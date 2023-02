REALITYCHECK. ‘Love Island’ zorgt voor liefdesnieuws en ook over ‘Big Brother’ valt er veel te vertellen

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

De verrassing van Amandine en Jules

Volledig scherm 'Love Island'-deelnemers Jules en Amandine vormen ondertussen een koppel. © Kristof Ghyselinck

Ze was de enige die voor ‘Love Island’ nog nooit een vriendje had gehad, maar vanaf het begin knetterde het tussen Amandine en Jules. Groot was de verrassing dan ook toen laatstgenoemde na Casa Amor naar de villa terugkeerde met bombshell Lisa aan z’n zijde. Hoewel Amandine aanvankelijk rustig bleef, besliste ze uiteindelijk een dag later om de villa te verlaten. Al liet ze wel de deur op een kier voor Jules. “Als hij mij een bericht zou sturen, zou ik daar vriendelijk op reageren”, vertelde ze eerder al. “Maar hij moet niet denken dat ik hem zomaar ga vergeven: hij moet moeite doen.”

Een strategie die geloond heeft, zo blijkt. Eind augustus vertelden ze bij YouTuber Nick Eshuis al dat ze voor elkaar wilden gaan, en dat bevestigen ze nu. Dat deed het duo tijdens de ‘Love Island Valentine’s Reunion’, die je vanaf vandaag op Streamz kan bekijken. Daar vertelden Amandine en Jules dat ze sinds een paar maanden een koppel vormen. “Jules heeft het wel een paar keer moeten vragen”, aldus de realityster.

Alvast een mooi voorbeeld voor potentiële kandidaten die zich willen inschrijven voor het vierde seizoen. Want jawel, dat komt er. Hip hip rahoe!

Jotti zet de puntjes op de i

Volledig scherm Jotti en Cas wonnen het derde seizoen van 'Love Island', maar hun relatie strandde door zijn bedrog. © Streamz

Ze verliet het derde seizoen van ‘Love Island’ als winnares, aan de zijde van Cas. Maar helaas bleek de romance van voormalig ‘Miss België’-finaliste Jotti na twee maanden alweer voorbij. De reden? De Belgische beauty ontdekte dat haar Nederlandse lief haar allesbehalve trouw was, en stiekem probeerde af te spreken met andere vrouwen - waarop Jotti het contact met Cas verbrak.

Dat bleef ook zo tot aan de ‘Love Island Valentine’s Reunion’, die je vanaf vandaag op Streamz kan bekijken. “Cas heeft maanden niets van zich laten horen, tot bekend raakte dat we deze aflevering gingen maken”, vertelt de ravissante blondine aan uw favoriete reality queen. “Plots kon hij vragen hoe het met me ging, en of we eens konden bellen. Hij wist dat het slecht met me ging, en leek daar eerder geen interesse in te hebben. Op dat moment ging het eindelijk wat beter, en had ik geen zin meer in dat gedoe. Hij kon het eerder niet vragen, maar nu er camera’s aan te pas zouden komen plots wél?”

“Zonder reünie had ik hier geen woorden meer aan vuil gemaakt, en hadden wij elkaar volgens mij ook niet meer gezien. Onze levens thuis zijn enorm verschillend. Ik ben steeds heel duidelijk geweest dat ik niet van liegen of een gebrek respect hou. Toen de juice channels met de verhalen - én bewijzen - over z’n ontrouw kwamen, heb ik hem zelf moeten opbellen. Hij koos voor radiostilte. Ik heb hem vervolgens meerdere kansen gegeven om eerlijk te zijn. Maar toch koos hij om te blijven liegen. Een relatie die gebaseerd is op leugens, daar pas ik voor.”

Toch moesten de twee wel het gesprek aangaan op de reünie. “Ik heb heel lang getwijfeld om te gaan”, zegt Jotti. “Uiteindelijk heb ik het gedaan, omdat er zoveel mensen zouden zijn om wie ik wél geef. Ik hoor een aantal van hen dagelijks, en zij hebben mij écht door die rotperiode gesleurd. Je maakt samen dat avontuur mee, en die hechte band is moeilijk te beschrijven. En over die ontmoeting met Cas: nu kan ik zeggen dat ik best trots ben dat ik zo sterk gebleven ben, maar toen voelde het compleet niet zo. Ik kwam veel later dan de rest toe, en werd overvallen door mijn emoties. Dat begon al toen ik binnenkwam. Iedereen zei ‘hallo’, maar Cas zei ‘dag schat’. In Nederland is dat misschien informeel, maar in België absoluut niet. Ik heb heel lang gezwegen, en hield steeds mijn hand boven zijn hoofd. Er zijn veel dingen gebeurd die eigenlijk niet oké zijn. Ik koos ervoor om dit privé te houden, maar je bent natuurlijk wel vijf weken heel open en puur op tv geweest.”

“Op dat moment besefte ik dat het tijd was dat ik voor mezelf opkwam. Vanaf dan bleven de emoties door me heen razen - waardoor ik achteraf ook niet goed wist hoe en wat. Ik wist eveneens niet mee wat er nu precies gezegd was, en ging opnieuw aan mezelf twijfelen. Het enige dat me wel echt bijgebleven was, en tot op de dag van vandaag nog kwetst: het feit dat hij op een bepaald moment begon te lachen. Ik zat daar niet enkel voor mezelf. Vele jonge meisjes volgen mij, en ik wou laten zien dat dit niet de manier is waarop het hoort te gaan. Jammer genoeg beseft hij volgens mij nog steeds niet wat hij gedaan heeft. Al hoop ik wel dat ik een steun kan zijn voor andere vrouwen.”

“Ik had zo graag gehad dat hij voor een keertje niet zou liegen, en sorry zou zeggen. Maar dat gebeurde niet”, vervolgt Jotti. “Ik moet er mij bij neerleggen dat ik mijn closure niet ga krijgen. Of ja: geen antwoord is ook een antwoord. Maar eerlijk? Ik had niet verwacht dat mij dat zoveel zou doen. Na die opnames heb ik een week ontzettend slecht geslapen. Ondertussen is dit alweer een maand geleden, en kijk ik heel anders naar de reünie. Ik zie nu ook in dat ik beter af ben zonder hem.”

Sindsdien heeft Jotti haar gevoelens een plaatsje kunnen geven, en kijkt ze de toekomst hoopvol tegemoet. “Ik ben ondertussen ook weer aan de slag als model, en ben weer actief op instagram (@jottiverbruggen, red.)”, aldus Jotti. “Daar was ik een tijdje mee gestopt, omdat ik me zo slecht in m’n vel voelde. Ik vind het moeilijk om te posten wanneer het minder gaat - al kreeg ik wel veel steun van mijn volgers. Ik ben ook beginnen te sporten, en heb ervoor gekozen om me af en toe wat eenzaam te voelen - én de pijn echt te voelen. Ik sta nu heel sterk alleen. Of ik ook al opensta voor een nieuwe relatie? Da’s écht een moeilijke vraag. Ik ben er niet naar op zoek, maar wil het ook niet uitsluiten. Sowieso zal een man mij vanaf nu eerst moeten bewijzen dat hij te vertrouwen is. Door het bedrog van Cas kamp ik immers met trust issues. Al was het ook een goede wake-upcall: door die hele situatie ben ik aan mezelf gaan werken, en besef ik nog beter wat voor man ik wil.”

Ondanks de allesbehalve romantische uitkomst, heeft Jotti geen spijt van haar deelname aan ‘Love Island’. “Ik zou het iedereen aanraden”, zegt ze. “Je leert jezelf daar echt kennen, en ik heb daar heel wat nieuwe vrienden gemaakt. Of Cas ooit tot dat cirkeltje zal behoren? Zoals ik tijdens de reünie zei: ik haat hem niet, maar wil me omringen met de juiste personen. Ik hoef hem dus ook niet meer in mijn leven.” BAM.

Jotti: 10

Cas: 0

Een nieuw hoofdstuk voor Fé en Lennert

Volledig scherm Lennert en Fé wonnen het derde seizoen van 'Love Island' net niet, maar zijn wel erg gelukkig bij elkaar. © Streamz

Ze wonnen het derde seizoen van ‘Love Island’ niet, maar tussen finalisten Fé en Lennert zit het wel nog steeds goed. Zo goed zelfs, dat Fé nu Nederland achter zich laat. Want jawel, het koppel gaat samenwonen in België. Dat vertelden ze al in de ‘Love Island Valentine’s Reunion’, die je vanaf vandaag op Streamz kan bekijken. “Het is spannend”, zei Fé daar. “Ik laat alles achter, en dat is een grote stap. Maar ik heb daar wel bewust voor gekozen. Ik hecht niet per se waarde aan de plek waar ik nu woon, en ook qua werk was het voor mij makkelijker.”

Nu is de verhuis ook insta official. “Van de ‘Love Island’-villa naar ons eigen paleisje”, schrijft Fé. “Een nieuw hoofdstuk dat zich zal afspelen in... België! Super excited.”

Geproficiateerd!

Link naar instagram post

Heikki gaat trouwen...

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelnemer Heikki en z'n partner Kaylee. © Kristof Ghyselinck

Heikki nam in 2019 deel aan ‘Temptation Island’ met zijn toenmalige vriendin, ons Milou. Tegen de verwachtingen in wist het koppel ‘de ultieme relatietest’ te doorstaan, maar nadien liep het alsnog mis. Begin 2021 had Heikki duidelijk genoeg van z’n dry spell, en begon hij een relatie met Kaylee.

Enkele maanden geleden kreeg het koppel met Luna al een eerste dochtertje, al willen ze hun band nog verder versterken. Zo ging Heikki namelijk op één knie voor z’n vriendin. “I said yes’, aldus een dolgelukkige Kaylee.

Geproficiateerd!

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelnemer Heikki vroeg z'n vriendin Kaylee ten huwelijk. © Instagram

... En Larissa ook!

Volledig scherm De Belgische Laetitia was in 2018 te zien als verleidster in 'Temptation Island'. © Johan Martens

Ze kon het in 2018 tijdens ‘Temptation Island’ bijzonder goed vinden met Mezdi, maar ondertussen is de Belgische verleidster Laetitia al een hele tijd gelukkig met haar vriendje Yones - een dj die te horen was op Q Downtown. Ondertussen voelt het koppel zich ook klaar om de volgende stap te zetten, zo blijkt. Laetitia deelde namelijk een reeks romantische kiekjes op haar instagramprofiel, waaruit blijkt dat ze op 3 februari ten huwelijk werd gevraagd in Mexico.

Geproficiateerd!

Link naar instagram post

Everyone’s a winner!

Volledig scherm Het 'Big Brother'-logo. © SBS

Dat je een fors geldbedrag kan winnen met ‘Big Brother’? Dat hoeven we je ongetwijfeld niet meer te vertellen. Maar blijkbaar loont het ook om de olympische gedachte - ja, die van ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ - aan te hangen. Zo krijgen de kandidaten per dag een geldsom voor hun medewerking aan de show. Met andere woorden: hoe langer ze in het huis zitten, hoe hoger dat bedrag wordt. Volgens de Belgische website ‘Nieuws 365’ krijgen de deelnemers honderd euro per dag.

Over de precieze vergoeding doet SBS - dat het programma bij ons op de buis brengt - geen uitspraken, al laten ze wel weten dat de kandidaten geld krijgen. “De deelnemers krijgen een dagvergoeding om hun lopende kosten zoals huur en verzekeringen te betalen”, klinkt het. “Ze kunnen voor een lange periode vaak moeilijk - of zelf geen - vakantie nemen.”

En wij maar werken voor onze centjes!

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Rob, Jacqueline en Jason zijn deze week genomineerd. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. Voor de eerste keer dit seizoen zijn dat drie Nederlanders: Jacqueline, Rob en Jason maken immers kans op een exit. Voor Jacqueline is het de eerste keer dat hij in de gevarenzone zit, Rob en Jason maken dat nu beiden voor de derde keer mee - al vroeg Rob vanwege gezondheidsproblemen wel zelf om op hem te stemmen. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

