REALITYCHECK. Nawel blikt terug op haar ‘Big Brother’-avontuur en ons Delphine is opnieuw single

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Nawel doet haar boekje open

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidate Nawel wist zes keer een nominatie te overleven, maar nummer zeven werd haar fataal. © SBS

Het tweede seizoen van ‘Big Brother’ nadert stilaan z’n ontknoping. Lange tijd leek de Belgische TikTok-ster Nawel een te duchten kandidate voor eindwinst. Zes nominaties weet ze glansrijk te overleven, maar de zevende - waarbij ze tegenover de Nederlandse kandidaat Salar kwam te staan - wordt haar fataal. “Ik heb er enkele heftige weken opzitten”, blikt ze terug in een gesprek met uw favoriete reality queen. “Het is heel intens als je iedere keer opnieuw moet vechten voor je plekje in het huis. Ik had graag de finale gehaald, maar ik ben dankbaar voor het avontuur dat mij werd gegund. Het is de zwaarste, maar ook de mooiste ervaring die ik ooit beleefde. Ik denk dat ik een maand naar een onbewoond eiland moet om te bekomen. Enkel mijn familie mag mee, een berg lekker eten en muziek. Mijn gsm heb ik niet gemist, mijn favoriete nummers daarentegen... (lacht)”

Nawel heeft geen idee waarom ze al vanaf het begin geviseerd werd. “Daar was geen enkele reden toe”, zegt ze. “Naarmate het spel vorderde en ik week na week mocht blijven, denk ik dat ze mij als een té sterke speler zagen. En dus moest ik eruit. Daarnaast denk ik ook dat mijn eerlijkheid me parten heeft gespeeld. Ik ben iemand die altijd zegt wat ze denkt, of daar nu een camera hangt of niet. Dat werd me - helaas - niet iedere keer in dank afgenomen. Of ik daar ook van geschrokken ben? Dat niet. Ik kende die mensen niet voor ik het huis instapte, dus ik wist ook niet hoe ze in de buitenwereld zijn. Alle kandidaten waren daar om een spel te spelen. Bij mijn exit heb ik van alle ex-bewoners berichtjes gehad om me een hart onder de riem te steken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken

Nawel krijgt niet alleen lieve berichtjes van haar realitycollega’s. “Voor iedere gemene opmerking is er iemand die het voor me opneemt of me een lieve DM stuurt”, zegt ze. “Jonge mensen, oude mensen, ... de liefde die ik krijg is hartverwarmend. Het geeft me het gevoel dat ik op een roze wolk zit. Doodvermoeid, maar toch. (lacht)”

Ondanks haar vermoeidheid wil Nawel - die naar eigen zeggen droomt van een deelname aan ‘Expeditie Robinson’ - nog wel haar pronostiek voor de eindwinst delen. “Ik geloof heel sterk in girl power, dus Grace of Nouchine mogen wat mij betreft met de overwinning aan de haal. Nouchine was echt mijn vriendinnetje in het huis, en Grace is ook een topvrouw”, klinkt het. “Als een van de heren moet winnen, mag dat voor mij Salar zijn.”

Ons Delphine is opnieuw single

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Delphine. © Kristof Ghyselinck

Ze leken bij aanvang haast té normaal voor ‘Temptation Island: Love or Leave’, maar al snel verbaasde het Belgische koppel Delphine en Bert vriend en vijand met hun niet-aflatende stroom aan pikante onthullingen. Hun relatie overleefde hun deelname aan het programma niet, waarop ons Delphine in een gesprek met jullie favoriete reality queen ook aangaf dat ze een jaartje single wilde blijven.

De liefde laat zich echter niet regisseren: nadat haar ex-lief Bert met Kelly een nieuwe vriendin vond, schoot Cupido niet veel later ook bij ons Delphine raak. Zo maakte de Belgische realityster op Valentijnsdag bekend dat ze haar hart verloren had aan en zekere Thomas.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Love Reality (@loverealitynl)

Helaas bleek de liefde van korte duur, want ondertussen is ons Delphine opnieuw single. Dat nieuws deelde het tv-gezicht met haar volgers tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories. Over de reden van de breuk zegt ze niets. Wat meteen bewijst dat ons Delphine geleerd heeft dat een rondje moddergooien so last season is.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-kandidate Delphine gaat wederom als single door het leven. © RV

All the single Jimi’s

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Jimi. © SBS

Hij viel tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ als een blok voor ‘gewoon Donna’, maar na de opnames werd het al snel duidelijk dat het liefdessprookje van Jimi en de voormalige ‘Miss België’-finaliste geen toekomst had. Zo vertrok Jimi na de opnames een maand naar Brazilië, het land waar hij z’n roots heeft. Op dat tripje verving hij ‘gewoon Donna’ al snel door een plaatselijke schone. Jimi werd er verliefd op een zekere Maisa Meire, en maakte dat vervolgens wereldkundig via z’n Instagram Stories.

Niet veel later deelde hij ook een foto op z’n reguliere Instagrampagina. Maar wat blijkt? Die is ondertussen alweer verdwenen. En ook op het account van Maisa valt Jimi niet langer te bespeuren. De kans dat hij opnieuw single is, lijkt dus wel héél groot...

Volledig scherm Tijdens 'Temptation Island: Love or Leave' verpande Jimi nog z'n hart aan 'gewoon Donna'. Daarna leerde hij 'gewoon Maisa' kennen, maar die romance lijkt ook alweer voorbij. © RV

Een baby voor Jamy en Dante

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemers Jamy en Dante. © Instagram

‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Jamy, die te zien was in het zesde seizoen van de realityreeks, is zwanger. Dat nieuws maakte Jamy zelf bekend op Instagram. “You make our lives complete”, schrijft ze bij een foto met haar lief Dante, die ze tijdens het MTV-programma leerde kennen. Jamy houdt ook een echo vast, en laat via een hashtag weten dat hun kindje nu al een mirakelbaby is.

Dat kan een verwijzing zijn naar het hobbelige liefdesparcours van het stel. De Nederlandse blondine en haar Belgische lover zijn amper een jaar samen, maar in die periode gingen ze ook al eens een tijdje uit elkaar. Dante insinueerde toen dat Jamy vreemd was gegaan. In ieder geval: ondertussen zijn de twee alweer een hele tijd gelukkig samen, en in juli heeft Dante zijn vriendin zelfs ten huwelijk gevraagd.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝐌𝐓𝐕 - 𝐉𝐀𝐌𝐘 🦋 (@jamybrands)

Ook Dante is in de wolken met het nakende vaderschap. Speciaal voor iedereen die de bovenstaande booschap van z’n verloofde niet snapt, deelt hij nog een extra verduidelijking op z’n Instagrampagina. Merci, en geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MTV - DANTE⚡️ (@dantevermeeren)

Het geneuzel van Yasmine

Volledig scherm Yasmine werd beroemd/berucht dankzij ‘Temptation Island’. © VIJF

Dat verleidster Yasmine uit ‘Temptation Island’, ook bekend van ‘Ex on the Beach’ geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, bewees ze onlangs nog maar eens. De zelfverklaarde ‘psycho queen’ sneerde op haar Instagram Stories naar haar vroegere plastische chirurg. Volgens de realityster is die man namelijk verantwoordelijk voor een mislukte operatie aan haar borsten. Volgens Yasmine waren haar boobies niet symmetrisch, en deden ze bovendien pijn. Inmiddels heeft een andere arts haar probleem opgelost.

“Mijn borsten hadden een complete reconstructie nodig, omdat de vorige dokter in België ze heeft verpest”, stelt Yasmine. “Ik had symmastia (een aandoening die ervoor zorgt dat de huid loslaat van het borstbeen, red.), en mijn borsten zagen er compleet verschillend uit. Ik voelde ook dat er iets niet juist zat. Onlangs hoorde ik van mijn dokter dat mijn implantaat boven de spier zat. Het was ook gedraaid, waardoor ik veel pijn had.” Een andere chirurg heeft orde op zaken gesteld, via een nieuwe operatie. “Ik ben heel blij dat mijn nieuwe dokter het heeft kunnen oplossen, met een deftige reconstructie”, aldus Classy Yassy. “Binnen enkele maanden wordt er nog vet onderaan in mijn borst gespoten, om mijn borsten nog meer symmetrisch te maken.”

Afsluiten doet Yasmine dan weer met een uiterst wijze raad. “Laat vooral nooit je borsten opereren door iemand die gespecialiseerd is in neuzen.” OKURRRRRR!

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Yasmine geeft wijze raad. Of iets dat daarvoor moet doorgaan. © RV

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidaten Tobias en Grace strijden om het laatste plekje in de finale. © SBS

Een nieuwe week betekent ook een nieuw kringetje pechvogels bij ‘Big Brother’. De Belgische kandidaten Kristof en Nouchine zijn al zeker van een finaleplaats, net als de Nederlandse deelnemer Salar. Zijn landgenoten Grace en Tobias - ook wel gekend als love birds en ‘Gracias’ - lopen echter het risico om geëlimineerd te worden. Voor beiden is het de eerste keer dat ze genomineerd zijn. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

De transformatie van Harrie

Volledig scherm Harrie nam deel aan 'Ex On The Beach: Double Dutch'. © MTV

Deelnemen aan een realityprogramma? Dan lijkt het nadien slechts een kwestie van tijd voor je ofwel voor plastische chirurgie gaat, ofwel stevig begint te sporten. Voor zover wij weten ging ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Harrie nog niet onder het mes, maar de Nederlandse dekhengst - een bijnaam die hij kreeg omdat hij tijdens z’n tv-passages duchtig de koffer indook - werkt wel aan z’n looks.

Op Instagram deelde Harrie namelijk twee foto’s: eentje van juli vorig jaar, en eentje van nu. Op de rechtse foto - die van deze maand dateert - is duidelijk te zien dat Harrie heel wat spieren heeft bijgekweekt. Tenzij je die ook kan halen bij de plastisch chirurg natuurlijk...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝐇𝐕𝐊 (@harriesnijders)

