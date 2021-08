REALITYCHECK. Nu al drama bij hernieuwde ‘Temptation’ en Ivan uit ‘De Bachelorette’ is op vrijersvoeten

Realitycheck‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Trammelant in ‘Tempteesjon’-land?

Volledig scherm De koppels die deelnemen aan 'Temptation Island: Love or Leave'. Volgens geruchten zouden Deborah en Koen (het meest linkse stel op de foto) het programma vroegtijdig verlaten hebben. © Play5

Juicht ende jubelt, want vanaf 27 augustus kunnen we ein-de-lijk weer genieten van de capriolen van de ‘Temptation Island’-deelnemers. Allez ja, vanaf nu heet dat programma ‘Temptation Island: Love or Leave’ omdat de deelnemende stelletjes ‘elkaar de vrijheid gunnen om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn’, of dat er toch iemand anders is die beter bij hen past.

In het geval van het Nederlandse koppel Deborah en Koen - die volgens de perstekst al negen jaar samen zijn, maar in het begin van hun relatie beiden wel een misstap begingen - zou die test niet zo gunstig zijn uitgedraaid. Zij zouden volgens verschillende bronnen namelijk vroeger vertrokken zijn.

Wat daar precies de oorzaak van is? Geen idee, maar daarmee lijkt stilletjes aan wel een ‘Temptation’-traditie geboren te zijn. Zo moesten Melissa en Gianni ook al eerder de show verlaten, en gebeurde datzelfde ook in twee seizoenen van ‘Temptation Island VIPS’. Uiteraard vroegen wij ook aan SBS of dit verhaal klopt, maar de zendergroep laat weten dat zij niet reageren op geruchten. Slim gezien, want nu kijken we zeker! *

* Who are we kidding? We kijken sowieso, wie er ook weggaat of blijft.

Nog meer trammelant in ‘Tempteesjon’-land?

Volledig scherm Donna en Nico - 'Temptation Island: Love or Leave'. © RV

Iedereen die ons een beetje kent, wéét dat wij dol zijn op drama. En hoewel we Donna en Nico nog niet als koppel op televisie gezien hebben, lijkt het nu al duidelijk dat ze voor vuurwerk zullen zorgen tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’.

Zo stelt het doorgaans goed geïnformeerde Instagramaccount Juicechannel immers dat Nico - die ooit deelnam aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en daar beweerde dat hij niet trouw kon zijn - al in de eerste week van ‘Temptation Island: Love or Leave’ de mist inging. Volgens Juicechannel zouden de twee op dit moment dan ook uit elkaar zijn. Uit de perstekst van enkele weken geleden hadden wij nochtans begrepen dat dit echte liefde was. Want ze hadden én een appartement én twee hondjes gekocht!

Volledig scherm Volgens instagramaccount Juicechannel zijn Donna en Nico op dit moment geen koppel meer. © RV

Geluk in ’t spel, maar (nog) geen geluk in de liefde...

Volledig scherm Ivan nam deel aan 'De Bachelorette', waar hij het hart van Elke Clijsters wist te veroveren. © Play4

Projectmedewerker Ivan uit Grimbergen - die eerder met Pommeline een afspraakje had dankzij ‘Celebs gaan daten’ - wist tijdens ‘De Bachelorette’ het meeste indruk te maken op Elke Clijsters. Hij kreeg van haar dan ook de laatste roos en de twee hadden vervolgens zo’n tweetal maanden een relatie, maar die doofde uit. Ondertussen hebben Elke en Ivan geen contact meer, maar dat kon laatstgenoemde niet deren. Midden juni liet hij immers weten dat hij sinds een dikke maand terug aan het daten was. “Het is nog pril, maar het voelt goed”, aldus Ivan in een gesprek met weekblad TV Familie. “Ik wil mijn tijd nemen om te ontdekken waar dit naartoe gaat. Door ‘De Bachelorette’ heb ik een bekende kop gekregen en komt er best wel wat op me af, maar zij begrijpt dat.”

Helaas blijkt dat liefdesgeluk ondertussen ten einde. Tijdens een Q&A-sessie op z’n Instagram Stories liet Ivan immers weten dat hij single is. En hij gaf er meteen ook enkele hints voor potentiële partners bij. Zo wil Ivan graag iemand die kan koken omdat hij dat zelf niet kan, is zowel het uiterlijk als het innerlijk belangrijk, zijn liefde én lust belangrijk en mogen golddiggers zich onthouden. Hij zegt het eerlijk, quoi.

Volledig scherm Ivan uit 'De Bachelorette' is opnieuw single. © RV

Volledig scherm Ivan uit 'De Bachelorette' legt uit hoe hij z'n droomvrouw ziet. © RV

Zo zit dat dus!

Volledig scherm Keanu uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' wordt gelinkt aan Megan, die enkele jaren geleden deelnam aan 'Temptation Island'. © RV

Een tijdje terug leek het erop alsof ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Keanu de liefde had gevonden bij Megan, die enkele jaren geleden deelnam aan ‘Temptation Island’ met haar toenmalige vriend Kevin. Onze favoriete realitytijger Diaz postte toen enkele filmpjes op z’n Instagram Stories waarop te zien was hoe z’n vrienden beiden een hartje lieten plaatsen in een tattoozaak én dat ze vervolgens hand in hand rond liepen.

Ondertussen kunnen we echter formeel bevestigen dat er van een nieuwe romance geen sprake is. “Megan en Keanu spelen de hoofdrol in de nieuwe videoclip van Farid, een vriend van me”, legt Diaz uit. “Het leek misschien eventjes anders, maar een koppel zijn Megan en Keanu zeker en vast niet.” Bij deze is dat grote showbizzmysterie ook opgehelderd.

En omdat we extra lief zijn vandaag, kan je hieronder ook de clip bekijken. Graag gedaan, liefste lezertjes!

Nog even revalideren voor Dusty

Volledig scherm Dusty uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Ook deze week is er gezondheidsnieuws over Dusty. De ster uit het recentste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ had enige tijd geleden een zwaar ongeluk met z’n scooter, waarna hij in het ziekenhuis belandde en in een kunstmatige coma werd gehouden. Dusty moest daarnaast ook een zware hersenoperatie ondergaan. Om maar te zeggen: het leven van de Nederlander hing aan een zijden draadje.

In de nieuwste aflevering van Roddeloog - het heerlijke online programma van FawryNotSawry en Rene Watzema - kregen de presentatoren de realityster aan de lijn. Tijdens het gesprek geeft Dusty aan dat het ondertussen beter met hem gaat, maar dat hij nog steeds aan het herstellen is. Over het ongeluk zelf vertelt hij dat hij toen hij op de scooter zat te horen kreeg dat er mensen gevallen waren. Die wilde hij gaan helpen, maar toen kwam hij zelf ten val. Hij raakte een stoep, waarna hij omviel met z’n scooter en met zijn hoofd tegen een paaltje aan knalde.

Vervolgens lag Dusty anderhalve week in kunstmatige coma. “Voor mijn familie was het alsof ik doodging”, klinkt het. “Ik was van de wereld af. Het was echt op het randje om te overleven. Het is de vraag of ik honderd procent de oude ga worden. Ik kan nu nog niet schrijven of typen, en ook lezen vind ik nog lastig. Maar ik merk wel dat het steeds iets beter gaat. Verder heb ik een vlek in mijn oog. Het is lastig om weer de oude te worden. Ik hoor wel dat ik goed aan het herstellen ben. Sommige mensen vragen zich af hoe ik dit überhaupt heb kunnen overleven.” De komende vier weken moet Dusty sowieso nog in het revalidatiecentrum verblijven. “Daarna gaan ze bekijken of ik naar huis mag”, besluit hij.

Wie het item over Dusty wil bekijken: rond de vijfde minuut komt hij aan bod!

Twee sexperten, begot!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-gezichten Renan en Lesley geven vanaf nu seksadvies. © RV

Ze deden beiden mee aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en lieten zich daar opmerken door hun seksuele escapades. En dus vroeg MTV aan Lesley en Renan om een internetserie over seks op poten te zetten. In ‘Lieve Lesley, Lieve Renan’ beantwoorden ze lastige, vaak gênante en altijd pikante vragen van de kijkers thuis.

De eerste aflevering - die nu online staat - gaat over vreemdgaan, break-ups en onzekerheden. “Met Lesley als geboren ervaringsdeskundige en Renan als sex counselor neemt het duo alle onduidelijkheid weg over onderwerpen als vreemdgaan, seks en ruzie”, aldus MTV.

Enfin. Laten we het erop houden dat we blij zijn dat we geen recensie moeten schrijven.

Sporten met Michel

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Michel. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met ‘Big Brother’-deelnemer Michel. Tijdens ‘Big Brother’ deed de Nederlandse spierbundel er werkelijk alles aan om z’n medebewoners aan het sporten te krijgen. Mét succes, want onder andere medekandidaat Thomas slaagde er dankzij de work-outs van Michel in om z’n innerlijke Sporty Spice te omarmen.

Een viertal maanden na het einde van z’n ‘Big Brother’-avontuur heeft Michel beslist om van ‘Sporten met Michel’ ook in de buitenwereld een dingetje te maken. “Ik zal vanaf nu iedere week een nieuwe home work-out plaatsen”, klinkt het op Instagram. “Daag jezelf dus uit en doe minimaal een keertje in de week mee!”

Twee dingen:

* De dag dat wij meedoen aan een sportsessie, is ook de dag dat ons spirit animal - ‘Big Brother’-winnares Jill - niet langer geniet van de menukaart van de plaatselijke McDonald’s.

* That being said: uiteraard gaan we wel iedere week kijken. Niet omdat we Michel een mooie man vinden, maar om inspiratie op te doen. Ja, echt!

