogezegd) in zicht zijn, helaas is dat vervelende coronavirus ook in het buitenland nog steeds niet overwonnen. Dat moet ook Zara McDermott ondervinden. Zij is één van de populairste deelneemsters ooit aan ‘Love Island UK’. Ze heeft ruim anderhalf miljoen volgers op Instagram. Wel, enkele weken geleden al liep ze virus op, en de gevolgen zijn blijkbaar allesbehalve aangenaam... ‘Ik voel me nog altijd verschrikkelijk’, zegt ze.

Zara vertelt op haar Instagram Stories dat ze zich sinds de besmetting werkelijk de hele tijd extreem misselijk voelt: ‘En nee, dat is dus niet omdat ik zwanger zou zijn. end misselijk. Als ik eet, heb ik onmiddellijk het gevoel dat ik moet overgeven. Ik heb het echt moeilijk om voedsel binnen te houden. Onlangs ging ik dineren, en ik voelde me onmiddellijk ziek worden. Ik probeerde om dat teen te houden, maar het gevoel in mijn maag werd zo intens. Ik kon niet anders dan overgeven. Dat is ondertussen al weken gaande. Belachelijk gewoon.’

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Zara McDermott © RV

Wanneer Zara vervolgens van meerdere fans te horen krijgt dat zij dat ook meemaakten, zit de schrik er pas echt goed in. ‘Ik lees dat sommige mensen hier maanden aan een stuk last van hadden. Dat vind ik zo eng! Ik hoop dan ook dat dit bij mij niet het geval is...’

Door haar diagnose moet Zara bovendien nog een tijdje wachten voor ze zich mag laten vaccineren. ‘Ik had een afspraak, maar die heb ik moeten annuleren toen ik positief testte’, zucht ze. ‘Hopelijk kan ik over een maand wél dat spuitje krijgen. Ik ben dit zo beu...’

WIJ OOK.

LEES OOK