REALITYCHECK. Het heftige verleden van Rosanna en spoedoperatie voor ‘Temptation’-Laura

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Rekeningen betalen

Volledig scherm 'Temptation island'-verleidster Yana © SBS

Yana Daems was in 2018 kortstondig te zien als verleidster in ‘Temptation Island’. Ze brak haar verblijf vroegtijdig af omdat ze zich naar eigen zeggen verveelde, al is het niet dat Yana nadien uit de spotlights verdween. Vooral op Instagram pakt de blondine regelmatig uit met sexy kiekjes. Maar voor het écht zwoele werk heeft ze nu ook de voordelen van OnlyFans ontdekt. “Ik heb heel veel exclusieve content die ik wil delen”, aldus Yana. “En als ik er mijn rekeningen mee kan betalen: waarom niet?” IJzersterke logica, als je het ons vraagt.

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelneemster Yana Daems doet ook mee aan OnlyFans © RV

Eindelijk weer samen

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidaat nick, die tweede werd. © Joel Hoylaerts / Photo News

Hij won ‘Big Brother’ nét niet, maar de Belgische deelnemer Nick Kraft (31) hield aan z’n tijd in het huis wel enkele bijzondere vriendschappen over. Niet in het minst met Rudy, de keukencamera. Het afscheid met zijn ‘bruur’ viel Nick erg zwaar, maar ‘Big Brother’ is de slechtste nog niet. De Kempische dj werd namelijk herenigd met Rudy’tje. “Deze vriendschap is echt heel speciaal”, aldus Nick. “Rudy krijgt voor altijd een plaatsje naast mijn televisie. Welle veu altij bruur.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Prachtig, echt prachtig

Volledig scherm Sharon & Esmee uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © /

Sharon en Esmee Ipema waren in een ver realityverleden als de ‘terror twins’ de smaakmakers van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Double Trouble’ op MTV. Sinds enkele jaren lijken de Nederlandse uithangborden voor plastische - en andere - chirurgie echter vooral actief op Instagram. Niemand die dus echt verrast was door de beelden die Esmee onlangs op haar Instagram Stories deelde. Zij trok immers naar Turkije om goedkope facings te laten zetten. Voor de mensen die zich daar niets bij kunnen voorstellen: de tandarts in kwestie schaaft je tanden af tot kleine stompjes, om er vervolgens ‘nieuwe’ tanden - facings, dus - overheen te plaatsen. Esmee deelde niet het eindresultaat, maar wel de fase waarin de tanden enkel nog maar zijn afgevijld. Lucky us.

Volledig scherm Esmee Ipema uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' laat facings zetten. © RV

Het heftige verleden van Rosanna

Volledig scherm 'Temptation Island'-deelneemster Rosanna © SBS

Ze staat vooral bekend om haar gewaagde kiekjes, maar er was ook een periode dat ‘Temptation Island’-deelneemster Rosanna Voorwald niet zo lekker in haar vel zat. Dat vertelt ze in de docuserie ‘OnlyFans Uncovered’, waarin ze samen met haar vriend Niels een van de smaakmakers vormt. “Ik heb zeven jaar lang met een eetstoornis geworsteld. Vandaag heb ik er niet heel veel moeite mee om naakt voor een fotograaf te staan. Ik ben gewoon blij met wie ik ben”, klinkt het. “Maar ik ben heel erg lang ziek geweest. Ik heb zeven jaar anorexia gehad, echt heel extreem.” Rosanna kreeg door haar ziekte niet alleen extreem ondergewicht, er waren ook heel wat andere bijwerkingen. “Ik was helemaal wit en kreeg zelfs haren op mijn wangen, omdat ik het constant koud had. Ook viel mijn haar op een gegeven moment uit.”

Op een bepaald moment slaagde de Nederlandse er echter in om de knop om te draaien. “Ik ben nu gewoon heel zelfverzekerd. Als iemand zegt: ‘Je bent lelijk’, dan boeit me dat echt niet. Ik zit gewoon lekker in mijn vel nu. Ik ben blij met wie ik ben.” You go girl!

Auwtch, Laura

Volledig scherm 'Temptation Island'-koppel Roger en Laura © RV

Ze gingen de geschiedenisboeken in als het saaiste koppel dat ooit meedeed aan ‘Temptation Island’, maar inmiddels blijkt de relatie van Roger Osei Bonssu en Laura Moenaert - die na elfendertig break-ups sinds vorig jaar weer bij elkaar zijn - erg solide. En dus vergezelde de broer van Sugar Jackson zijn vriendin naar het ziekenhuis toen Laura last kreeg van complicaties na een neusoperatie. “Ik heb enkele dagen geleden een heftige operatie ondergaan. De eerste nacht heb ik echt afgezien”, aldus Laura op Instagram. “De operatie zelf is goed gelukt, maar ik kreeg last van onverwachte complicaties. Hierdoor moest ik met spoed opnieuw onder handen worden genomen.”

Ondertussen mocht de realityster het ziekenhuis verlaten. “Ik wil wel nog even al het verplegend personeel bedanken”, schrijft Laura nog. “Zij hebben in deze coronatijden enorm veel werk, maar niets was teveel gevraagd. Als ik iets nodig had, stonden ze onmiddellijk voor me klaar. Nu moet ik thuis revalideren. Ik ben zo geel als iets en voel me nog steeds zwak.” Gelukkig heeft Laura met Roger een uiterst actieve man die haar ook op haar wenken zal bedienen.

Of nee, wacht...

Volledig scherm Roger van 'Temptation Island' vertelt aan de Nederlandse roddelkoningin Michella Kox dat zijn grote hobby slapen is. © RV

#LOVEISLOVE

Volledig scherm Love Island - Viktor Verhulst en Holly Mae Brood presenteren de Vlaams-Nederlandse versie van de realityreeks © SBS

Bij ons is er nog geen sprake van, maar de Britse versie van ‘Love Island’ zou dit jaar wel eens voor verrassingen kunnen zorgen. Tot voor kort konden alleen sexy hetero singles zich inschrijven voor de show, maar zender ITV paste de voorwaarden aan. Vanaf nu mogen ook homo’s en lesbiennes zich kandidaat stellen. Ook een lijf met een afgetraind wasbordje is niet langer een vereiste. Meer zelfs: die sixpack mag ook gewoon thuis in de frigo staan. De enige stelregel die wel intact blijft: je moet minstens achttien jaar zijn om deel te nemen.

Daarmee lijkt het getoeter van de productie - die al een tijdje claimt dat ze de ‘meest diverse groep aller tijden’ op tv willen brengen - nog terecht te zijn ook.

Geografie? Da ziede van hie!

Om af te ronden trakteren we u graag nog op een clipje uit de Britse ‘Love Island’-reeks van 2018, dat momenteel viraal gaat. Daarin heeft kandidate Hayley Hughes, een voormalige schoonheidskoningin en model uit Liverpool, een wel heel belabberd besef van geografie...

LEES OOK