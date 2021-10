REALITYCHECK. Joop uit ‘Temptation’ heeft beenbreuk na aanval en een nieuwe liefde voor Imen uit ‘Love Island’

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Een nieuwe single voor Matt

Volledig scherm Big Brother - Matt © SBS

Hij haalde de finale van ‘Big Brother’ niet, maar zo’n half jaar geleden mocht Matt Ardeo het ‘Big Brother’-huis wel verlaten met 15.000 euro extra op z’n rekening. Een keuze die hij maakte nadat de kandidaten voor het blok werden gezet in de realityreeks: gokken op een plek in de top drie of het spel onmiddellijk verlaten, mét 15.000 euro uit de groepspot. Omdat de jonge dj door de coronacrisis enkele schulden had, koos hij voor dat laatste.

Maar nu het leven zich - ondanks nieuwe verstrengingen- zich niet echt meer laat ketenen door dat c-beestje, kan ook Matt weer aan de slag als plaatjesdraaier. Daarbij mixt hij niet alleen hits van anderen, ook z’n eigen muziek is te horen. En wie benieuwd is hoe zo’n nummer van Matt Ardeo klinkt: look no further, want vanaf vandaag is z’n nieuwe single ‘Dance With Me’ overal te beluisteren. “Het is geleden van 2017 dat ik nog een nieuw nummer uitbracht, dus ik ben super excited voor deze release”, vertelt Matt in een exclusief gesprek met jullie favoriete reality queen. “Het werd dus tijd voor een nieuwe worp, en al zeg ik het zelf: het resultaat is eentje om trots op te zijn. ‘Dance With Me’ klinkt uplifting en nodigt uit om te dansen. Precies wat ik voor ogen had toen ik dit schreef. Mensen moeten zich niet zo druk maken, en meer genieten van het leven.”

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer en dj Matt Arde en Evie, met wie hij z'n single 'Dance With Me' uitbracht. © Alberto Cocchi

Matt hoeft die klus op ‘Dance With Me’ niet alleen te klaren. Hij kreeg namelijk hulp van Evie van der Heijden, die meedeed aan het elfde seizoen van ‘The Voice Of Holland’. “Dat programma is bij mij thuis een vaste waarde, en zo kwam het dat ik ook Evie aan het werk zag. Toen ik een demoversie van mijn song klaar had, stuurde ik haar enkele DM’s op Instagram, met de vraag of we hier samen aan konden werken. Evie stemde in, waarop we een studiosessie hadden. Op die dag schreven we de tekst, en namen we de zang op. Evie is niet alleen op het podium een topper, maar ook in de studio is ze echt een heldin”, lacht Matt. “En voor je het vraagt: onze band is gewoon vriendschappelijk. Op dit moment ben ik een happy single.”

Internationale fans

De dj merkt trouwens dat z’n populariteit door ‘Big Brother’ is toegenomen. “En weet je wat ik misschien nog meer waardeer? Dat mensen die me via het programma leerden kennen, me ondertussen ook los van het programma zien. Als ik een show heb in Nederland of België, zijn er zelfs fans die speciaal daarvoor de grens oversteken. En het gaat best hard momenteel. Zo heb ik dit weekend zes optredens, en ook de komende weken zit mijn agenda aardig vol. Die stabiliteit wil ik nu ook doortrekken wat betreft het uitbrengen van muziek. Er liggen in ieder geval genoeg ideeën en al afgeronde projecten klaar, maar dat houd ik voor nu nog even geheim. Op dit moment hoop ik vooral dat ‘Dance With Me’ een succes mag worden, daar begint het mee. (lacht)”

Omdat wij de slechtsten niet zijn - of toch niet altijd -, kan je ‘Dance With Me’ hier beluisteren!

Joop ligt overhoop

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Joop. © SBS

Onze favoriete Tempteesjon-toogfilosoof Joop mag met z’n hilarische uitspraken dan wel voor positiviteit zorgen tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’, de ‘sociale en muzikale’ - wij quoten ook maar het persbericht, hoor - jongeman heeft in z’n dagelijkse leven flink wat minder geluk. Joop werd tijdens een avondje uit met enkele van z’n ‘Temptation’-collega’s aangevallen, en brak daarbij z’n scheenbeen.

Wat er precies gebeurde blijft voorlopig onduidelijk, aangezien Joop via SBS liet weten dat hij momenteel even wil bekomen van de gebeurtenissen. Maar we weten wél dat de Nederlander van erger bleef gespaard dankzij de tussenkomst van de Nederlandse single Kim, die als militair werkt. Dat liet Joop zelf weten op z’n Instagram Stories. “Deze stoere, sterke meid had de moed om vannacht tussen te komen”, klinkt het. “Hierdoor kon ik veilig de auto bereiken om te schuilen, en te wachten op mijn Uber naar huis. Al was ik misschien beter ineens naar ’t ziekenhuis gegaan...”

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelnemer Joop maakte iets heftigs mee. © RV

Hot momma!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Jamila. © RV

‘Temptation Island: Love or Leave’-single Jamila zorgde de voorbije week dan weer voor een opvallende bekentenis. De Nederlandse beauty vertelde op haar Instagram Stories namelijk dat ze tien jaar geleden - op haar twintigste - een dochter kreeg. En ze reageert meteen ook op de kritiek dat ze meedoet aan dit programma, terwijl ze al een kindje heeft. “Ik ben inderdaad een trotse moeder, maar ik snap niet zo goed wat dat met mijn ‘Temptation’-avontuur te maken heeft?”, schrijft ze.

En omdat wij uiteraard wilden weten of de verdediging van Jamila hout snijdt, legden wij ons oor te luisteren bij SBS. Daarbij leerden we het volgende: doorgaans mikken ze op mensen zonder kinderen, maar het kan wel als je meedoet als single. Bij de koppels kan het in de regel niet, tenzij je een uitzondering krijgt. Dat gebeurde voor Fabrizio, toen die deelnam aan ‘Temptation Island VIPS’ met Pommeline.

Jamila versus de criticasters: 1 - 0.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Jamila heeft een kind. © RV

Een nieuwe liefde voor Lisa?

Volledig scherm ‘Love Island’-kandidate Lisa Moerman insinueert dat ze aan het daten is. Wij willen hier uiteraard alles over weten! © SBS

Haar romance met ‘Big Brother’-deelnemer Nick liep met een sisser af, maar dat wil niet zeggen dat ‘Love Island’-oudgediende Lisa in een hoekje gaat zitten huilen. Meer zelfs: als we een recente Q&A-sessie op haar Instagram Stories mogen geloven, heeft Lisa mogelijks een lover. Wanneer een van haar volgers opmerkt dat Lisa straalt en vraagt of een nieuwe partner daar voor iets tussen zit, vertelt Lisa dat dit misschien het geval is. You’re a tease, Lisa.

Also... We need details!

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lisa heeft misschien een nieuwe vriend. © RV

Love is in the air

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Imen is aan het daten. © SBS

Iemand bij wie we dan weer zeker weten dat er ‘vonken en vuur’ zijn: ‘Love Island’-deelneemster Imen. Zij kreeg tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories de vraag of ze ‘al een nieuwe lover’ heeft. Die heeft de Nederlandse schone naar eigen zeggen (nog) niet, al geeft ze wel toe dat ze al een tijdje aan het daten is.

Wie de jongeman in kwestie is, houdt Imen nog even geheim. Al is het haar hoe dan ook gegund na haar dramatische passage tijdens het tweede seizoen van ‘Love Island’. Imen voelde toen vanaf de eerste dag een sterke aantrekkingskracht met de Nederlandse surfer Remco, en na een tijdje leek dat ook wederzijds. Tot Imen vlak voor de finale een koude douche over zich heen kreeg. Remco biechtte toen op dat hij al een vriendin had in Nederland. Waarop Imen toegaf dat ze haar geloof in de liefde kwijt was, en dat het nog wel een tijdje zou duren voor ze haar hart weer wilde openstellen. “Ik ga niet meer de fout maken om voor iemand te kiezen die z’n gevoelens niet op orde heeft”, vertelde ze na haar exit in een gesprek met weekblad TV Familie. “De man die mij wil veroveren, zal voor de volle honderd procent voor mij moeten gaan.”

Kudos aan de bijna-lover van Imen om het hart van de gekwetste realityster te ontdooien, denken wij dan.

Volledig scherm 'Love Island'-gezicht Imen is aan het daten. © RV

De bekentenis van Sharon

Volledig scherm Sharon & Esmee uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © MTV

Ze werd bekend (en berucht) dankzij haar deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, maar sindsdien heeft het leven van de Nederlandse Sharon een heel andere wending genomen. Sinds een paar weken is Sherun namelijk de trotse mama van dochtertje Zaya, haar eerste kind. En omdat een baby zich ook uitstekend leent voor een docuserie, is de Terror Twin sinds kort te zien in ‘A Star Is Born’.

Daarbij toont Sharon zich meteen van haar meest emotionele kant. Zo vertelt ze in de eerste aflevering van de Videoland-reeks (die helaas hier nog niet te zien is) dat de papa van Zaya niet in beeld is. “Op dit moment ligt het tussen mij en de vader van het kindje best wel ingewikkeld, dus ik heb er nu voor gekozen om het alleen te doen”, vertelt Sharon “En ja, we zullen wel zien hoe het afloopt.”

Gelukkig kan Sherun wel rekenen op de steun van haar Terror Twin Esmee. Zo trok ze, om haar zus te helpen, zelfs bij haar in tijdens de zwangerschap. “Ik weet dat Sharon niet graag alleen is en ik ben graag een stukje afleiding voor haar. Zo kan ik haar ook met alles helpen”, legt Esmee haar beslissing uit. “Zij kan natuurlijk nooit een partnerrol spelen, maar wel een belangrijke band met mijn kindje opbouwen. Dus ja, dat verzacht heel erg mijn pijn”, besluit Sharon.

De checklist van Jill

Volledig scherm 'Big Brother'-winnares Jill heeft een checklist gemaakt voor mensen die worstelen met hun zelfbeeld. © kristof ghyselinck

Afsluiten doen we deze week zoals we begonnen zijn: met een ‘Big Brother’-gezicht, en dat is winnares Jill. Zij toont zich op Instagram steevast een voorbeeld van body positivity, en daar krijgt ze uiteraard ook heel veel DM’s over. Zo zijn er blijkbaar heel wat mensen die aan Jill vragen hoe zij omgaat met haar lichaam, en of ze kan helpen om die positiviteit ook verder uit te dragen. “Deze vraag krijg ik van alle leeftijden. Niet alleen van lieve en mooie jonge dames en heren, maar ook van oudere vrouwen en mannen die worstelen met zichzelf”, schrijft ze.

Toen Jill nadacht over een antwoord op die vele vragen, besefte ze dat heel wat mensen haar als een voorbeeld zen. Iets wat ze zelf niet goed snapt. “Ik was altijd het buitenbeentje dat nooit kon studeren, het al moeilijk

vond om een rekensom op te lossen of überhaupt mijn concentratie ergens bij te houden. En dat ik dan zulke berichten krijg: nooit verwacht, maar wat mooi.”

Jill besliste vervolgens dan ook om een checklist samen te stellen om die zelfliefde aan te wakkeren. En omdat jullie favoriete reality queen het jullie graag gemakkelijk maakt, kan je die hieronder checken. Graag gedaan!

