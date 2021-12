REALITYCHECK. ‘Love Island’-gezicht Sebastiana bijt van zich af en ‘Big Brother’-winnares Jill heeft nieuws

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Nog eentje!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Lie. © MTV

Ze werd bekend dankzij haar passages in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en nam later als verleidster ook deel aan ‘Temptation Island VIPS’. Daarbij viel Lie vooral op dankzij haar uitgebreide collectie tattoo’s. Maar wat blijkt? Ondertussen is Lie 26, en heeft de Belgische schone spijt van (een aantal van) haar huidversieringen. Die worden momenteel aangepakt, zo blijkt uit haar Instagram Stories. “Ik ga weliswaar niet al mijn tattoo’s laten weglaseren”, aldus Lie. “And yes, it hurts like a b*tch. De dag erna is je huid ook enorm opgezwollen op de plaatsen waar de laser gebruikt werd.” Afgaande op de beelden die Lie deelde, lijkt ze vooral komaf te willen maken met de prentjes op haar handen.

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Lie. © RV

Lie is niet de eerste ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster die spijt kreeg van haar bonte verzameling kleurplaatjes. Eerder vertelde Yasmine al dat ze haar vele tattoo’s beu was. Of zoals ons bomma zou zeggen: het verstand komt met de jaren.

Nu is het (eindelijk) duidelijk

Volledig scherm Lisa nam deel aan het tweede seizoen van 'Love Island'. © SBS

Tijdens ‘Love Island’ lukte het niet met Giuliano, en nadien waren ook haar romances met ‘Temptation Island’-gezicht Fabrizio en ‘Big Brother’-deelnemer Nick geen succes. Waarop de Belgische Lisa te kennen gaf dat ze geen romance meer wilde beleven met een bekende man. Onlangs leek het erop dat Lisa een onbekende mister right gevonden had. Tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories, insinueerde het Playboymodel immers dat ze een nieuwe lover had.

Maar goed, daar blijkt ondertussen weinig van aan. Tijdens een nieuw vragenrondje gaf Lisa immers te kennen dat ze single is. Wanneer een van haar volgers wil weten of ze aan het daten is, klinkt het immers dat dit niet het geval is. “Ik heb er ook geen behoefte meer aan”, aldus de realityster. Nou, nou...

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lisa is (eindelijk) duidelijk over haar relatiestatus. © RV

Fabrizio toont z’n hart

Volledig scherm Fabrizio is binnenkort te zien in 'De Bachelor'. Voor het zover is, wil hij echter z'n goed hart tonen via een kerstactie. © SBS

Wie het hart van ­Fabrizio verovert in ‘De Bachelor’ zien we pas volgend voorjaar op Play4. Maar dat de overdadig getatoeëerde realityster een groot hart heeft, bewijst hij nu al. Zo is de voormalige ‘Temptation Island’-verleider een actie gestart om centen in te zamelen voor mensen in armoede. “Ik heb dat misschien zelf niet meegemaakt, maar ik geloof dat we allemaal recht hebben op een leuk eindejaar”, aldus Fabrizio op Instagram.

“Ik beschik over iedere basisbehoefte: ik heb een dak boven mijn hoofd, heb stromend/warm water ter beschikking, mijn koelkast is gevuld, de verwarming staat elke dag op, ... Dingen die ik als vanzelfsprekend beschouw, maar dat zijn ze voor een grote groep mensen niet.” Hen wil Fabrizio nu helpen. Zo heeft hij een doneeractie op poten gezet, en gaat hij tattoo’s zetten voor dit goede doel. Daarmee hoopt de Limburger in totaal vijfduizend euro bij elkaar te sprokkelen. Wie wil doneren, kan dat hier doen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sebastiana geeft de haters lik op stuk

Volledig scherm Sebastiana nam deel aan het eerste seizoen van 'Love Island'. © SBS

Ze viel tijdens het eerste seizoen van ‘Love Island’ als een blok voor de charmes van Nederlander Martin, maar helaas: een tweetal maanden nadat het programma afgelopen was, bleek ook het vuur met Sebastiana gedoofd. Sindsdien deelde de Belgische schone haast geen updates over haar liefdesleven, al bracht ze daar afgelopen week wel verandering in. Toen maakte ‘Seba’ aan haar volgers duidelijk dat ze opnieuw een partner heeft.

Helaas werd dat leuke nieuws klaarblijkelijk meteen op heel wat negatieve commentaar onthaald. De reden daarvan lijkt te zijn dat de realityster op haar Instagram Stories aangaf dat ze met haar nieuwe vriend was gaan shoppen. Sebastiana voelde zich dan ook genoodzaakt om haar haters lik op stuk te geven. “Ik krijg heel veel berichten dat mijn nieuwe vriend een sugar daddy is”, schrijft ze. “Ik heb nooit jongens gepost waar ik mee aan het daten was. Ik date niet om te daten, maar om de juiste persoon te vinden en daarmee te trouwen. Het feit dat jullie - een stelletje zielige misgunners - niets beters kunnen zeggen dan dat ik hem gebruik of dat hij een sugar daddy is, bewijst hoe zielig jullie leven is. Mij iets misgunnen gaat jullie niets bijbrengen, rijker of slimmer maken.”

“De meesten onder jullie kennen mij niet”, vervolgt Sebastiana. “Ik laat jullie zien wat ik wil laten zien. Jullie kennen mijn hart niet, en jullie weten niet wat ik voel. Gelieve jullie belachelijke commentaar voor jezelf te houden... Ik ben gelukkiger dan ooit. Ik heb niet alleen mijn persoon gevonden, maar ook mezelf. En luister naar mijn woorden: afgunst is een van de grootste zonden. Als je afgunstig bent, zal God ervoor zorgen dat je nooit krijgt waar je om vraagt.”

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Sebastiana rekent af met de haters. © RV

Oké, oké, oké: het spijt ons.

Chelsy heeft eveneens het een en ander te zeggen...

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': singles Chelsy en Joop vonden de liefde bij elkaar, maar dat bleek van korte duur. © RV

Enkele weken geleden maakten ze hun romance nog wereldkundig, maar vorige week lekte uit dat het sprookhe van ‘Temptation Island: Love or Leave’-singles Chelsy en Joop alweer voorbij was. Het was Joop die het nieuws wereldkundig maakte, en daarbij ook leek te insinueren dat Chelsy hem bedrogen had. “Vertrouw niemand die openheid afdwingt, maar het zelf niet doet”, klonk het onder andere.

Chelsy zweeg sindsdien in alle talen, maar ondertussen heeft ze op haar sociale media toch gereageerd op het einde van Choopsy. “Nadat ik overspoeld werd met berichten, tags en telefoontjes wil ik hier toch kort wat over kwijt”, schreef ze. “We waren nog maar net samen en besloten om een week op reis te gaan, naar de plaats waar ik heb gewoond (Athene, red.). Tijdens deze vakantie is er echter heel veel gebeurd, wat resulteerde in onze breuk. Ik ben van mening dat dit privé is, maar Joop besliste om hier wél dieper op in te gaan.” Waarop Chelsy ook aangeeft dat ze de manier waarop nogal overdreven vond. “Ik snap dat mensen nu vragen hebben en mijn kant willen horen. Joop en ik hebben geen ruzie, en we zijn er voor elkaar. Maar wat mij betreft komt dit niet meer goed. We blijven wel vrienden, en wensen elkaar het beste.”

Spijt komt na de zonde

Joop sloeg ondertussen trouwens mea culpa voor z’n eerdere gedrag. Dat deed hij via een post op z’n Instagram Stories. “Ik was heartbroken en wilde mijn verhaal graag zo luchtig mogelijk uitleggen”, aldus Joop. “Respect in een relatie komt echter van twee kanten. Ik denk dat wij beiden moeten leren hoe we elkaar gekwetst hebben, door dat op een andere manier te uiten... Mijn excuses voor mijn eerdere online post, Chelsy. Ik had niet voor jou mogen bepalen waar de grens ligt tussen wat privé en publiek is. Ik had moeten nadenken voor ik handelde.”

Dat weten we dan ook weeral!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Joop excuseert zich voor #dramaisotacrime © RV

Jill? Die weet wat ze wil!

Volledig scherm 'Big Brother'-winnares Jill. © kristof ghyselinck

Ze staat op Instagram bekend als een voorvechtster van #BodyPositivity, en ook nu weer voegt ‘Big Brother’-winnares Jill de daad bij het woord. Dat doet ze deze keer niet met een inspirerende foto op Instagram, maar wel via een eerste eigen kledingcollectie. Die luistert naar de naam ‘Pinned By K X JILL’. “Ik ben hier al maanden mee bezig”, aldus de Nederlandse. “Ik vind het belangrijk dat een vrouw zich goed voelt, op ieder moment. Vanbinnen én vanbuiten. Mijn lijn gaat hier zeker bij helpen.” Wij zijn benieuwd...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝒥𝒾𝓁𝓁 𝒢𝑜𝑒𝒹𝑒 (@jillgoede_) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Allen daarheen

Volledig scherm Freya Poppe. © PN

Afsluiten doen we dit keer met modenieuws. Vorige week kon je namelijk in deze realitycheck nog lezen dat ‘Pink Ambition’-gezicht Freya Poppe - het brein achter modemerk Tutu Chic - haar allereerste pop-up zou openen in outletshopping Maasmechelen Village. Ondertussen is haar boetiekje open, en kan je er nog tot 24 december terecht. Ondertussen bracht Valerie De Booser al een bezoekje, net als ‘Pink Ambition’-collega Jill De Greef.

Wie zelf wil ontdekken wat Freya aanbiedt: haar pop-up is telkens vanaf tien uur geopend, en sluit - afhankelijk van de dag - om 19 of 20 uur. “Naast mijn kledij vind je hier ook de slaapartikelen van mijn beddenlijn ‘Tutu Dors’, en de ‘Tutu Chic’-gin”, aldus de onderneemster. Voor ieder wat wils, met andere woorden.

Volledig scherm Wanneer de 'pink ambition' echt torenhoog is... © RV

