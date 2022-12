REALITYCHECK. ‘Love Island’-deelneemster Imen kan haar geluk niet op en Ronny Retro moet iets vertellen

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Ronny Retro organiseert ‘Bal Amical’

Volledig scherm Ronny Retro/Nick Kraft. © RV/Photonews

Na z’n passage in het ‘Big Brother’-huis, z’n aanval op de hitlijsten met ‘Zuipte Wa Teveel’, een gesmaakte dj-set op Tomorrowland afgelopen zomer én een eigen biertje, schakelt Ronny Retro - het muzikale alter ego van Nick Kraft - een versnelling hoger. Met een eigen bal, op 29 april in de Antwerpse Lotto Arena. Een revanche voor ‘Ronny Retro’s Niefjaarsbal’, dat gepland stond op 1 januari 2022 - maar vanwege corona niet kon doorgaan. “Mijn alterego dacht aanvankelijk om z’n Niefjaarsbal naar 2023 te verplaatsen”, legt Nick uit. “Maar dat mocht niet van zijn madam. Hij moet thuisblijven, samen met z’n schoonmoeder. Maar hij wilde wel nog steeds in de Lotto Arena spelen. Voor Ronny heeft die zaal een serieuze fascinatie: als hij vanuit z’n woning in Merksem dor het raam kijkt, ziet hij ze staan. En dus is er beslist om de show te verplaatsen naar eind april.”

Dat bleek een goede keuze, want ondertussen zijn er al flink wat kaarten verkocht, en dat aantal zal alleen maar toenemen. De voorbije week maakte Nick - met uitzondering van één special guest - immers ook de line-up van z’n feest bekend. Wat daarbij opvalt: ook z’n ‘Big Brother’-maatje Matt kreeg een plek op de affiche. “Ik ken hem goed, en ik weet wat hij kan”, klinkt het. “Zijn muziek past binnen het concept, waardoor ik hem een plaatsje op de line-up gun. Matt kijkt er alvast erg naar uit. Win-win!”

Voor het zover is, heeft Nick/Ronny Retro nog enkele dingen om naar uit te kijken. Zo brengt Nick binnenkort twee solonummers uit, en heeft hij een drukke concert agenda met Lowriderz (het hardstyleduo waar hij deel van uitmaakt, red.). En als Ronny Retro speelt hij begin april op het Rebirth Festival, in het Noord-Brabantse Haaren. “Er zijn in het verleden al wel shows geweest in Nederland, maar dat telde niet echt”, klinkt het. “Dat was telkens net over de grens, waardoor er ook veel Belgen waren. Ik heb totaal geen idee hoe een Antwerpse trouwfeest-dj gaat onthaald worden door onze Noorderburen. Het is een beetje zoals Helmut Lotti: Ronny goes international. Misschien moet ik stilletjes aan ook een tournee in Zuid-Afrika plannen. (lacht)”

Ronny Retro’s Bal Amical gaat door op 29 april 2023 in de Lotto Arena. Meer info en tickets via ronnyretro.be

Sanne blikt terug op ‘De Bachelor’

Volledig scherm De Nederlandse Sanne schopte het tot in de top drie van 'De Bachelor'. © SBS

Ze was een van de dames die het hart van Fabrizio op hol liet slaan tijdens ‘De Bachelor’, maar de Nederlandse Sanne hield an haar deelname geen relatie over met de realityster. In een gesprek met het Nederlandse blad VROUW blikt de Amsterdamse schone nu terug op het programma. “Ik heb het onwijs leuk gehad met Fabrizio, maar alle poespas eromheen vond ik vreselijk”, vertelt ze. “De meeste vrouwen in dat huis waren niet mijn type mens, en het is ook niks voor mij om zo achter een man aan te lopen. Wat je niet op tv zag, is dat er veel jaloezie en schijnheiligheid was. De meisjes die lief overkwamen, waren in werkelijkheid best achterbaks of hadden een dubbele agenda.”

Dat mocht Sanne ook zelf ondervinden. Zo vertelde medekandidate Vanessa aan Fabrizio dat Sanne een alcoholprobleem heeft. “Totale onzin, ik drink misschien één of twee keer in de week”, verduidelijkt Sanne. “Fabrizio vertelde later dat hij dit wel had laten meespelen in zijn keuze.”

Auwtch.

Vanessa is weer single?

Volledig scherm Vanessa nam deel aan 'De Bachelor'. © SBS

Over Vanessa gesproken: eind oktober kon je in deze rubriek nog lezen dat de Belgische mindcoach - jup, da’s nog steeds een beroep blijkbaar - verliefd was. Maar helaas: Vanessa lijkt opnieuw single. Haar profielfoto op Instagram is terug eentje waar ze alleen op staat, en de verwijzing naar haar geliefde in haar bio is eveneens verdwenen. En om het allemaal nog wat erger te maken, is ze en passant ook nog wat volgers kwijtgespeeld.

Gelukkig leeft Vanessa in een universum dat antwoordt op wat ze gelooft, dus kan ze zich voor 2023 wel een nieuwe partner én wat verse fans wensen. Toch? TOCH?

Volledig scherm 'De Bachelor'-kandidate Vanessa lijkt weer single. © Instagram

Volledig scherm Zo zag het profiel van Vanessa er enkele maanden geleden uit... © RV

Imen is eindelijk gelukkig...

Volledig scherm Imen was te zien in het tweede en derde seizoen van 'Love Island'. © SBS

Dan vergaat het ‘Love Island’-deelneemster Imen een stuk beter. Ze vertelde nog maar pas dat ze een nieuwe vriend heeft, maar de Nederlandse is wel al heel zeker van haar nieuwe lover. “Ik ben nu verliefd en het voelt goed”, vertelde ze aan RTL Boulevard. “Het is allemaal heel spannend en pril, dus ik kijk wel waar het naartoe gaat. Ik hoop op een mooie toekomst samen. Ik wil heel graag huisje-boompje-beestje en ik denk wel dat hij stiekem de persoon is met wie ik dat kan doen.”

Hoe de jongeman heet, houdt Imen nog even geheim. Al is het haar hoe dan ook gegund na haar dramatische passage tijdens het tweede seizoen van ‘Love Island’. Imen voelde toen vanaf de eerste dag een sterke aantrekkingskracht met de Nederlandse surfer Remco, en na een tijdje leek dat ook wederzijds. Tot Imen vlak voor de finale een koude douche over zich heen kreeg. Remco biechtte toen op dat hij al een vriendin had in Nederland. Waarop Imen toegaf dat ze haar geloof in de liefde kwijt was, en dat het nog wel een tijdje zou duren voor ze haar hart weer wilde openstellen.

In het meest recente seizoen van ‘Love Island’ probeerde ze dat, en voelde Imen een voorzichtige klik met Nederlander Nathan. Een relatie ontstond er echter niet. “We hebben het een kans gegeven, maar later werd duidelijk dat het niets ging worden”, aldus Imen. Met haar nieuwe vriend lijkt het voor Imen dus eindelijk wél prijs. “Hij is de liefde van mijn leven”, klinkt het zelfs op TikTok. Nou nou...

... En Amy precies ook!

Volledig scherm 'Big Brother':bewoner Amy (BE). © SBS

Ze viel vorig jaar als derde af tijdens ‘Big Brother’, en dus moest de Gentse Amy zonder geldprijs het huis verlaten. Een relatie - zoals dat bij Vera en Dimitri wél het geval was - hield de single lady eveneens niet over aan haar passage. Al lijkt er op dat laatste vlak ondertussen toch het een en ander gewijzigd voor de blondine. Zo heeft Amy, die eerder ook deelnam aan ‘Vakantiehuis for life’, sinds kort de letter ‘M’ in haar Instagrambio staan. En jawel, daar staat ook een hartje bij.

Tell us girl!

Volledig scherm 'Big Brother'-deelneemster Amy lijkt verliefd. © RV

#ThrowBackFriday

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Raphaëlla. © SBS

Ze was twee keer te zien in ‘Love Island’, en daar wist Raphaëlla Deuringer flink wat indruk te maken met haar knappe looks. En die heeft de voormalige ‘Miss België’-finaliste altijd al gehad, zo blijkt. Op haar Instagram Stories deelde Raphie een foto van enkele jaren geleden, toen ze zestien was. Some girls have all the luck...

Volledig scherm Raphaëlla Deuringer toen ze zestien jaar oud was. © RV

Daar is ze weer...

Volledig scherm Stephanie Matto © RV

De laatste realitycheck van 2022 sluiten we af met - ahum - luchtig nieuws vanuit the US of A. Daar laat Stephanie Matto, die te zien was in het zesde seizoen van ‘90 Day Fiancé: Before the 90 Days’, weer van zich spreken. Stephanie - die indertijd een koppel vormde met de Australische Erika - verkoopt namelijk opnieuw haar scheten. Jawel, u leest dat goed.

Een tijdje terug moest Matto - die daar naar eigen zeggen zo’n vijftigduizend dollar per wek verdiende - nochtans stoppen met die bezigheid. Aanhoudende ‘gaspijnen’ bleken daarvan de oorzaak. Maar die heeft ze nu dus onder controle. “Ik ben weer helemaal terug”, zegt ze. Voor wie het zich afvraagt: Matto is ook dezelfde vrouw die haar borstzweet verpatst, en daar zo’n vijfduizend dollar per week mee vangt.

En wij maar écht werken voor onze centjes...

