REALITYCHECK. Liefdesbreuk voor ‘Love Island’-gezicht Imen en dit moet je weten over ‘Big Brother’

Imen is weer single

Volledig scherm Imen nam deel aan het tweede seizoen van ‘Love Island’. © SBS

Ze leek zielsgelukkig met haar nieuwe liefde Sam, maar helaas: iets meer dan twee maanden nadat die jongeman op haar sociale mediakanalen opdook, is de relatie van ‘Love Island’-deelneemster Imen alweer voorbij. Dat maakte de Nederlandse realityster zelf bekend op haar Instagram Stories. “Ik wil jullie bij deze laten weten dat Sam en ik niet meer samen zijn”, schrijft ze aan haar volgers. “Er is geen ruzie of haat. We gingen al een tijdje met elkaar, maar we zijn er toch achter gekomen dat we niet bij elkaar passen. Verder wens ik Sam alle liefde en geluk van de wereld toe.”

Een bittere pil voor Imen, die ook tijdens het tweede seizoen van ‘Love Island’ met een gebroken hart achterbleef. Imen voelde toen vanaf de eerste dag een sterke aantrekkingskracht met de Nederlandse surfer Remco, en na een tijdje leek dat ook wederzijds. Tot Imen vlak voor de finale een koude douche over zich heen kreeg. Remco biechtte toen op dat hij al een vriendin had in Nederland. Waarop Imen toegaf dat ze haar geloof in de liefde kwijt was, en dat het nog wel een tijdje zou duren voor ze haar hart weer wilde openstellen. “Ik ga niet meer de fout maken om voor iemand te kiezen die z’n gevoelens niet op orde heeft”, vertelde ze na haar exit in een gesprek met weekblad TV Familie. “De man die mij wil veroveren, zal voor de volle honderd procent voor mij moeten gaan.”

Drie keer is scheepsrecht zeker?

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Imen is weer single. © RV

Een katoenen jubileum!

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelneemster Milou. © SBS

Ze nam met haar toenmalige vriend Heikki deel aan ‘Temptation Island’ en ze overleefden de ultieme relatietest zonder noemenswaardige problemen, maar niet veel later gingen de Nederlandse Milou en haar Belgische vriend Heikki alsnog uit elkaar. De gevoelens bij Milou waren verdwenen, al bleef Heikki hopen op een verzoening. Die kwam er uiteindelijk nog enkele keren, maar in mei 2020 ging het stel definitief uit elkaar.

Niet dat ons Milouke daar lang over getreurd heeft. Begin 2021 raakte immers bekend dat de blondine een nieuwe vriend had. Ze viel voor de charmes van Martijn van Leeuwen, een student international business en tevens een succesvol karter. Na een jaar zijn de twee nog steeds zielsgelukkig met elkaar, en dat toont de Nederlandse graag aan de buitenwereld. “Ik ben klaar voor meerdere jaren met jou”, klinkt het op Instagram. Vinden we leuk!

Jill versus verwachtingen: a true story.

Volledig scherm Jill Cnudde was te zien in 'Jonge Wolven', een realityreeks die jonge ondernemers volgt. © VTM

Ze liet zich in ‘Jonge Wolven’ opmerken als een vrouw die erg begaan is met gezonde voeding, en daar leek haast automatisch een streefgewicht bij te horen. Tijdens een recente Q&A op haar Instagram Stories doorprikt onderneemster Jill Cnudde echter dat idee. “Ik heb niet echt een ‘ideaal gewicht’; het is hoe ik me voel”, schrijft ze. “Ik zeg altijd tegen mijn klantjes dat ze niet te hard mogen focussen op dat cijfertje op de weegschaal, en dat ze moeten kijken naar wat ze zelf mooi vinden... Het is niet omdat je vijftig kilo weegt dat je dan het ideale gewicht hebt. Of dat je te dik bent wanneer je zeventig of tachtig kilo weegt. Dat wordt door veel mensen fout begrepen.”

Waarna Jill aangeeft dat ze af en toe wel een bepaalde druk voelt om er slank en strak uit te zien. “Voor mij persoonlijk is een gezonde meid zijn mijn voornaamste prioriteit”, stelt ze. “Maar ik moet zeggen: met mijn job - en zeker met de naam ‘Bikinibody’ - ligt er soms een soort druk op me... Ik ben een levensgenieter die er graag goed uitziet, zonder dat ik allerlei dingen dan niet meer mag... Live life to the fullest, pas hier en daar wat dingen aan en doe af en toe een cleanse om je lichaam een boost te geven.” Dat weten we dan ook weer.

Volledig scherm Jill Cnudde geeft toe dat ze soms de druk voelt om er goed uit te zien. © RV

Boeleke, boeleke, boeleke...

Volledig scherm Chiara nam deel aan 'Temptation Island' en 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © MTV

Ze nam in het verleden deel aan ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the beach: Double Dutch’, maar tegenwoordig ziet het leven van Chiara Creemers er een stuk anders uit. De realityster en haar vriend Robbert worden namelijk binnen afzienbare tijd ouders van een zoontje. Tijdens een Q&A-sessie op Instagram Stories beantwoordde de brunette enkele vragen over haar zwangerschap. Zo vertelde Chiara onder andere dat ze uitgerekend is voor 3 februari, maar dat ze hoopt dat haar baby’tje op 22 januari of 2 februari geboren wordt. “Ik heb hier geen speciale reden voor, ik vind dat gewoon mooie datums”, klinkt het.

Wanneer een van haar volgers haar vraagt waar ze het moeilijk mee heeft tijdens haar zwangerschap, toont Chiara zich heel eerlijk. Zo geeft de realityster - die niet van plan is om borstvoeding te geven om af te vallen - toe dat haar zwangere lijf aanpassen was. “Ik had het moeilijk met foto’s van vroeger, waarop ik zag hoe mager ik was. Ik heb dat ‘dikker worden’ echt moeten accepteren”, zegt ze. Chiara kijkt naar eigen zeggen uit naar de bevalling, al geeft ze aan dat ze niet te klagen heeft over haar zwangerschap. “Ik was zelfs nooit grumpy. Robbert vindt me superaangenaam nu”, lacht ze.

Volledig scherm Voormalig 'Temptation Island'-verleidster Chiara geeft wat info over haar zwangerschap. En wie een bril draagt/goede ogen heeft, kan dit lezen! © RV

Zou het?

Volledig scherm Leon Verdonschot wordt genoemd als de nieuwe - en lichtjes gehate - stem van 'Big Brother'. © VRT

Het gloednieuwe seizoen van ‘Big Brother’ is nog maar pas gestart, maar kijkers van de realityreeks hebben nu al reden tot klagen. Niet zozeer over de kersverse bewoners, maar wél over de stem van ‘Big Brother’. Vorig seizoen was dat nog de Belgische (stem)acteur Jeroen Medaer, maar deze keer werd voor een nieuwe stem gekozen. Tot groot ongenoegen van het kijkerspubliek. Zij ergeren zich rot aan de onverstaanbare klanken, en vragen zich dan ook af welke onverlaat achter de microfoon schuilgaat.

Instagramaccount ‘reality.fbi’ denkt nu het antwoord te weten: zij wijzen met het vingertje naar de Limburgse journalist/schrijver/presentator Leon Verdonschot. Hij presenteerde in 2008 samen met Jan Leyers het literaire programma ‘Iets met boeken’, en zou nu dus ‘iets met stemvervormers’ doen. Verder meent ‘reality.fbi’ dat Leon misschien binnenkort vervangen wordt door een voice-over zonder accent. Of dat klopt of niet, kunnen we helaas niet zeggen. Navraag bij SBS maakte ons alvast niets wijzer. De zendergroep laat namelijk weten dat ze hier geen uitspraken over doet. Waarschijnlijk waren de stemvervormers op.

Volledig scherm Volgens instagramaccount 'reality.fbi' zou Leon Verdonschot de stem zijn van 'Big Brother'. © RV

Nomineren, nomineren, wie z’n best doet zal het leren...

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Sercan en Kristof. Een van beiden moet zaterdag als eerste het huis verlaten. © SBS

Ze zitten amper een week in het ‘Big Brother’-huis, maar morgenavond moet één van de deelnemers alweer z’n koffers pakken. Het wordt hoe dan ook een Vlaamse bewoner. Zowel avonturier Sercan (28) als schlagerzanger Kristof Carpentier (30) wisten - helaas voor hen - weinig indruk te maken op hun medekandidaten. De kijker krijgt nu tot morgenavond om te beslissen wie zijn verblijf mag verlengen.

Bij de bekendmaking van de nominaties liep er trouwens een en ander mis met de klank. Hierdoor kregen Sercan en Kristof eventjes uitstel van executie. “De nominatieronde werd hierdoor inderdaad even stilgelegd”, klinkt het bij SBS. “De bewoners werden meteen op de hoogte gebracht van de situatie, en de bekendmaking werd - na het oplossen van de technische problemen - snel hervat.”

Goed geprot

Volledig scherm Stephanie Matto © RV

Afsluiten doen we deze week met een bericht waarvan we niet eens zelf kunnen geloven dat we het typen. Met (stank voor) dank aan Stephanie Matto, die te zien was in het zesde seizoen van ‘90 Day Fiancé: Before the 90 Days’. Stephanie vormde toen een koppel met de Australische Erika, maar hun relatie bleek niet het gedroomde sprookje. Door haar passage in de TLC-reeks, werd Stephanie wel behoorlijk bekend. Dat loonde zich blijkbaar ook op de meest vreemde manieren. Zo verdiende de realityster zo’n vijftigduizend dollar per week door - we verzinnen dit écht niet - scheetjes in een fles te verkopen. Aan duizend dollar per potje.

Een lucratieve bezigheid, maar de protput is er helaas mee gestopt. “Ik werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis”, verklaart Matto haar beslissing. “Ik dacht dat ik een beroerte had, en dat mijn laatste uur geslagen had. Dat klinkt heel dramatisch, maar ik overdrijf niet. Eenmaal in het ziekenhuis vertelden de dokters me dat ik geen beroerte of een hartaanval had, maar dat ik zeer intense ‘gaspijnen’ had. De schuld van mijn job, waarvoor ik veel gasopwekkende bonen en eieren eet. Ik kreeg het advies om mijn dieet te veranderen, en gasonderdrukkende medicatie te nemen. Hierdoor moet ik mijn bedrijf stopzetten.” Da’s bescheten.

