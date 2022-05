REALITYCHECK. Kelly verhuist van ‘Love Island’ naar een écht eiland en ‘Big Brother’-deelnemer Dimitri heeft een nieuwe vriendin

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Dimi is (opnieuw) van’t straat

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Dimitri heeft een nieuwe vriendin. © RV

Hij vormde tijdens ‘Big Brother’ nog een koppel met medekandidate Vera, maar helaas: een dag na de finale besliste ‘VIMI’ om een streep te trekken onder hun romance. Niet dat Dimitri daar lang om getreurd heeft. De Belgische realityster heeft met Cleo immers een nieuwe vriendin.

Dat nieuws maakte Dimitri zelf bekend op Instagram. “Toen ik je pas ontmoette, wist ik niet hoe belangrijk je voor me zou worden”, pende hij bij een foto van hen beiden. Grappig detail: Dimitri leerde de 21-jarige studente rechtspraktijk een drietal maanden geleden kennen, toen Cleo - als fan - op de foto ging met Dimi en z’n ‘Big Brother’-collega Peter. Nooit gedacht dat je met fangirlen effectief een lief kan vinden!

Ook ons Delphine is weer verliefd

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-kandidate Delphine heeft een nieuwe vriend. © Kristof Ghyselinck

Ze zorgde samen met Bert voor een spraakmakende passage bij ‘Temptation Island: Love or Leave’, maar voor de romance van ons Delphine bleek haar deelname wel nefast. Het tweetal overleefde ‘de ultieme relatietest’ niet, en nadien kreeg Bert al snel iets met Kelly. Afgelopen februari leek ook ons Delphine weer gelukkig, en maakte ze haar relatie met Thomas wereldkundig. Die bleek echter van korte duur. Amper een maand later vertelde ons Delphine - tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories - dat ze opnieuw single was.

Maar goed: dit keer hoefde ons Delphine niet al te lang te treuren. Zo heeft ze opnieuw de liefde gevonden, bij een zekere Ruben. Ons Delphine maakte de relatie meteen insta official door onderstaande foto te delen. “Zo gek op jou”, schrijft ze erbij. Of dat deze keer zonder tracking app is? Daarop moeten we (voorlopig) het antwoord schuldig blijven...

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Delphine heeft een nieuwe vriend, Ruben. © RV

De schrik van Sem

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': kandidate Sem. © RV

Een avondje uit ontaardde voor ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-kandidate Sem onlangs in een ware nachtmerrie. Iemand deed iets in haar drankje, waarop de Nederlandse naar het ziekenhuis moest. Dat heftige verhaal deelde de Nederlandse op haar Instagram Stories. “Aan de klootzak die iets in mijn drankje heeft gedaan: Ja, ik ben er flink ziek van”, klinkt het. “En ja, ik moest naar de spoedpost. En ja, ik voelde me heel erg slecht. Ik hoop dat dit je doel was, en jij je goed voelt nu.”

Waarop Sem haar volgers waarschuwt: “Lieve mensen, let alsjeblieft heel goed op je drankjes! Het is zo 1, 2,3 gedaan. Zonder dat je iets doorhebt. Ik ben er redelijk goed vanaf gekomen, op het mega ziek zijn en ieder uur overgeven na. Jason (haar vriend, red.) was gelukkig bij me.”

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Sem haar drankje werd gespiked. © RV

Een nieuwe job voor Danny

Volledig scherm Danny nam deel aan 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Hij verloor tijdens een motorongeluk een been, maar dat hield de Nederlandse spierbundel Danny niet tegen om deel te nemen aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Danny genoot nadien volop van de celebritystatus die hij gekregen had, maar sinds een tijdje is Danny 2.0 een feit.

Zo heeft hij sinds een tijdje met Debbie niet alleen een nieuwe vriendin, sinds kort heeft Danny ook een nieuwe job. De Nederlandse kleurplaat is namelijk - verrassing, verrassing - tatoeëerder. Dat nieuws deelde hij, zoals het een echte realityster betaamt, op Instagram. “Choose a job you love and you will never have to work a day in your life”, schrijft hij bij een beeldje waarop hij aan het werk is. “Soms moeten dingen zo lopen. Door mijn motorongeluk kon ik mijn vorige job niet meer uitoefenen. Nu leer ik sinds een tijdje tatoeëren. Iets wat al heel mijn leven een passie is.”

Sidder en beef, Fabri!

Eten is weten.

Volledig scherm Jørney en Odim uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Ze namen deel aan het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en bezegelden hun liefde zelfs met een dochtertje, maar ondertussen is het over en uit tussen Jørney en Odim.

Maaaaaaaaaaar... die relatiestatus dat levert wél goede tv op. Zo zijn Jørney en Odim namelijk te zien in de eerste aflevering van het tweede seizoen van ‘Eating With My Ex’, op Discovery+. Voor wie niet helemaal mee is: voormalige koppels werken zich dan door een maaltijd, waarbij ze ondertussen vragen moeten beantwoorden. En hoewel de reeks enkel in Nederland te bekijken is, kon jullie favoriete reality queen wel het een en ander achterhalen over het gesprek tussen Jørney en Odim. Daarbij neemt Jørney het Odim vooral kwalijk dat hij regelmatig vreemd ging tijdens hun relatie. “Hij ging in de club voor een knakworstje, terwijl hij thuis een lekker biefstukje had liggen”, stelt de Nederlandse. De blondine benadrukt ook dat “Odim nergens anders iemand als haar gaat vinden”, en dat er heel wat water naar de zee moet vloeien voor ze haar ex opnieuw in haar hart kan sluiten. “Het is jammer dat het zo gelopen is”, zegt ze.

Odim begrijpt dat Jørney niet blij is met dat veelvuldige bedrog, maar vraagt om begrip. Zo is arme Odim namelijk verstrikt geraakt in de netten van enkele duivelse vrouwen. “Zij wisten ook wel dat ik bij jou was”, klinkt het. “Bovendien veranderde je ook heel erg door de zwangerschap. Je was al heel snel op je tenen getrapt. Als ik een foto van een meisje likete, werd het gelijk de derde wereldoorlog. Door mijn angst daarvoor werd in een sneaky boy.” Waarop Odim vervolgens aan Jørney duidelijk maakt dat hij haar wil terugwinnen. “Ik heb één missie: mijn gezien terugwinnen”, klinkt het.

Als laatste vraag tijdens het etentje krijgt het duo de vraag wat Odim moet doen om het terug goed te maken. Jørney: “Je hoeft voor mij niet te veranderen. Diep vanbinnen wil ik je wel terug, maar of ik het ook kán weet ik niet. Dat kan ik niet beloven. Als het écht zo is wat Odim zegt - dat hij papa wil zijn en op hetzelfde denklevel als ik zit... Misschien kunnen we dan weer een gezinnetje worden, en kunnen we nog een tweede en derde kindje nemen. Maar dan moet ik wel de garantie hebben dat je de discipline hebt om het vol te houden. Of het ooit nog goedkomt? De tijd zal het leren.” De Belgische realitydeelnemer hoop alvast dat Jørney terugkeert. “Het is nooit te laat”, klinkt het. “Ik heb een trammetje gemist, maar er komt nog een volgende halte. Dus ik kan nu de taxi pakken tot aan die halte, en daar alsnog instappen.”

Blijkbaar is Jørney gezwicht voor de smeekbedes van Odim. Zo viel in de aftiteling namelijk te lezen dat de twee een gezinsvakantie plannen, en dat ze opnieuw samen willen wonen. Als iemand een voorbeeld zoekt om toxisch te definiëren, zijn deze twee een uitstekende keuze...

De switch van Kelly

Volledig scherm Kelly uit het eerste seizoen van 'Love Island'. © RV

Kelly wist tijdens het eerste seizoen van ‘Love Island’ het hart van Matthy te veroveren, maar een tijdje na het programma gingen de Nederlandse dj en de hostess helaas uit elkaar. Kelly verwerkte dat verdriet aanvankelijk door een uiterst lucratieve carrière te starten op OnlyFans. Daar heeft ze nu schijnbaar een streep onder getrokken, om zich volop te focussen op haar nieuwe leven... Op Ibiza. “Het seizoen gaat hier weer bijna beginnen, en daar heb ik - net als jullie - super veel zin in”, klinkt het. Kelly woont er op een appartement in het centrum, en daar is ze ontzettend trots op. “Ik heb het toch maar even geflikt, all by myself. Ik ben het afgelopen half jaar bezig geweest met super leuke projecten hier en deze gaan allemaal live in april/mei.”

Haar eerste project is ondertussen gekend: zo gaat Kelly mee hikes organiseren, waarbij je de mooiste plekjes van het Spaanse eiland ontdekt. ‘Love Island’-collega Aleksandra is alvast enthousiast: “Ik wil asap mee”, stelt ze.

Hola Pola Chey

Volledig scherm Chey nam deel aan het eerste seizoen van 'Love Island'. © SBS

Afsluiten doen we deze week met Chey, die deelnam aan het eerste seizoen van ‘Love Island’ en nadien ook (vergeefs) de liefde zocht tijdens ‘celebs gaan daten’. Wij wisten niet dat het in Nederland een stuk warmer is dan in België, maar blijkbaar is dat wél het geval. En dus speelde het model al haar kleren uit, met onderstaand zwart-wit kiekje als resultaat. Doet ze goed!

