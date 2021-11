REALITYCHECK. ‘Love Island’-winnares Joan is opnieuw aan het daten en ‘Temptation Island’-verleidster Amber heeft een nieuwe uitdaging

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Love is in the (reality) air

Volledig scherm 'Love Island'-winnares Joan is opnieuw aan het daten, en 't is geen onbekende. © SBS

Ze won het tweede seizoen van ‘Love Island’, maar na een dik jaar kwam in september aan de romance van Joan en Mert een einde. Niet dat Joan lang getreurd heeft: zij is sinds een tijdje aan het daten met Niek Marijnissen, die deelnam aan de Nederlandse versie van ‘De Bachelorette’. De twee leerden elkaar kennen toen ze beiden deelnamen aan de Videoland-spelshow ‘Like Me, I’m Famous’. “Toen haar relatie met Mert op de klippen liep, was ik er als de kippen bij”, aldus Niek in een gesprek met het Nederlandse showbizzprogramma RTL Boulevard. “We hebben het gewoon heel leuk. En we willen er niet meteen een stempel op drukken, maar als het zo doorgaat dan zou het wel in een relatie kunnen uitlopen.”

“Het leuke aan Joan vind ik dat ze echt hilarisch is en ik lekker gek kan doen met haar”, vervolgt hij. “Ik vind het gewoon belangrijk dat je met iemand kan lachen en met haar zou ik wel oud kunnen worden. Ik kan met haar lachend de kist in.”

Geproficiateerd!

Eindelijk weer gelukkig

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Imen. © SBS

Iemand bij wie we ook zeker weten dat er sprake is van ‘vonken en vuur’: Imen, die ook te zien was in het tweede seizoen van ‘Love Island’. Zij kreeg onlangs tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories de vraag of ze ‘al een nieuwe lover’ heeft. Die heeft de Nederlandse schone naar eigen zeggen (nog) niet, al geeft ze wel toe dat ze al een tijdje aan het daten is.

Wie de jongeman in kwestie is, houdt de Nederlandse schone nog even geheim. Al lijkt het maar een kwestie van tijd voor ze zijn identiteit wel met haar volgers deelt. Imen plaatste afgelopen week haar mystery lover immers opnieuw op haar Instagram Stories. En dat kan alleen maar een goed teken zijn, toch?

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Imen. © RV

Al is deze romance haar hoe dan ook gegund na haar dramatische passage tijdens het tweede seizoen van ‘Love Island’. Imen voelde toen vanaf de eerste dag een sterke aantrekkingskracht met de Nederlandse surfer Remco, en na een tijdje leek dat ook wederzijds. Tot Imen, vlak voor de finale, een ijskoude douche over zich heen kreeg. Remco biechtte toen op dat hij al een vriendin had in Nederland. Waarop Imen aangaf dat ze haar geloof in de liefde kwijt was. Dat heeft ze, als we op haar sociale media mogen afgaan, dan toch teruggevonden.

Geproficiateerd!

Oog om oog, Chey om Chey

Volledig scherm Chey nam deel aan het eerste seizoen van 'Love Island', en was ook te zien in 'Celebs Gaan Daten'. © SBS

Ze is een van de knapste realitysterren die wij kennen, maar toch voelt Chey - die we kennen van ‘Love Island’ en ‘Celebs Gaan Daten’ - zich af en toe best onzeker over haar looks. In tegenstelling tot heel wat andere bekende koppen, durft zij het aan om dat te delen met haar Instagramvolgers. Zo heeft Chey het in haar meest recente post over haar aangeboren oogaandoening ptosis. “Als ik moe ben, functioneert mijn linkerooglid niet meer goed en gaat het hangen”, schrijft ze. “Dit is waarom ik graag mijn ogen sluit bij foto’s op evenementen, zodat het niet opvalt... Hoe dan ook: als je met onzekerheden worstelt, weet dan dat je niet de enige bent!”



Twee dingen:

* Tell em girl!

* Iedereen is onzeker, maar in de meeste gevallen is dat totaal niet nodig. Nah!



Amber heeft ambitie. En een kleintje.

Volledig scherm Amber, haar vriend Arda en hun zoontje Amari. © Kristof Ghyselinck

Ze zag de voorbije jaren haar hele leven veranderen, maar een ding bleef stilletjes aan ‘Temptation Island’-verleidster Amber knagen: ze maakte nooit haar middelbare schoolopleiding af. Tot nu, want de Belgische realityster zit opnieuw met haar neus in de studieboeken. “Ik start opnieuw met een opleiding, en wat kijk ik daar naar uit”, klink het. “Ik ben met school gestopt in het laatste jaar middelbaar. Ik moest op dat moment nog maar een tiental maanden op mijn tanden bijten, maar ik kon het niet. Sinds het derde middelbaar ben ik vaak van school en van richting gewisseld, waardoor ik de laatste jaren faalde. Ik wist niet wat ik precies wilde, was op en dus stopte ik maar. Ik denk dat dit moest gebeuren om te staan, waar ik nu sta”, vervolgt ze. “Ik heb veel jobs gehad, maar er zat nooit iets tussen dat ik me mijn hele leven zag doen. Ondertussen ben ik wel gestart met dingen die ik graag doe: mijn eigen webshop, en werken via Instagram.”

Omdat Amber naar eigen zeggen voor beiden wat meer skills kan gebruiken, volgt ze nu een opleiding grafische vormgeving via thuisstudie. “Hier kan ik veel kanten mee op”, klinkt het. “Omdat ik een kleintje heb, - we vermoeden dat het hier over Amari gaat, but who really knows? - is het moeilijk om avondonderwijs te volgen. Vandaar mijn keuze voor een thuisstudie. Op deze manier kan ik super gemakkelijk inplannen wanneer ik studeer, en kan ik er echt tijd voor maken.”

Go Amber!

Ook Jerrell maakt er werk van.

Volledig scherm Big Brother - Jerrel © SBS

‘Temptation Island’-deelneemster Amber is deze week niet de enige die nieuwe vaardigheden wil leren. Ook de controversiële, Nederlandse ‘Big Brother’-kandidaat Jerrel is vastbesloten om zich bij te scholen. “Hoe zeker ik ook ben als het op make-up aankomt, zo onzeker ben ik op het vlak van hairstyling”, schrijft hij.

Waarop Jerrel besliste om te starten met een opleiding tot haarstylist. “Ik heb net mijn eerste les achter de rug, en ik vind het geweldig”, klinkt het. “Ik heb er altijd van gedroomd om een ​​professionele visagist, én haarstylist te worden. Dit brengt me een stap dichter bij mijn droom. Dit heeft me meteen ook doen beseffen dat hard werken loont. Het maakt niet uit wat je dromen zijn, of wie erin gelooft. Zolang je in jezelf gelooft, komen je dromen uit.”

Wij gaan dan heel hard geloven dat we de Lotto winnen. Just saying.

Daar is Sander weer!

Volledig scherm Sander uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' © RV

We hebben hem een tijdje moeten missen in deze rubriek, maar driewerf hoera: ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Sander heeft ein-de-ijk z’n rentree gemaakt. Met een opmerkelijke turn of events zelfs. Zo vertelde Sander midden augustus nog dat hij z’n tattoo ter ere van z’n ex-vriendin Kelly, die aan het eerste seizoen van ‘Love Island’ deelnam, weg wilde laten laseren. Iets dat ondertussen ook (deels) gebeurde, maar niet om de naam van een nieuw vriendinnetje te vereeuwigen. Nee, na een verloren weddenschap met ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-collega Danny prijkt binnen afzienbare tijd diens naam op dat vrijgekomen plekje. Plots lijkt rondlopen met de naam van je ex-vriendin toch iets minder erg, quoi.

Volledig scherm Sander uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' had spijt van één tattoo, maar daar prijkt binnenkort dus een andere naam. © RV

Heet Michelleke strikes again

Volledig scherm Big Brother - Michel © SBS

Afsluiten doen we dan weer met een streepje tijdloze klasse, elegantie en schoonheid. En hoewel deze beschrijving perfect op yours truly van toepassing had kunnen zijn - na een facelift, liposuctie en een drie jaar durend schoonheidsslaapje -, hebben we het dit keer toch over ‘Big Brother’-deelnemer Michel. De Nederlander trakteert z’n Instagramvolgers regelmatig op stijlvolle modellenkiekjes, en da’s met onderstaande beeld niet anders. Voor die prijs krijgen we er zelfs nog een inspirerende quote bij. “Ik val, ik sta op. Ik maak fouten. Ik leef, ik leer”, aldus heet Michelleke. “Ik ben een mens. Ik ben niet perfect, maar ik ben dankbaar.”

Wij ook. En niet zozeer vanwege dat tenenkrommende, ‘spirituele’ tekstje. #sorrynotsorry

