REALITYCHECK. Nicolas uit ‘De Bachelorette’ is van’t straat en ‘Love Island’-winnares Aleksandra ziet zichzelf graag

Zalig verliefd

Volledig scherm 'De Bachelorette'-deelnemer Nicolas. © RV

Hij probeerde tijdens ‘De Bachelorette’ nog het hart van Elke Clijsters te veroveren, maar daar slaagde Nicolas niet in. Na een date met Vincent - waarbij hij collega’s Mike en Nicolas onder de bus gooide - besliste Elke immers om zowel Mike, Nicolas als Jeffrey naar huis te sturen tijdens de daaropvolgende roosceremonie. Een verrassing van formaat, zeker omdat Elke aangaf dat Nicolas in haar ogen niets fout had gedaan én dat ze hem een aantrekkelijke man vond. Maar dat mocht, tot grote spijt van Nicolas, dus niet baten.

Gelukkig bleef de West-Vlaamse sales manager na z’n exit wel in de liefde geloven. Zo vormt hij sinds kort een koppel met Kimberly, een knappe blondine uit Brugge. En ‘t is serieus, want Nicolas én Kimberly maakten het zelfs insta official. Bon, als nu jullie favoriete reality queen nog van ’t straat geraakt, is iedereen gelukkig.

Volledig scherm 'De Bachelorette'-deelnemer Nicolas is opnieuw verliefd. © RV

Volledig scherm 'De Bachelorette'-deelnemer Nicolas vormt nu een koppel met Kimberly. En 't is grote liefde. © RV

You’ve got the love. Of toch bijna.

Volledig scherm Aleksandra won het eerste seizoen van 'Love Island'. © RV

Ze won het eerste seizoen van ‘Love Island’ en vormde nadien nog zo’n dik jaar een koppel met Nederlander Denzel, maar aan die relatie kwam een tijdje terug een einde. Ondertussen verwacht haar ex een kindje met het Nederlandse showbizzfenomeen Famke Louise, en is Aleksandra een happy single.

Dat de blondine - ondanks haar relatiebreuk - zo tevreden in het leven staat, heeft volgens haar alles te maken met het feit dat ze heel wat zelfliefde heeft. Een lange weg, zo zegt Aleksandra. “Ik had geen vader en was mollig, en dat heeft me getekend”, aldus de blondine. Uiteindelijk slaagde de realityster erin om dat stemmetje in haar hoofd te bedwingen, en die kennis wil ze nu ook delen. “Ik wil vrouwen heel graag helpen om hun eigenwaarde terug te vinden”, aldus Aleksandra. “Ik ben erg gegroeid, op een positieve manier.”

Wie benieuwd is, kan het eerste filmpje uit de reeks hieronder bekijken!

Tempteesjon-relletje in de maak?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Joop. © RV

Een nieuwe Tempteesjon, dat betekent uiteraard ook een hoop nieuwe relletjes. En als het van de Nederlandse single Joop afhangt, duurt het niet lang voor hij er eentje in gang trapt met Bert. Zo vertelde hij bij RumagTV namelijk dat hij absoluut niet onder de indruk is van de partner van ons Delphine. “Hij is fake. Ik krijg geen oprechte feelings over van Bert”, klinkt het. “Ik heb er mijn vraagtekens bij. Ik snap niet helemaal wat hij nou van zichzelf wil laten zien...”

*haalt popcorn boven*

Hoe heette dat programma ook alweer?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Joyce (België). © RV

Knap en slim: ‘t is een combinatie waar niet iedereen mee gezegend is. Uw favoriete reality queen ontbeert het beiden, maar de Belgische ‘Temptation Island: Love or Leave’-single Joyce is gelukkig voor haar wel gezegend met geweldige looks.

Qua herseninhoud is Joyce schijnbaar iets minder goed bedeeld. En nee, dat bedoelen we niet per se gemeen. Maar waarom zou je anders in godsnaam de titel van het programma laten vereeuwigen op je lijf? Gelukkig voor Joyce koos ze met ‘Temptation Island’-oudgediende Pommeline wel een uitstekende tattoo-artieste.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Joyce (België) liet het programma op haar lijf vereeuwigen. © RV

She’s back!

Volledig scherm Samantha de Jong, beter gekend als Barbie. © ANP Kippa

Eerlijk is eerlijk: we begonnen Samantha ‘Barbie’ de Jong al een beetje te missen in deze rubriek. Geen gekke stunts, gestoorde verhalen of nieuwe lovers bereikten via Instagram onze ogen en onze oortjes. En ‘t is nu niet dat we ons snel zorgen maken, maar bij Barbie is zo’n radiostilte vaak de voorbode van grootse drama’s. Dit keer is de waarheid (gelukkig) een stuk minder spectaculair. Zo kan de Nederlandse realityster niet meer inloggen op haar vorige Instagramaccount, waardoor er niets anders op zat dan een nieuwe Instagrampagina aan te maken.

Bij deze hebben we dan ook weer een prangend showbizzmysterie opgelost. ‘t Is graag gedaan!

Een baby voor Djessy

Volledig scherm 'Ex on he Beach: Double Dutch'-deelneemster Djessy is zwanger. © RV

‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Djessy, die te zien was in het vierde seizoen van de realityreeks, is zwanger. Dat nieuws maakte Djessy zelf bekend op Instagram. “Mommy and daddy to be”, schrijft ze bij een foto met haar vriend Jim. Djessy houdt ook een echo vast, en laat via een hashtag weten dat ze uitgerekend is voor 22 maart.

Tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ vormde Djessy nog een setje met Elias, die haar zelfs zijn felbegeerde ketting gaf. De komst van voormalig ‘Temptation Island’-verleidster Yasmine schudde de boel echter zo op dat het helemaal misliep. Al lijkt die ellende allemaal vergeven en vergeten. Zo is Yasmine namelijk een van de eersten om Djessy proficiat te wensen in de commentaarsectie van haar post. Mooi zo!

Echt de ware?

Volledig scherm Kaj Gorgels zal de Nederlandse versie van 'Are You The One' presenteren. © MTV

Afsluiten doen we dan weer met leuk nieuws van MTV. Zij brengen binnenkort namelijk de allereerste Nederlandse versie van het populaire datingprogramma ‘Are You The One?’ in stelling. Host Kaj Gorgels - in een ver verleden nog presentator van ‘Temptation Island VIPS - gaat tien single mannen en tien single vrouwen begeleiden in hun zoektocht naar de perfecte match. Die queeste - die vertrekt vanuit de vraag of je jouw perfecte match zou herkennen als die voor je staat - kan uiteraard alleen slagen tijdens een verblijf in een luxueuze villa op een prachtig eiland. Door middel van opdrachten, de ‘Truth Booth’ en ‘Match Up Ceremonies’ moeten de singles er achter zien te komen wie voor hem of haar door de wetenschap wordt gezien als ideale match. Als de hele groep er tijdens het seizoen in slaagt hun perfecte partner te vinden, gaan ze ook met de prijzenpot van tweehonderdduizend euro aan de haal.

“Ik denk dat dit programma iets extra’s heeft door de toevoeging van het spel-element”, aldus Kaj Gorgels. “Er zijn veel reality- en datingprogramma’s, maar bij ‘Are You The One?’ kan de kijker thuis ook meespelen met het spel, wat echt onderscheidend is. Gaandeweg ga je de koppels in je hoofd vormen en ben je benieuwd of je zelf de perfecte matches kunt raden. Het ‘Match Up’-moment is daarom éxtra spannend, je leeft echt mee als kijker.”

‘Are You The One? De Perfecte Match’ is vanaf zondag 17 oktober om 19u00 te bekijken op MTV.

