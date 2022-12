REALITYCHECK. Goede voornemens verwezenlijken met ‘Love Island’-deelneemster Lotte en de liefde viert hoogtij bij ‘Temptation Island’

Showbizz‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Daar zaten we (niet) op te wachten?

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Hugo. © MTV

Hij was vorig seizoen - met 19 lentes - de jongste deelnemer aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, maar dat belette Hugo niet om indruk te maken. Hij spoelde aan als ex van Lesley, en genoot meteen van de aandacht die hij in de realityreeks kreeg.

Op dat elan wil de Nederlander verder surfen, en dus bracht hij een single uit. Z’n - ahum - pareltje heet ‘Onderweg Voor Jou’, en is vanaf nu te beluisteren. Of u dat ook moet doen? Laten we het erop houden dat het op eigen risico is...

Gezond het nieuwe jaar in dankzij Lotte

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte. © SBS

Ze was te zien in de eerste jaargang van ‘Love Island’, en sindsdien laat Lotte geen kans onbenut om sportiviteit in de verf te zetten. De Nederlandse ex-tennister heeft sinds kort namelijk ook een passie voor lopen, en die wil ze ook met anderen delen. Bracht ze recent nog het e-book ‘Lopen met Lott’ uit, dan heeft ze nu een vervolg klaar, dat op 2 januari uitkomt. Om het niet al te moeilijk te maken, titelde ze haar werkstuk ‘Lopen met Lott 2'.

“Is het lopen van een halve marathon in 2023 jouw goede voornemen?”, klinkt het in het bijhorende promopraatje. “Of is het altijd al een droom van jou geweest, maar heb je geen idee hoe je hiervoor moet trainen? Dan gaat ‘Lopen met Lott 2' jou absoluut helpen! Door middel van handige informatie, tips en bijbehorende trainingsschema’s sta jij binnen 15 weken optimaal voorbereid aan de start van je eerste halve marathon, én kun jij deze fatsoenlijk aan één stuk door uitlopen.”

Eerlijk? Als Lotte dat kan verwezenlijken bestellen we direct tien exemplaren...

Jill weet wat ze wil!

Volledig scherm Jill was een van de singles in het eerste seizoen van 'Temptation Island 2.0'. © SBS

“Ik ben Jill en ik krijg altijd wat ik wil.” De quote waarmee Vlaanderen kennismaakte met de roodharige verleidster uit ‘Temptation Island 2016’ zit nog steeds in het collectieve geheugen gebeiteld. En ook nadien liet Jill nog geregeld van zich spreken. Zo vocht ze een publieke ruzie uit met Nederlander Regilio (Jill beweerde dat ie aan haar borsten had gezeten - wat hij dan weer ontkende, red.), en poseerde ze naakt voor een kalender van pornokoning Dennis Black Magic.

Die periode ligt ondertussen - gelukkig - achter haar. Zo is Jill nog steeds actief als schoonheidsspecialiste in Piu Bella (haar eigen salon in Laakdal, red.), en geeft ze eveneens yogalessen. En ook op het vlak van de liefde is er het een en ander gewijzigd: toeterde Jill jarenlang dat ze zich niet wilde binden, dan kwam daar een tijdje geleden toch verandering in. De realityster verloor haar hart immers aan Flor Bartholomeus, die een eigen bedrijf leidt dat gespecialiseerd is in tuinwerken.

Geproficiateerd!

Saartje heeft haar prins gevonden...

Volledig scherm Saartje werd bekend toen ze als verleidster meedeed aan 'Temptation Island'. © SBS

Niet alleen Jill is tegenwoordig gelukkig in de liefde. Ook haar collega Saartje - die een jaartje later het hoofd van Herbert op hol bracht - is niet langer single. Op Instagram laat de Belgische beauty - die een groot deel van het jaar als animatrice werkt in Mallorca - weten dat Cupido raak schoot. Saartjes verovering luistert naar de naam Miguel, en hij is duidelijk nét zo opgetogen met z’n partner als de realityster. “Ik voel me zo gelukkig”, schrijft hij bij onderstaande foto. “Mijn liefste, we hebben mekaar eindelijk gevonden.”

Geproficiateerd!

... En Laetitia ook (al eventjes)

Volledig scherm Laetitia was in 2018 te zien als verleidster in 'Temptation Island'. © Johan Martens

Iemand die - zonder dat we het wisten, shame on us - al twee jaar van’t straat is: Laetitia, die in 2018 deelnam als verleidster aan ‘de ultieme relatietest’. De dj deelde op haar Instagrampagina een reeks kiekjes met haar vriend, Yones. Hij is eveneens actief als plaatjesdraaier, en heeft een eigen radioprogramma op Q Downtown.

Geproficiateerd!

Getrouwd én mama

Volledig scherm Bo was een van de verleidsters in 'Temptation Island', in 2017. © SBS

Niet alleen Saartje heeft sinds haar passage op ‘Temptation Island 2017' de liefde gevonden. Ook haar collega-verleidster Bo is niet langer een single lady. De Belgische schoonheid stapte op 30 juli namelijk in het huwelijksbootje met een zekere Steven Depaepe, met wie ze ook zoontje Alex (1) deelt.

Dubbel geproficiateerd!

Een meisje voor Kelly

Volledig scherm Realityster Kelly Mi Li. © Getty Images for MTV/ViacomCBS

Afsluiten doen we deze week met onderneemster Kelly Mi Li, gekend van haar passage in de Netflixreeks ‘Bling Empire’. Zij vertelde een maand geleden dat ze zwanger is van haar eerste kind, en onthulde nu in een filmpje op Instagram ook het geslacht van haar toekomstige uk - een dochtertje.

Geproficiateerd!

