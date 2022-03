REALITYCHECK. Madieke blikt terug op haar kus met Fabrizio en Leen Dendievel heeft iets te vertellen over de finale van ‘Big Brother’

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

1, 2, 3, 4: Madieke!

Volledig scherm Madieke uit 'De Bachelor' © SBS

De strijd om het hart van bachelor Fabrizio is ondertussen in full swing. De Limburgse hartenbreker kuste in ‘De Bachelor’ eerder al met Phaedra, Sanne en Magaux, en sinds woensdag werd ook Madieke aan dat lijstje toegevoegd. De Nederlandse krullenbol zette haar witte roos in, waardoor ze de romantische villadate van Margaux afsnoepte. “Aanvankelijk vond ik het best lastig om die witte roos in te zetten”, vertelt de Nederlandse in een exclusief gesprek met uw favoriete reality queen. “Je wil niemand een date ontzeggen, maar uiteindelijk moest ik op een bepaald moment ook wel mijn kans grijpen. Margaux begreep dat.”

(lees hieronder verder)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waarop Madieke naar de villa van Fabrizio trok, daar getrakteerd werd op een romantische date, én zo ook de vierde vrouw werd die met Fabrizio zoende. Een wending die ze zelf niet had zien aankomen. “Dat gebeurde gewoon vanzelf”, zegt ze. “En geloof me: het is geen straf om met zo’n knappe man te kussen. (lacht) Ik stond er ook niet bij stil dat ik nummer vier was in het rijtje: ik was daar voor mijn eigen avontuur, en het voelde goed. Ik was niet jaloers op de andere dames die al met Fabrizio gekust hadden. Negatieve gevoelens zijn echt niet bevorderlijk als je aan zo’n programma deelneemt. Je weet waar je aan meedoet, en dat zulke dingen kunnen gebeuren. Als je in een club met een jongen zoent, is de kans ook groot dat ie al met iemand anders heeft gekust.”

Tweede kans

Over het vervolg van haar avontuur kan Madieke nog niets kwijt, al wil ze wel benadrukken dat ze geen spijt heeft van haar deelname. “Ik heb er met medekandidate Anna een ontzettend lieve vriendin bij, en ik leerde ook Fabrizio beter kennen”, vertelt Madieke. “Ik heb me ingeschreven op aanraden van mijn tante. Zij vond dat hij een leuke man was voor me, maar ik kende hem niet. Ik heb jarenlang in het buitenland gewoond: zijn hele tv-verleden was me compleet ontgaan. Al had ik hem daar sowieso niet op afgerekend: ik ben van mening dat iedereen recht heeft op een tweede kans.”

“Aanvankelijk had ik geen zin om mee te doen aan een datingshow”, vertelt Madieke nog. “Maar een blik op z’n Instagramprofiel heeft me aangenaam verrast. Vooral het feit dat hij bezig was met mindset, intrigeerde me. Waarop ik me inschreef. Toen ik nog in het buitenland woonde, ben ik heel erg gekwetst in de liefde. Over de precieze details ga ik niet uitweiden, maar die situatie deed me wél beseffen dat het anders moest. Vroeger had ik heel erg het gevoel dat ik iemand anders nodig had om zelf gelukkig te zijn. Maar zo werkt het niet: geluk begint bij jezelf. Sinds dat besef, voelde ik me ook klaar voor een nieuwe liefde. Volgens mij heeft Fabrizio een gelijkaardige kentering meegemaakt in z’n leven. Dus ja, wie weet wat er nog te gebeuren staat? (knipoogt)”

+ stout meisje?

Volledig scherm Madieke uit 'De Bachelor'. © RV

Helaas voor Madieke zorgt haar passage in ‘De Bachelor’ er ook voor dat verschillende juice channels haar verleden uitspitten. Zo stelt Instagramaccount reality.fbi dat Madieke in 2015 de boel belazerde tijdens de Nederlandse realityshow ‘Utopia’. In dat programma verbleef een groep van vijftien mensen permanent op een afgesloten terrein, dat werd uitgerust met camera’s. Een soort van ‘Big Brother’ dus, waarbij de deelnemers voortdurend door de kijkers werden gevolgd. Volgens reality.fbi dook Madieke toen onder een valse naam op in het programma, omdat ze deelnemer Björn wilde versieren. “Toen de productie dat besefte, hebben ze haar de deur gewezen”, klinkt het.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Madieke uit 'De Bachelor' heeft ook een verleden op tv, zo stelt reality.fbi nu... © RV

Uiteraard wilde uw favoriete reality queen weten wat er van dit hele verhaal klopt. En wat blijkt? De versie van Madieke is toch wel héél anders dan wat reality.fbi laat uitschijnen. “Een goede vriendin van mij nam deel aan het programma”, vertelt Madieke. “Iedere kandidaat had op voorhand een lijstje moeten doorgeven van mensen die tot hun inner circle behoorden. Mijn naam stond daar ook op. In de periode dat het programma liep, vertrok ik naar Australië. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om geen afscheid te nemen van haar. Omdat mijn naam gekend was bij de productie, ben ik als iemand anders naar binnen gegaan. Dat is het enige correcte verhaal.”

Rode oortjes met Mattheüs en Deborah

Volledig scherm Mattheüs ('Love Island') en Deborah (‘Ex on the Beach: Double Dutch’) doen nu mee aan 'S*x Tape'. © RV

Zij deed ooit mee aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, hij was dan weer een van de smaakmakers in het tweede seizoen van ‘Love Island’. Deborah Vanlingen en Mattheüs Jonckheere werden nadien een koppel, en zoals dat dan bij realitysterren gaat... Gingen ze op zoek naar hét gepaste programma om beiden hun faam (een beetje) te verlengen. De keuze van het koppel viel op ‘S*x Tape’, een programma op de - gelukkig - Nederlandse zender Discovery+. Daarin geeft voormalig porno-actrice Bobbi Eden slaapkamertips aan de deelnemende koppels. Dat doet ze na het bekijken van zelf opgenomen beelden van de stelletjes.

In de Nederlandse krant 'De Telegraaf’ legt Deborah uit waarom ze graag wilde meedoen aan de show. “Toen ik 19 was, deed ik een uitstrijkje in het ziekenhuis. Daaruit bleek dat ik het humaan papillomavirus heb, beter bekend als HPV”, klinkt het. “Twee jaar geleden heb ik door dat virus baarmoederhalskanker gekregen. Ik moest ervoor behandeld worden, mijn slechte cellen werden weggebrand. Ik ben nu dertig en draag het virus nog altijd bij me. Door mee te doen aan ‘S*x Tape’ wilde ik mensen attent maken op HPV, omdat ik het zelf op mijn 19de helemaal niet kende. Nog een obstakel in ons seksleven waren problemen met anticonceptie. Ik verdraag de pil niet, omdat ik me daar depressief door voelde. Mattheüs vindt condooms juist niet fijn. Die voelen voor hem alsof zijn ’kleine vriend stikt’. Toch gebruikten we condooms, omdat we nog niet klaar waren voor een kind ondanks onze kinderwens. We zagen in het programma onze kans schoon om te polsen voor alternatieven.”

Sinds hun deelname aan het programma, ging het seksleven van het koppel erop vooruit. “Na onze deelname kreeg ons seksleven een aardige boost”, aldus Deborah. “We hebben nu elke dag seks. We moeten wat schade inhalen, omdat Mattheüs en ik net uit een verhuizing komen en weinig tijd voor elkaar hadden. Nu we een huis hebben, is onze volgende grote wens een kindje.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door discovery+ Nederland (@discoveryplusnl) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit zijn de finalisten van ‘Big Brother’

Volledig scherm Salar, Grace en Kristof zijn de drie finalisten van 'Big Brother'. © SBS

De finalisten van ‘Big Brother 2022' zijn bekend. Vlaming Kristof en Nederlanders Grace en Salar strijden nog voor de overwinning. Wie Jill opvolgt, ontdek je morgenavond op Play4 en GoPlay. Spannend!

Voor de Vlaamse Nouchine - die ook dacht dat ze naar de finale ging - zat de strijd er helaas enkele dagen geleden al op. Zij moest, vlak voor het grote slotakkoord, het huis verlaten. “Ik vind het niet zozeer jammer dat ik de finale niet gehaald heb, maar wel dat ik de laatste dagen van het programma moet missen”, aldus Nouchine.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Als het aan Leen ligt...

Volledig scherm Leen Dendievel. © Kristof Ghyselinck

Wie Leen Dendievel volgt op Instagram, weet dat de actrice en schrijfster een grote fan is van ‘Big Brother’. Zo nam ze het eerder al op voor kandidate Nawel, die week na week genomineerd werd door haar medebewoners. En ook nu weer spreekt Leen zich - met het oog op de finale - uit over haar favoriet. Dat blijkt de Nederlandse Grace te zijn, zo vertelt Leen aan haar volgers. “Ik vertel jongeren graag dat waar men begint, niet hetzelfde is als waar men eindigt”, stelt ze. “Deze vrouw (Grace dus, red.) heeft een weg afgelegd om te staan waar ze nu in het leven staat. ‘Big Brother’ betekent iets voor haar.”

Waarop Leen de loftrompet afsteekt over Grace. “Eerlijke vrouw die goed aanvoelt wat waar is, en wat niet. Een vrouw met humor en mensenkennis. De enige vrouw. Haal je stem boven, en laat haar winnen. Het leven is al oneerlijk genoeg bij momenten. Gracias.”

Volledig scherm Leen Dendievel roept op om voor Grace te stemmen. © RV

Merci Streamz, merci!

Volledig scherm De nieuwe deelnemers aan 'Tagmansion'. © Streamz

De realityreeks ‘Tagmansion’ is aan een vierde seizoen toe, en vanaf 30 maart volg je dat op Streamz en Streamz+. Vier nieuwe duo’s die elkaar nog nooit eerder hebben ontmoet, gaan samen op reis. Ze trekken naar het Spaanse Lloret de Mar, voor het feest van hun leven. De villa waar ze verblijven is weliswaar geregeld, maar daar stopt het. Als de duo’s geld willen verdienen om hun reis te bekostigen, moeten ze verschillende opdrachten tot een goed einde brengen. Influencer Jamie-Lee Six - die ook te zien is in ‘De verraders’ - vertelt de kandidaten wat ze juist moeten doen. Of daar ook zoveel krokodillentranen aan te pas komen? We zullen het zien!

Girl power

Volledig scherm Influencer Yentl Keuppens vierde haar dertigste verjaardag, en nodigde ook enkele bekende gezichten uit. Dat leverde een verbroedering - of beter: verzustering - op tussen 'Big Brother'-gezichten Nawel, Jill en Julie. Nawel nam deel aan het meest recente seizoen. Jill won het vorige seizoen, waarin Julie de top zes haalde. © Kristof Ghyselinck

Afsluiten doen we dan weer met een foto waar Leen Dendievel - net als yours truly - ongetwijfeld blij van wordt: ‘Big Brother’-dames Nawel, Jill en Julie op één en dezelfde foto! De drie dames trokken naar het dertigste verjaardagsfeestje van influencer en ‘Pink Ambition’-meisje Yentl Keuppens, en daar werden de vriendschapsbanden flink aangehaald. Zo kan het dus ook!

LEES OOK